НИЛУС СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НИЛУС СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Из дво­рян. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1886 год). Ис­пол­нял су­деб­ные долж­но­сти в Сим­бир­ском и Эри­ван­ском ок­руж­ных су­дах (1886-1889 годы). В 1889 году уво­лил­ся со служ­бы, жил в сво­ём име­нии в Зо­ло­та­рё­во Мцен­ско­го уезда Ор­лов­ской губ ернии. В 1905 году, про­дав име­ние, по­сту­пил в кан­це­ля­рию ми­ни­ст­ра внутренних дел по де­лам дво­рян­ст­ва по­мощ­ни­ком де­ло­про­из­во­ди­те­ля. В 1906 году же­нил­ся на ка­мер-фрей­ли­не Е.А. Озе­ро­вой (1855-1932 годы), на­ме­ре­вал­ся стать свя­щен­ни­ком, но ру­ко­по­ло­же­ние не со­стоя­лось. Ос­та­вив служ­бу, С.А. Нилус от­пра­вил­ся в Ко­ст­ром­скую губернию в Ни­ко­ло-Ба­ба­ев­ский монастырь, за­тем жил в г. Вал­дай по­бли­зо­сти от Ивер­ско­го мо­на­сты­ря, в 1907-1912 годы - при Оп­ти­ной пус­ты­ни; с 1917 года - в различных мес­тах Пол­тав­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ний, с 1928 года - в с. Кру­тец. В 1924-1928 годы С.А. Нилус 4 раза под­вер­гал­ся аре­стам.

С.А. Нилус - ав­тор многих пуб­ли­ка­ций в га­зе­тах «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти», «Тро­иц­кое сло­во» и др. Вы­сту­пал с край­не пра­вых по­зи­ций за­щит­ни­ка пра­во­сла­вия и са­мо­дер­жа­вия; по­ла­гал, что на Рос­сию и весь мир над­ви­га­ет­ся апо­ка­лип­тич. ка­та­ст­ро­фа, и ак­тив­но за­ни­мал­ся по­ис­ка­ми её при­зна­ков; раз­ви­вал т. н. тео­рию ми­ро­во­го за­го­во­ра, яко­бы вдох­нов­ляе­мо­го ев­рея­ми. Впер­вые пол­но­стью опуб­ли­ко­вал «Про­то­ко­лы со­б­ра­ний Си­он­ских муд­ре­цов», вклю­чив их в свою книгу «Ве­ли­кое в ма­лом и Ан­ти­христ как близ­кая по­лити­че­ская воз­мож­ность» (1905 год) (боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют «Про­то­ко­лы…» под­лож­ны­ми; они ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись ан­ти­се­мит­ски­ми и фа­шист­ски­ми дви­же­ния­ми для раз­жи­га­ния не­на­вис­ти к ев­ре­ям ).

С.А. Нилус со­би­рал рас­ска­зы о пра­вед­ни­ках, чу­де­сах, про­ро­че­ст­вах, па­лом­ни­че­ст­вах (час­то твор­че­ски пе­ре­ра­ба­ты­вая чу­жие тек­сты), со­став­лял ав­то­био­гра­фические за­мет­ки.

В 1902 году Е.И. Мо­то­ви­ло­ва пе­ре­да­ла С.А. Нилусу ар­хив му­жа - Н.А. Мо­то­ви­ло­ва, вклю­чав­ший его за­пи­си бе­сед с Се­ра­фи­мом Са­ров­ским. По ма­те­риа­лам ар­хи­ва и уст­ным сви­де­тель­ст­вам Н.А. Нилуса осу­ще­ст­вил ряд пуб­ли­ка­ций, сыг­рав­ших важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии по­чи­та­ния свя­то­го. В Оп­ти­ной пус­ты­ни за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем мо­на­стыр­ско­го ар­хи­ва, на ос­но­ве ру­ко­пи­сей и бе­сед с мо­на­ше­ст­вую­щи­ми под­го­то­вил кни­ги «Си­ла Бо­жия и не­мощь че­ло­ве­че­ская» (1908 год), «Свя­ты­ня под спу­дом: Тай­на пра­во­слав­но­го мо­на­ше­ско­го ду­ха» (1911 год), «На бе­ре­гу Божь­ей ре­ки: За­пис­ки пра­во­слав­но­го» (1916 год; ч. 2, 1969 год).

Ис­торические источники:

Не­из­вест­ный Ни­лус. М., 1995. Т. 1–2.

Сочинения:

Полн. собр. соч. М., 1999–2005. Т. 1–6.

Автор статьи: Г. М. За­паль­ский.