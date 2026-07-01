НИЛЬСОН КРИСТИНА
НИЛЬСОН КРИСТИНА - шведская певица (сопрано).
Из бедной семьи; в юности зарабатывала пением и игрой на скрипке на провинциальных рынках, где её заметил местный меценат, впоследствии финансировавший её обучение. Пению училась у Ф. Бервальда в Королевской академии музыки в Стокгольме.
На оперной сцене дебютировала в 1864 году в партии Виолетты («Травиата» Дж. Верди) в парижском «Театр лирик», до 1867 года солистка этого театра. Во второй половие 1860-х - 1870-е годы была одной из самых знаменитых певиц Европы, пела в Парижской опере (1868-1670 годы), в лондонском театре «Ковент-Гарден» (с 1869 года), в Венской придворной опере (1877 год) и на других крупных сценах. В 1870-1872 годы впервые гастролировала в США.
Большой общественный резонанс вызвали выступления К. Нильсон в 1872-1885 годы в Санкт-Петербурге и Москве (упоминаются в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»).
Основные партии: Маргарита («Фауст» Ш. Гуно), Офелия, Миньон («Гамлет», «Миньон» А. Тома), Дездемона («Отелло» Верди), Донна Эльвира, Царица ночи, Керубино и Графиня («Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта). Пела в ораториях Г.Ф. Генделя и Й. Гайдна. Завершила сольную карьеру в 1888 году.