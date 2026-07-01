НИЛУС СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИЛУС СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский писатель, публицист.
Из дворян. Окончил юридический факультет Московского университета (1886 год). Исполнял судебные должности в Симбирском и Эриванском окружных судах (1886-1889 годы). В 1889 году уволился со службы, жил в своём имении в Золотарёво Мценского уезда Орловской губернии. В 1905 году, продав имение, поступил в канцелярию министра внутренних дел по делам дворянства помощником делопроизводителя. В 1906 году женился на камер-фрейлине Е.А. Озеровой (1855-1932 годы), намеревался стать священником, но рукоположение не состоялось. Оставив службу, С.А. Нилус отправился в Костромскую губернию в Николо-Бабаевский монастырь, затем жил в г. Валдай поблизости от Иверского монастыря, в 1907-1912 годы - при Оптиной пустыни; с 1917 года - в различных местах Полтавской и Черниговской губерний, с 1928 года - в с. Крутец. В 1924-1928 годы С.А. Нилус 4 раза подвергался арестам.
С.А. Нилус - автор многих публикаций в газетах «Московские ведомости», «Троицкое слово» и др. Выступал с крайне правых позиций защитника православия и самодержавия; полагал, что на Россию и весь мир надвигается апокалиптич. катастрофа, и активно занимался поисками её признаков; развивал т. н. теорию мирового заговора, якобы вдохновляемого евреями. Впервые полностью опубликовал «Протоколы собраний Сионских мудрецов», включив их в свою книгу «Великое в малом и Антихрист как близкая политическая возможность» (1905 год) (большинство исследователей считают «Протоколы…» подложными; они широко использовались антисемитскими и фашистскими движениями для разжигания ненависти к евреям).
С.А. Нилус собирал рассказы о праведниках, чудесах, пророчествах, паломничествах (часто творчески перерабатывая чужие тексты), составлял автобиографические заметки.
В 1902 году Е.И. Мотовилова передала С.А. Нилусу архив мужа - Н.А. Мотовилова, включавший его записи бесед с Серафимом Саровским. По материалам архива и устным свидетельствам Н.А. Нилуса осуществил ряд публикаций, сыгравших важную роль в формировании почитания святого. В Оптиной пустыни занимался изучением монастырского архива, на основе рукописей и бесед с монашествующими подготовил книги «Сила Божия и немощь человеческая» (1908 год), «Святыня под спудом: Тайна православного монашеского духа» (1911 год), «На берегу Божьей реки: Записки православного» (1916 год; ч. 2, 1969 год).
Исторические источники:
Неизвестный Нилус. М., 1995. Т. 1–2.
Сочинения:
Полн. собр. соч. М., 1999–2005. Т. 1–6.
Автор статьи: Г. М. Запальский.