НИМА ЮШИДЖ

НИМА ЮШИДЖ (псевдоним; настоящее имя - Али Эс­фен­дя­ри) - персидский по­эт, литературный кри­тик.

Дет­ст­во про­вёл сре­ди ко­чев­ни­ков. По­сле пе­ре­ез­да в Те­ге­ран (около 1908 года) учил­ся в мед­ре­се, окон­чил французскю шко­лу Сен-Луи (ок. 1917 году). Ис­пы­тал влия­ние П. Вер­ле­на, А. Рем­бо, С. Мал­лар­ме . В 1931-1933 годы ра­бо­тал учи­те­лем; в 1938-1941 годы - в журнале «Му­си­ки» («Му­зы­ка»).

Де­бю­ти­ро­вал по­эмой «По­эма о по­блёк­шем» («Кес­сейе ран­гпа­ри­де», 1921 год), на­ве­ян­ной твор­че­ст­вом Джа­ла­ла ад-Ди­на Ру­ми. Из­вест­ность при­нес­ла ро­ман­тическая по­эма о пер­вой люб­ви «Сказ­ка» («Аф­са­не», 1-я редакция - 1921 год; 2-я редакция - 1950 год). К ран­не­му пе­рио­ду твор­че­ст­ва от­но­сит­ся так­же по­эма «Се­мья сол­да­та» («Ха­не­ва­дейе сар­баз», 1925 год) о жиз­ни кре­сть­ян­ской се­мьи в пе­ри­од Первой ми­ро­вой вой­ны .

Ю. Нима ввёл «сво­бод­ный» аруд, в ко­то­ром нор­мы клас­сического стихосложения при­ме­ня­лись бо­лее про­из­воль­но, что спо­соб­ст­во­ва­ло рит­ми­ко-ин­то­национному раз­но­об­ра­зию, а так­же раз­ра­бо­тал но­вую сис­те­му изо­бра­зительных средств («баф­те та­зе», букв. - «но­вое пле­те­ние»). Пер­вым во­пло­ще­ни­ем но­вых прин­ци­пов ста­ло стих. «Фе­никс» («Гог­нус», 1936 год), ока­зав­шее за­мет­ное влия­ние на по­этов-но­ва­то­ров вторйо половины XX века (С. Кес­раи, Н. На­дер­пур и др.). Наи­бо­лее зна­чительные ли­рические сти­хо­тво­ре­ния Ю. Нима от­но­сят­ся к началу 1940-х годов: «Льёт­ся лун­ный свет…» («Ми­та­ра­вад мах­таб…»), «Пти­ца пе­ча­ли» («Мор­ге гам»), «О, лю­ди!» («Эй, адам­ха!»). Ма­ни­фе­стом «но­вой по­эзии» («ше’ре ноу») ста­ла ста­тья Ю. Нима «Два пись­ма» («До на­ме», 1946 год), в ко­то­рой он тео­ре­ти­че­ски обос­но­вал ре­фор­му сти­ха, сфор­му­ли­ровав це­ли и за­да­чи современной по­эзии. Ав­тор сбор­ни­ка литературно-кри­тических ста­тей «Це­на чувств» («Ар­зе­ше эх­са­сат», 1956 год). По­след­нее круп­ное про­из­ве­де­ние - фи­лосовская по­эма «Ма­не­ли» (1957 год) на сю­жет народной японской сказ­ки о ры­ба­ке и его воз­люб­лен­ной - ру­сал­ке. Твор­че­ст­во Ю. Нима со­вме­ща­ет в се­бе чер­ты ро­ман­тической и реа­ли­стической эс­те­ти­ки, а так­же эле­мен­ты различных мо­дер­ни­ст­ских стра­те­гий (эк­зи­стен­циа­лиз­ма, сюр­реа­лиз­ма и др.).

Сочинения:

Мои сти­хи. Те­ге­ран, 1966 (на перс. яз.).