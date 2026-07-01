НИЛЬСОН БИРГИ

НИЛЬСОН БИРГИ - шведская пе­ви­ца (дра­ма­тическое со­пра­но).

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. В дет­ст­ве пе­ла в цер­ков­ном хо­ре и иг­ра­ла на ор­га­не. Пе­нию учи­лась в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии му­зы­ки в Сток­голь­ме у Й. Хис­ло­па и А. Сун­не­гор­да (1941-1946 годы).

Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1946 году в пар­тии Ага­ты («Воль­ный стре­лок» К.М. фон Ве­бе­ра) в Ко­ро­лев­ской опе­ре (Сток­гольм), в 1948-1951 годы со­ли­ст­ка это­го те­ат­ра. Вы­сту­па­ла в круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра: Вен­ской государственой опе­ре (ре­гу­ляр­но в 1954-1982 годы), лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (с 1957 года), ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (с 1958 года), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (с 1959 года) и др. Уча­ст­во­ва­ла в Глайн­дборн­ском (1951 год) и не­од­но­крат­но (с 1954 года) в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­лях. В 1964 году в со­ста­ве труп­пы «Ла Ска­ла» га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Мо­ск­ве в од­ной из луч­ших сво­их пар­тий - Ту­ран­дот («Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чи­ни).

Про­сла­ви­лась в опе­рах Р. Ваг­не­ра в пар­ти­ях: Изоль­да («Три­стан и Изоль­да»), Брун­гиль­да (тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га»), Эль­за («Ло­эн­грин»), Ели­за­ве­та («Тан­гей­зер»); в 1958-1965 годы уча­ст­во­ва­ла в пер­вой сту­дий­ной ау­дио­за­пи­си «Коль­ца ни­бе­лун­га». В то же вре­мя про­дол­жа­ла тра­ди­ции шко­лы итальянского бель­кан­то (Тос­ка и Ту­ран­дот в од­но­именных опе­рах Пуч­чи­ни, пар­тии дра­ма­тич. со­пра­но во всех по­пу­ляр­ных опе­рах Дж. Вер­ди). Из му­зы­ки XX века пред­по­чи­та­ла Р. Штрау­са, ис­пол­ни­ла пар­тии Са­ло­меи и Элек­тры в од­но­им. опе­рах, пар­тию Же­ны кра­силь­щи­ка в опе­ре «Жен­щи­на без те­ни».

Сре­ди других пар­тий - Дон­на Ан­на («Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та ) и Ле­о­но­ра («Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на). Вы­сту­па­ла в кон­цер­тах, ис­пол­ня­ла пес­ни и ро­ман­сы Я. Си­бе­лиу­са и В. Стен­хам­ма­ра (на шведском языке), час­то и с боль­шим ус­пе­хом - пес­ню Эли­зы из мю­зик­ла «Моя пре­крас­ная ле­ди» Ф. Лоу . Карь­е­ру опер­ной пе­ви­цы за­вер­ши­ла в 1982 году, в по­след­ний раз пуб­лич­но вы­сту­пи­ла в 1984 году.

Сочинения:

Mina minnesbilder. Stockh., 1977;

La Nilsson. Stockh., 1995.