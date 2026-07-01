НИМЕЙРИ ДЖАФАР МУХАММЕД
НИМЕЙРИ ДЖАФАР МУХАММЕД - государственный и политический деятель Судана, маршал (1979 год).
Сын почтальона. В 1952 году окончил суданский военный колледж. Позднее продолжил военное обучение в ФРГ и США (получил диплом магистра военных наук).
Один из лидеров созданной около 1964 года подпольной армейской организации «Свободные офицеры». 25 мая 1969 года пришёл к власти в результате организованного им государственного переворота (т. н. майская революция).
В 1969-1971 годы председатель Революционного совета, премьер-министр, главнокомандующий вооруженными силами провозглашённой им Демократической Республики Судан (ДРС). С октября 1971 года президент и премьер-министр ДРС; с января 1972 года также председатель и генеральный секретарь единственной легальной партии Суданский социалистический союз.
В первые годы пребывания у власти предпринял попытку решить проблему Юга Судана; в феврале 1972 гоад подписал соглашение о предоставлении Югу автономного статуса в рамках единого государства и закон об амнистии южносуданским повстанцам. Впоследствии резко изменил свой курс: в 1983 году объявил Судан исламской республикой и обнародовал официальный декрет о введении на всей территории государства (в т. ч. на Юге, населённом преимущественно христианами и приверженцами традиционных верований) шариатского права, что привело к возобновлению гражданской войны.
Во внешней политике первоначально ориентировался на СССР, с 1971 года (после кампании репрессий против Суданской КП) отношения с СССР осложнились; Дж.М. Нимейри установил тесные контакты с Египтом. В апреле 1985 года, во время официального визита в США, был отстранён от власти членами подпольной организации Национальный фронт (создан на базе запрещённых партий Умма, Братья-мусульмане и др.). Жил в Египте, в 1999 году вернулся на родину.