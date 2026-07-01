НИМФЕЙ (ГОРОД)
НИМФЕЙ (греч. Νυμφαῖον, античный город) - античный город на западном берегу Боспора Киммерийского (ныне Керченский пролив).
П. Дюбрюкс, И.П. Бларамберг, П.С. Паллас считали, что Нимфей располагался на мысе Ак-Бурун; И.А. Стемпковский, швейцрарский исследователь Ф. Дюбуа де Монпере, англ. - Д. Макферсон и др. обосновали локализацию Нимфейя на мысе Кара-Бурун [в 17 км к юго-западу от Пантикапея (ныне Керчь)], что ныне общепринято. Первые обследования и план принадлежат П. Дюбрюксу (1820-е годы). Первые раскопки А.Е. Люценко, Н.П. Кондакова, С. Веребрюсова (1876-1880 годы). Разведки В.Ф. Гайдукевича (1938 год) положили начало систематическим раскопкам М.М. Худяка (1939-1958 годы), В.М. Скудновой (1960-1964 годы), Н.Л. Грач (1966-1990 годы), О.Ю. Соколовой (с 1991 года), С.Л. Соловьёва (1996-1997 годы); охранные работы проводили В.Н. Зинько (1991, 1993 годы), А.А. Аветикова (1994 год).
Нимфей основан около рубежа первой второй четверти VI века до н. э. греч.ескими колонистами, выходцами из ионийских городов Малой Азии. По-видимому, активное участие в жизни Нимфейя на раннем этапе его существования принимали жители о. Самос. Находки фрагментов сосудов VIII - первой половины VI веков кизил-кобинской культуры некоторые исследователи связывают с варварским поселением на месте Нимфейя, которое какое-то время сосуществовало с ним.
На раннем этапе Нимфей был застроен заглублёнными в землю жилыми и хозяйственными сооружениями. Около середины VI века распространяются наземные постройки, возводится святилище Деметры, в конце VI века на акрополе строятся комплексы общественных зданий. Местонахождение Нимфейя (удобная гавань, окружённая плодородными землями) обеспечило ему положение важного торгового центра. К концу VI - первой четверти V веков относятся следы разрушений и пожаров. В отличие от большинства греческих колоний региона, объединившихся под властью династии Археанактидов, Нимфей сохраняет автономию, со вторй четверти V века устанавливает дружеские отношения со скифами.
На V - начало IV века приходится период расцвета Нимфейя, ведётся активное строительство. О независимом положении свидетельствует и монетная чеканка Нимфейя (четвертая четверть V века). Нимфей был членом Афинского морского союза (Делосский союз), но в результате измены Гилона в начале IV века попал под власть Спартокидов, правивших Боспорским государством. Нимфей подвергся разрушениям, но был вскоре восстановлен. Во второй четверти - середине IV века в юго-восточной части Нимфейя над руинами жилых и общественых зданий возводится оборонительная стена. На протяжении IV века создавался монументальный архитектурный ансамбль, оформлявший город со стороны гавани: пропилеи, посвящённые Дионису; святилище Афродиты Навархиды (в одном из помещений найдены фрагменты облицовки стены с многочисленными надписями и рисунками, в т. ч. уникальное изображение корабля «Изида»). Около середины III века до н. э. датируются разрушения, вызванные, по-видимому, землетрясением.
На I век - первую половину II века н. э. приходится второй расцвет Нимфейя. При перестройке были сохранены основные принципы предшествующей планировки. Сильные разрушения в Нимфейе датируются второй половиной III века (возможно, они связаны с событиями Скифских войн), после чего жизнь города в прежнем объёме уже не восстановилась, но продолжалась по первую четверть IV века. Изучались оборонительные стены, башни, планировка, жилые и общественные здания, святилища, гончарные печи, винодельни, некрополь, хора. Среди находок - архитектурные детали, надписи, монеты, стеклянная головка (портрет Ливии, 3-й жены римского императора Августа), терракотовые статуэтки, ювелирные изделия и др.
На территории Нимфейя есть находки позднего бронзового века. В VIII-IX веках здесь располагались поселение и могильник салтово-маяцкой культуры.