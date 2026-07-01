НИМАТУЛЛАХ ВАЛИ
НИМАТУЛЛАХ ВАЛИ (настоящее имя - Нур ад-Дин ибн Абдаллах Кермани) - персидский мистик, поэт, основатель названного его именем суфийского братства Ниматуллахийя.
Его отец происходил от пророка Мухаммеда через 6-го шиитского имама Исмаила, но был, как и его сын, суннитом. В суфизм Ниматуллах Вали был посвящён Абдаллахом аль-Яфии из Йемена, к кружку которого присоединился в Мекке в 1354 году. После смерти наставника в 1367 году Ниматуллах Вали много путешествовал. Жил среди странствующих дервишей на горе Мукаттам в Египте. Посетил в Ардебиле шейха Сафи ад-Дина Исхака, основателя суфийского братства Сафавийя. Проповедовал суфизм тюркоязычным кочевникам в Средней Азии, соединяя идеи рационалистической школы Джунайда с доктриной «опьянения любовью к Богу» Бистами. Однако его учение вызвало неприязнь эмира Тимура, и Ниматуллах Вали удалился сначала в Тус и Герат, а затем в пров. Керман, где провёл бóльшую часть жизни. Могила Ниматуллаха Вали в г. Махан служит объектом паломничества его последователей.
Сын и преемник Ниматуллаха Вали - Шах Халилаллах распространял его учение на юге Ирана и в Герате. Ниматуллахийя возникло как суннитское братство, но не позднее XVII века стало шиитским. Руководители братства поддержали борьбу Сефевидов за власть и пользовались поддержкой династии, но гонения на суфиев при Аббасе I вынудили последователей Ниматуллаха Вали бежать в Индию. В XVIII веке они вернулись в Иран, где в XIX веке Ниматуллахийя стала влиятельным суфийским братством, популярным среди феодальной аристократии. В братстве приняты тихий зикр и радения (сама) в сопровождении муз. инструментов, но без пения и танцев.
Ниматуллах Вали считал, что суфий не должен отличаться одеждой от других мусульман, но впоследствии отличительной чертой братства стали плащ с длинными рукавами, войлочная накидка и войлочный высокий колпак из 5 (позднее 12) клиньев.
Ниматуллаху Вали приписывают 544 трактата на арабском и персидском языках. Из них сохранились поэтический диван (151 газель) и около 110 малых произведений по коранической экзегетике и комментарии к сочинение Ибн аль-Араби, Фахр ад-Дина Ираки и ранних суфиев. В диване заметно влияние идей Аттара и Джалал ад-Дина Руми.