НИМЬЕ РОЖЕ

НИМЬЕ РОЖЕ - французский пи­са­тель.

Окон­чил фи­лосовский факультет Сор­бон­ны (1945 год). В мар­те - мае 1945 года на фрон­те.

На фор­ми­ро­ва­ние ху­дожественные ма­не­ры Р. Нимье ре­шаю­щее влия­ние ока­за­ло твор­че­ст­во Ж. Кок­то .

Де­бю­ти­ро­вал во мно­гом ав­то­био­гра­фическим ро­ма­ном «Шпа­ги» («Les épées», 1948 год), в цен­тре ко­то­ро­го - ми­ровоз­зрен­че­ский кри­зис и ду­хов­ная де­гра­да­ция мо­ло­дых лю­дей, пе­ре­жив­ших Вторую ми­ро­вую вой­ну .

Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли ро­ма­ны «Го­лу­бой гу­сар» («Le hussard bleu», 1950 год), «Де­ти пе­ча­ли» («Les enfants tristes», 1951 год), «Ис­то­рия од­ной люб­ви» («Histoire d’un amour», 1953 год) и др. При­дер­жи­вал­ся пра­вых на­цио­на­ли­стических взгля­дов (от­час­ти в ду­хе «Ак­сь­он Фран­сез»): сберник пуб­ли­ци­стических ста­тей «Ис­пан­ский гранд» («Le grand d’Espagne», 1950 год); вы­сту­пал про­тив эк­зи­стен­циа­лиз­ма, кри­ти­куя Ж.П. Сар­тра в эс­се «Лю­бовь и не­бы­тие» («Amour et néant», 1951 год).

Ав­тор ро­ма­на «Влюб­лён­ный д’Артаньян, или Пят­на­дцать лет спус­тя» («D’Artagnan amoureux ou Cing ans avant», издан посмертно в 1962 году, русский перевод 1993 год) по мо­ти­вам твор­че­ст­ва А. Дю­ма - от­ца, ки­но­сце­на­ри­ев (в т. ч. к филь­му Л. Ма­ля «Лифт на эша­фот», 1957 год), мно­го­численных эс­се, литературных порт­ре­тов и др.

По­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе (по од­ной из вер­сий, по­кон­чил с со­бой).

Сочинения:

Variétés. P., 2003.