НИМИЦ ЧЕСТЕР УИЛЬЯМ
НИМИЦ ЧЕСТЕР УИЛЬЯМ - адмирал флота США (1944 год).
Окончил Морскую академию (1905 год), находился на командных и штабных должностях (в 1918 году начальник штаба подводных сил Атлантического флота США). С июня 1939 года начальник Бюро навигации.
Во время Второй мировой войны, с декабря 1941 года, главнокомандующий Тихоокеанской зоной, с октября 1943 года главнокомандующий Тихоокеанским флотом и прилегающими территориями. Успешно провёл ряд крупных морских операций против Японии в ходе Тихоокеанских кампаний 1941-1945 годы. От имени США принял капитуляцию Японии 2 сентября 1945 года.
С декабря 1945 года начальник военно-морской операций.
С декабря 1947 года в отставке, являлся советником Морского министерства, специальным помощником министра военно-морских сил на Западном побережье. В 1948-1956 годы регент Калифорнийского университета.
Имя Ч.У. Нимица носили первый ядерный авианосец США и вся серия американских авианосцев этого класса. Именем Ч.У. Нимица названы Библиотека Морской академии США в Аннаполисе, ряд школ, фонд при Национальном музее Тихоокеанской войны и др.
Сочинения:
Война на море (1939–1945). Смоленск, 1999 (совм. с Э. Б. Поттером).