НИМЕЙРИ ДЖАФАР МУХАММЕД

НИМЕЙРИ ДЖАФАР МУХАММЕД - государственный и по­ли­тический дея­тель Су­да­на, мар­шал (1979 год).

Сын поч­таль­о­на. В 1952 году окон­чил су­дан­ский во­енный кол­ледж. Позд­нее про­дол­жил во­енное обу­че­ние в ФРГ и США (по­лу­чил ди­плом ма­ги­ст­ра во­енных на­ук).

Один из ли­де­ров соз­дан­ной около 1964 года под­поль­ной ар­мей­ской организации «Сво­бод­ные офи­це­ры». 25 мая 1969 года при­шёл к вла­сти в ре­зуль­та­те ор­га­ни­зо­ван­но­го им государственного пе­ре­во­ро­та (т. н. май­ская ре­во­лю­ция).

В 1969-1971 годы председатель Ре­во­люционного со­ве­та, пре­мьер-министр, глав­но­ко­ман­дую­щий воо­руженными си­ла­ми про­воз­гла­шён­ной им Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Су­дан (ДРС). С октября 1971 года пре­зи­дент и пре­мьер-министр ДРС; с января 1972 года так­же председатель и ге­не­раль­ный сек­ре­тарь един­ст­вен­ной ле­галь­ной пар­тии Су­дан­ский со­циа­ли­стический со­юз.

В пер­вые го­ды пре­быва­ния у вла­сти пред­при­нял по­пыт­ку ре­шить про­бле­му Юга Су­да­на; в феврале 1972 гоад под­пи­сал со­гла­ше­ние о пре­дос­тав­ле­нии Югу ав­то­ном­но­го ста­ту­са в рам­ках еди­но­го го­су­дар­ст­ва и за­кон об ам­ни­стии юж­но­су­дан­ским пов­стан­цам. Впо­след­ст­вии рез­ко из­ме­нил свой курс: в 1983 году объ­я­вил Су­дан ис­лам­ской рес­пуб­ли­кой и об­на­ро­до­вал официальный дек­рет о вве­де­нии на всей тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва (в т. ч. на Юге, на­се­лён­ном пре­имущественно хри­стиа­на­ми и при­вер­жен­ца­ми тра­диционных ве­ро­ва­ний) ша­ри­ат­ско­го пра­ва, что при­ве­ло к во­зоб­нов­ле­нию гражданской вой­ны.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке пер­во­на­чаль­но ори­ен­ти­ро­вал­ся на СССР , с 1971 года (по­сле кам­па­нии ре­прес­сий про­тив Су­дан­ской КП) от­но­ше­ния с СССР ос­лож­ни­лись; Дж.М. Нимейри ус­та­но­вил тес­ные кон­так­ты с Егип­том . В апреле 1985 года, во вре­мя официального ви­зи­та в США, был от­стра­нён от вла­сти чле­на­ми под­поль­ной организации Национальный фронт (соз­дан на ба­зе за­пре­щён­ных пар­тий Ум­ма, Бра­тья-му­суль­ма­не и др.). Жил в Егип­те, в 1999 году вер­нул­ся на ро­ди­ну.