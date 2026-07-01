НИМИЦ ЧЕСТЕР УИЛЬЯМ

НИМИЦ ЧЕСТЕР УИЛЬЯМ - ад­ми­рал фло­та США (1944 год).

Окон­чил Морскую ака­де­мию (1905 год), на­хо­дил­ся на ко­манд­ных и штаб­ных долж­но­стях (в 1918 году на­чаль­ник шта­ба под­вод­ных сил Ат­лан­тического фло­та США). С ию­ня 1939 года начальник Бю­ро на­ви­га­ции.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны , с декабря 1941 года, глав­но­ко­мандующий Ти­хо­оке­ан­ской зо­ной, с октября 1943 года глав­но­ко­мандующий Ти­хо­оке­ан­ским фло­том и при­ле­гаю­щи­ми тер­ри­то­рия­ми. Ус­пеш­но про­вёл ряд круп­ных морских опе­ра­ций про­тив Япо­нии в хо­де Ти­хо­оке­ан­ских кам­па­ний 1941-1945 годы. От име­ни США при­нял ка­пи­ту­ля­цию Япо­нии 2 сентября 1945 года.

С декабря 1945 года на­чаль­ник во­енно-морской опе­ра­ций.

С декабря 1947 года в от­став­ке, яв­лял­ся со­вет­ни­ком Морского министерства, специальным по­мощ­ни­ком ми­ни­ст­ра во­енно-морских сил на Западном побе­ре­жье. В 1948-1956 годы ре­гент Ка­ли­фор­ний­ско­го университета.

Имя Ч.У. Нимица но­си­ли пер­вый ядер­ный авиа­но­сец США и вся се­рия американских авиа­нос­цев это­го клас­са. Име­нем Ч.У. Нимица на­зва­ны Библиотека Морской ака­де­мии США в Ан­на­по­ли­се, ряд школ, фонд при Национальном му­зее Ти­хо­оке­ан­ской вой­ны и др.

Сочинения:

Вой­на на мо­ре (1939–1945). Смо­ленск, 1999 (совм. с Э. Б. Пот­те­ром).