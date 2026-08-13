Нимвегéнские ми́рные догово́ры 1678–1679

Нимвегéнские ми́рные догово́ры 1678–1679 — серия договоров, подписанных в г. Нимвеген (ныне Неймеген, Нидерланды), завершивших Голландскую вой­ну 1672–1678 , которая разгорелась из-за претензий Франции на территории Испанских Нидерландов и Республики Соединенных провинций , и связанную с ней Датско-­шведскую вой­ну 1675–1679. По франко-­нидерландскому договору (10 августа 1678) Франция оставляла территории княжества Оранского и Маастрихт, отменяла введенный Ж.-Б. Кольбером в 1667 протекционистский таможенный тариф, ослаблявший торговлю Республики. По договору с Испанией (17 сентября 1678) Франции удалось расширить свои владения в Испанских Нидерландах, добавив к тем, что были присоединены по Пиренейскому миру 1659 и Ахенскому миру 1668 , оставшуюся часть Артуа вокруг Сент-­Омера; Кассель, Эр-сюр-ла-­Лис и Ипр в Южн. Фландрии ; епископство и город Камбре; Мобёж и Валансьен в южном графстве Геннегау и Франш-­Конте. При этом Испании были возвращены Лимбург, Шарлеруа, Ат, Ауденарде, Кортрейк и Гент , а также район Пучсерда в Каталонии . По договору со Священной Римской империей (5 февраля 1679) Франция получала Фрайбург-им-­Брайсгау и Кель, но возвращала крепость Филиппсбург на Рейне, отошедшую к ней в 1648 и завоеванную имперскими вой­сками в 1676. Кроме того, Франция обязалась освободить оккупированную с 1670 Лотарингию за исключением Лонгви и столицы Нанси, за которые герцог Карл IV должен был получить в качестве компенсации город Туль. Поскольку он отказался принять условия договора, Франция оккупировала герцогство до 1697. По договорам Швеции и Франции с Бранденбургом в Сен-­Жермен-ан-­Ле (29 июня 1679) и с Данией в Лунде (26 сентября 1679) Швеции были возвращены все захваченные у нее территории. Последний Нимвегенский договор (12 октября 1679) завершил вой­ну между Швецией и Нидерландами также на основе довоенного статус-кво. По итогам Н. м. д. Франция, добившись крупного дипломатического успеха в Европе, расширила свои колониальные владения в Карибском море, получив острова Трините, Тобаго, Сент-­Винсент, Сент-­Люсия и Доминика.

Лит .: Sonnino P. Louis XIV and the Origins of the Dutch War. Cambridge, 1988; Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. М., 2002. М. А. Петрова.