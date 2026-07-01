НИМФЕЙ (ГОРОД)

НИМФЕЙ (греч. Νυμφαῖον, ан­тич­ный го­род) - ан­тич­ный го­род на западном бе­ре­гу Бос­по­ра Ким­ме­рий­ско­го (ны­не Кер­чен­ский пролив).

П. Дюб­рюкс, И.П. Бла­рам­берг, П.С. Пал­лас счи­та­ли, что Нимфей рас­по­ла­гал­ся на мы­се Ак-Бу­рун; И.А. Стемп­ков­ский, швейцрарский ис­сле­до­ва­тель Ф. Дю­буа де Мон­пе­ре, англ. - Д. Мак­фер­сон и др. обос­но­ва­ли ло­ка­ли­за­цию Нимфейя на мы­се Ка­ра-Бу­рун [в 17 км к юго-за­па­ду от Пан­ти­ка­пея (ныне Кер­чь)], что ны­не об­ще­при­ня­то. Пер­вые об­сле­до­ва­ния и план при­над­ле­жат П. Дюб­рюк­су (1820-е годы). Пер­вые рас­коп­ки А.Е. Лю­цен­ко, Н.П. Кон­да­ко­ва, С. Ве­реб­рю­со­ва (1876-1880 годы). Раз­вед­ки В.Ф. Гай­ду­ке­ви­ча (1938 год) по­ло­жи­ли на­ча­ло сис­те­ма­тическим рас­коп­кам М.М. Ху­дя­ка (1939-1958 годы), В.М. Скуд­но­вой (1960-1964 годы), Н.Л. Грач (1966-1990 годы), О.Ю. Со­ко­ло­вой (с 1991 года), С.Л. Со­ловь­ё­ва (1996-1997 годы); ох­ран­ные ра­бо­ты про­во­ди­ли В.Н. Зинь­ко (1991, 1993 годы), А.А. Аве­ти­ко­ва (1994 год).

Нимфей ос­но­ван око­ло ру­бе­жа первой второй четверти VI века до н. э. греч.ескими ко­ло­ни­ста­ми, вы­ход­ца­ми из ио­ний­ских го­ро­дов Ма­лой Азии. По-ви­ди­мо­му, ак­тив­ное уча­стие в жиз­ни Нимфейя на ран­нем эта­пе его су­ще­ст­во­ва­ния принима­ли жи­те­ли о. Са­мос. На­ход­ки фраг­мен­тов со­су­дов VIII - первой половины VI веков ки­зил-ко­бин­ской куль­ту­ры не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют с вар­вар­ским по­се­ле­ни­ем на мес­те Нимфейя, ко­то­рое ка­кое-то вре­мя со­су­ще­ст­во­ва­ло с ним.

На ран­нем эта­пе Нимфей был за­стро­ен за­глуб­лён­ны­ми в зем­лю жи­лы­ми и хо­зяйственными со­ору­же­ния­ми. Око­ло середины VI века рас­про­стра­ня­ются на­зем­ные по­строй­ки, воз­во­дит­ся свя­ти­ли­ще Де­мет­ры, в конце VI века на ак­ро­по­ле стро­ят­ся ком­плек­сы об­щественных зда­ний. Ме­сто­на­хо­ж­де­ние Нимфейя (удоб­ная га­вань, ок­ру­жён­ная пло­до­род­ны­ми зем­ля­ми) обес­пе­чи­ло ему по­ло­же­ние важ­но­го тор­го­во­го цен­тра. К концу VI - первой четверти V веков от­но­сят­ся сле­ды раз­ру­ше­ний и по­жа­ров. В от­ли­чие от боль­шин­ст­ва греческих ко­ло­ний ре­гио­на, объ­е­ди­нив­ших­ся под вла­стью ди­на­стии Ар­хеа­нак­ти­дов, Нимфей со­хра­ня­ет ав­то­но­мию, со вторй четверти V века уста­нав­ли­ва­ет дру­же­ские от­но­ше­ния со ски­фа­ми.

На V - начало IV века при­хо­дит­ся пе­ри­од рас­цве­та Нимфейя, ве­дёт­ся ак­тив­ное строи­тель­ство. О не­за­ви­си­мом по­ло­же­нии сви­де­тель­ст­ву­ет и мо­нет­ная че­кан­ка Нимфейя (четвертая четверть V века). Нимфей был чле­ном Афин­ско­го мор­ско­го сою­за ( Де­лос­ский со­юз ), но в ре­зуль­та­те из­ме­ны Ги­ло­на в начале IV века по­пал под власть Спар­то­ки­дов, пра­вив­ших Бос­пор­ским го­су­дар­ст­вом. Нимфей под­верг­ся раз­ру­ше­ни­ям, но был вско­ре вос­ста­нов­лен. Во второй четверти - середине IV века в юго-восточной час­ти Нимфейя над руи­на­ми жи­лых и об­щественых зда­ний воз­во­дит­ся обо­ро­нительная сте­на. На про­тя­же­нии IV века соз­да­вал­ся мо­ну­мен­таль­ный ар­хитектурный ан­самбль, оформ­ляв­ший го­род со сто­ро­ны га­ва­ни: про­пи­леи, по­свя­щён­ные Дио­нису; свя­ти­ли­ще Аф­ро­ди­ты На­вар­хи­ды (в од­ном из по­ме­ще­ний най­де­ны фраг­мен­ты об­ли­цов­ки сте­ны с мно­го­численными над­пи­ся­ми и ри­сун­ка­ми, в т. ч. уни­каль­ное изо­бра­же­ние ко­раб­ля «Изи­да»). Око­ло середины III века до н. э. да­ти­ру­ют­ся раз­ру­шения, вы­зван­ные, по-ви­ди­мо­му, зем­ле­тря­се­ни­ем.

На I век - первую половину II века н. э. прихо­дит­ся вто­рой рас­цвет Нимфейя. При пе­ре­строй­ке бы­ли со­хра­не­ны основные прин­ци­пы пред­ше­ст­вую­щей пла­ни­ров­ки. Силь­ные раз­ру­ше­ния в Нимфейе да­ти­ру­ют­ся второй половиной III века (воз­мож­но, они свя­за­ны с со­бы­тия­ми Скиф­ских войн), по­сле че­го жизнь го­ро­да в преж­нем объ­ё­ме уже не вос­ста­но­ви­лась, но про­дол­жа­лась по первую четверть IV века. Изу­ча­лись обо­ро­нительные сте­ны, баш­ни, пла­ни­ров­ка, жи­лые и об­щественные зда­ния, свя­ти­ли­ща, гон­чар­ные пе­чи, ви­но­дель­ни, нек­ро­поль , хо­ра. Сре­ди на­хо­док - ар­хитектурные де­та­ли, над­пи­си, мо­не­ты, стек­лян­ная го­лов­ка (порт­рет Ли­вии, 3-й же­ны римского императора Ав­гу­ста), тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки, юве­лир­ные из­де­лия и др.

На тер­ри­то­рии Нимфейя есть на­ход­ки позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка. В VIII-IX веках здесь рас­по­ла­га­лись по­се­ле­ние и мо­гиль­ник сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)