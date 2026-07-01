НИМЬЕ РОЖЕ
НИМЬЕ РОЖЕ - французский писатель.
Окончил филосовский факультет Сорбонны (1945 год). В марте - мае 1945 года на фронте.
На формирование художественные манеры Р. Нимье решающее влияние оказало творчество Ж. Кокто.
Дебютировал во многом автобиографическим романом «Шпаги» («Les épées», 1948 год), в центре которого - мировоззренческий кризис и духовная деградация молодых людей, переживших Вторую мировую войну.
Широкую известность получили романы «Голубой гусар» («Le hussard bleu», 1950 год), «Дети печали» («Les enfants tristes», 1951 год), «История одной любви» («Histoire d’un amour», 1953 год) и др. Придерживался правых националистических взглядов (отчасти в духе «Аксьон Франсез»): сберник публицистических статей «Испанский гранд» («Le grand d’Espagne», 1950 год); выступал против экзистенциализма, критикуя Ж.П. Сартра в эссе «Любовь и небытие» («Amour et néant», 1951 год).
Автор романа «Влюблённый д’Артаньян, или Пятнадцать лет спустя» («D’Artagnan amoureux ou Cing ans avant», издан посмертно в 1962 году, русский перевод 1993 год) по мотивам творчества А. Дюма- отца, киносценариев (в т. ч. к фильму Л. Маля «Лифт на эшафот», 1957 год), многочисленных эссе, литературных портретов и др.
Погиб в автокатастрофе (по одной из версий, покончил с собой).
Сочинения:
Variétés. P., 2003.