НИМФЫ

НИМФЫ (др.-греч. Νύμφαι «девы») - в древнегреческой мифологии многочисленные божества, олицетворявшие силы и явления природы.

Различали нимф морей, рек, озер и болот, ручьев и различных источников – водных нимф (океаниды, нереиды , наяды , лимнады); нимф гор ( орестиады ); нимф рощ (альсеиды), деревьев ( дриады , гамадриады) и даже отдельных пород деревьев (мелиады – нимфы ясеня). Главными и самыми многочисленными нимфами считались нимфы водных источников. Океаниды – дочери Океана и Тефиды, нереиды – дочери Нерея и океаниды Дориды. Имена водных нимф указывают обычно на то или иное качество водной стихии (см. каталог океанид и нереид у Гесиода: Theog., 346-360; 240-262).

Некоторые из нимф считались смертными: например, гамадриады, которые неотделимы от дерева, в котором они обитают. Самые древние нимфы – мелиады, или мелийские нимфы, родившиеся из капель крови оскопленного Урана. Многие нимфы считались дочерьми Зевса, нимфы гор и лесов – дочерьми Геи. От браков нимф с богами (Зевс и Фетида, Зевс и Эгина) рождаются герои. Хотя нимфы обитают далеко от Олимпа, по призыву Зевса они также оказываются участниками собраний богов (Il., XX, 4-12).

Нимфы часто оказываются обладательницами древней мудрости, тайн жизни и смерти, врачевания. Святилища ним – нимфеи – находились в пещерах и гротах, рощах и лесах, чаще всего – у водных источников: см. описание пещеры нимф на Итаке Гомера (Od., XIII, 102-112). Нимфы – излюбленные персонажи в античном и последующем европейском искусстве.

Иллюстрация :

Наяда. Картина Дж. У. Уотерхауза. 1893. Частная коллекция.

Автор статьи: О.В. Кулишова