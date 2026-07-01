НИЛЬСОН БИРГИ
НИЛЬСОН БИРГИ - шведская певица (драматическое сопрано).
Из крестьянской семьи. В детстве пела в церковном хоре и играла на органе. Пению училась в Королевской академии музыки в Стокгольме у Й. Хислопа и А. Суннегорда (1941-1946 годы).
Дебютировала в 1946 году в партии Агаты («Вольный стрелок» К.М. фон Вебера) в Королевской опере (Стокгольм), в 1948-1951 годы солистка этого театра. Выступала в крупнейших театрах мира: Венской государственой опере (регулярно в 1954-1982 годы), лондонском театре «Ковент-Гарден» (с 1957 года), миланском театре «Ла Скала» (с 1958 года), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (с 1959 года) и др. Участвовала в Глайндборнском (1951 год) и неоднократно (с 1954 года) в Байрёйтском фестивалях. В 1964 году в составе труппы «Ла Скала» гастролировала в Москве в одной из лучших своих партий - Турандот («Турандот» Дж. Пуччини).
Прославилась в операх Р. Вагнера в партиях: Изольда («Тристан и Изольда»), Брунгильда (тетралогия «Кольцо нибелунга»), Эльза («Лоэнгрин»), Елизавета («Тангейзер»); в 1958-1965 годы участвовала в первой студийной аудиозаписи «Кольца нибелунга». В то же время продолжала традиции школы итальянского бельканто (Тоска и Турандот в одноименных операх Пуччини, партии драматич. сопрано во всех популярных операх Дж. Верди). Из музыки XX века предпочитала Р. Штрауса, исполнила партии Саломеи и Электры в одноим. операх, партию Жены красильщика в опере «Женщина без тени».
Среди других партий - Донна Анна («Дон Жуан» В.А. Моцарта) и Леонора («Фиделио» Л. ван Бетховена). Выступала в концертах, исполняла песни и романсы Я. Сибелиуса и В. Стенхаммара (на шведском языке), часто и с большим успехом - песню Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу. Карьеру оперной певицы завершила в 1982 году, в последний раз публично выступила в 1984 году.
Сочинения:
Mina minnesbilder. Stockh., 1977;
La Nilsson. Stockh., 1995.