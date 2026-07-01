НИЛЬСОН КРИСТИНА

НИЛЬСОН КРИСТИНА - шведская пе­ви­ца (со­пра­но).

Из бед­ной се­мьи; в юно­сти за­ра­ба­ты­ва­ла пе­ни­ем и иг­рой на скрип­ке на про­вин­ци­аль­ных рын­ках, где её за­ме­тил ме­ст­ный ме­це­нат, впос­лед­ст­вии фи­нан­си­ро­вав­ший её обу­че­ние. Пе­нию учи­лась у Ф. Бер­валь­да в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии му­зы­ки в Сток­голь­ме.

На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­ва­ла в 1864 году в пар­тии Вио­лет­ты («Тра­виа­та» Дж. Вер­ди) в па­риж­ском «Те­атр ли­рик», до 1867 года со­ли­ст­ка это­го те­ат­ра. Во второй половие 1860-х - 1870-е годы бы­ла од­ной из са­мых зна­ме­ни­тых пе­виц Ев­ро­пы, пе­ла в Па­риж­ской опе­ре (1868-1670 годы), в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (с 1869 года), в Вен­ской при­двор­ной опе­ре (1877 год) и на других круп­ных сце­нах. В 1870-1872 годы впер­вые га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в США.

Боль­шой об­щественный ре­зо­нанс вы­зва­ли вы­сту­п­ле­ния К. Нильсон в 1872-1885 годы в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве (упо­ми­на­ют­ся в ро­ма­не Л.Н. Тол­сто­го «Ан­на Ка­ре­ни­на»).

Основные пар­тии: Мар­га­ри­та («Фа­уст» Ш. Гу­но), Офе­лия, Минь­он («Гам­лет», «Минь­он» А. То­ма), Дез­де­мо­на («Отел­ло» Вер­ди), Дон­на Эль­ви­ра, Ца­ри­ца но­чи, Ке­ру­би­но и Гра­фи­ня («Дон Жу­ан», «Вол­шеб­ная флей­та», «Свадь­ба Фи­га­ро» В.А. Мо­цар­та ). Пе­ла в ора­то­ри­ях Г.Ф. Ген­де­ля и Й. Гайд­на. За­вер­ши­ла соль­ную карь­е­ру в 1888 году.