НИМАТУЛЛАХ ВАЛИ

НИМАТУЛЛАХ ВАЛИ (настоящее имя - Нур ад-Дин ибн Аб­дал­лах Кер­ма­ни) - персидский мис­тик, по­эт, ос­но­ва­тель на­зван­но­го его име­нем су­фий­ско­го брат­ст­ва Ни­ма­тул­ла­хийя.

Его отец про­ис­хо­дил от про­ро­ка Му­хам­ме­да че­рез 6-го ши­ит­ско­го има­ма Ис­маи­ла, но был, как и его сын, сун­ни­том. В су­физм Ниматуллах Вали был по­свя­щён Аб­дал­ла­хом аль-Яфии из Йе­ме­на, к круж­ку ко­то­ро­го при­сое­ди­нил­ся в Мек­ке в 1354 году. По­сле смер­ти на­став­ни­ка в 1367 году Ниматуллах Вали мно­го пу­те­ше­ст­во­вал. Жил сре­ди стран­ст­вую­щих дер­ви­шей на го­ре Му­кат­там в Егип­те. По­се­тил в Ар­де­би­ле шей­ха Са­фи ад-Ди­на Ис­ха­ка, ос­но­ва­те­ля су­фий­ско­го брат­ст­ва Са­фа­вийя. Про­по­ве­до­вал су­физм тюр­коя­зыч­ным ко­чев­ни­кам в Средней Азии, сое­ди­няя идеи ра­цио­на­ли­стической шко­лы Джу­най­да с док­три­ной «опья­не­ния лю­бо­вью к Бо­гу» Би­ста­ми. Од­на­ко его уче­ние вы­зва­ло не­при­язнь эми­ра Ти­му­ра, и Ниматуллах Вали уда­лил­ся сна­ча­ла в Тус и Ге­рат, а за­тем в пров. Кер­ман, где про­вёл бóль­шую часть жиз­ни. Мо­ги­ла Ниматуллаха Вали в г. Ма­хан слу­жит объ­ек­том па­лом­ни­че­ст­ва его по­сле­до­ва­те­лей.

Сын и пре­ем­ник Ниматуллаха Вали - Шах Ха­лил­ал­лах рас­про­стра­нял его уче­ние на юге Ира­на и в Ге­ра­те. Ни­ма­тул­ла­хийя воз­ник­ло как сун­нит­ское брат­ст­во, но не позд­нее XVII века ста­ло ши­ит­ским. Ру­ко­во­ди­те­ли брат­ст­ва под­дер­жа­ли борь­бу Се­фе­ви­дов за власть и поль­зо­ва­лись под­держ­кой ди­на­стии, но го­не­ния на су­фи­ев при Аб­ба­се I вы­ну­ди­ли по­сле­до­ва­те­лей Ниматуллаха Вали бе­жать в Ин­дию . В XVIII веке они вер­ну­лись в Иран, где в XIX веке Ни­ма­тул­ла­хийя ста­ла влия­тель­ным су­фий­ским брат­ст­вом, по­пу­ляр­ным сре­ди феодальной ари­сто­кра­тии. В брат­ст­ве при­ня­ты ти­хий зикр и ра­де­ния (са­ма) в со­про­во­ж­де­нии муз. ин­стру­мен­тов, но без пе­ния и тан­цев.

Ниматуллах Вали счи­тал, что су­фий не дол­жен от­ли­чать­ся оде­ж­дой от других му­суль­ман, но впо­след­ст­вии от­ли­чительной чер­той брат­ст­ва ста­ли плащ с длин­ны­ми ру­ка­ва­ми, вой­лоч­ная на­кид­ка и вой­лоч­ный вы­со­кий кол­пак из 5 (позд­нее 12) клинь­ев.

Ниматуллаху Вали при­пи­сы­ва­ют 544 трак­та­та на арабском и персидском язы­ках. Из них со­хра­ни­лись по­этический ди­ван (151 га­зель) и около 110 ма­лых про­из­ве­де­ний по ко­ра­нической эк­зе­ге­ти­ке и ком­мен­та­рии к сочинение Ибн аль-Ара­би, Фахр ад-Ди­на Ира­ки и ран­них су­фи­ев. В ди­ва­не за­мет­но влия­ние идей Ат­та­ра и Джа­лал ад-Ди­на Ру­ми.