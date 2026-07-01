НИЛЬСА ДАКЕ ВОССТАНИЕ

НИЛЬСА ДАКЕ ВОССТАНИЕ - кре­сть­ян­ское вос­ста­ние на юге Шве­ции (пре­имущественно в области Смо­ланд) в 1542-1543 годы про­тив по­ли­ти­ки цен­тра­ли­за­ции стра­ны и Ре­фор­ма­ции, про­во­див­ших­ся ко­ро­лём Гус­та­вом I Ва­зой..

Уве­ли­че­ние на­ло­го­во­го бре­ме­ни, при­свое­ние ко­ро­ной соб­ст­вен­но­сти на но­во­об­ра­бо­тан­ные зем­ли, за­пре­ты на охо­ту и ле­со­за­го­тов­ки силь­но за­де­ва­ли ин­те­ре­сы не­бо­га­то­го кре­сть­ян­ст­ва и но­во­по­се­лен­цев в ле­си­стых об­лас­тях южной Шве­ции. Воз­му­ще­ние кре­сть­ян и при­ход­ских свя­щен­ни­ков вы­зы­ва­ли так­же уже­сто­че­ние по­ряд­ка взи­ма­ния де­ся­ти­ны и кон­фи­ска­ция цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва в хо­де Ре­фор­ма­ции.

Мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния кре­сть­ян на­ча­лись в ию­не 1542 года по­сле убий­ст­ва кре­сть­я­ни­ном Н. Да­ке ко­ро­лев­ско­го фог­та и дво­ря­ни­на близ г. Каль­мар. Вос­став­шие под ко­мандованием Да­ке с тре­бо­ва­ни­ем вер­нуть «ста­рые по­ряд­ки» и преж­нее ка­то­лическое ве­ро­ис­по­ве­да­ние ус­пеш­но дей­ст­во­ва­ли в рай­оне кре­по­стей Век­шё и Бер­гк­ва­ра и от­ра­зи­ли ата­ки ко­ро­лев­ских войск. Не су­мев по­да­вить вос­ста­ние на на­чаль­ном эта­пе, вла­сти за­клю­чи­ли с пов­стан­ца­ми пе­ре­ми­рие в рас­чё­те под­тя­нуть в рай­он кре­сть­ян­ско­го вы­ступ­ле­ния до­пол­нительные си­лы.

В сентябре 1542 года ко­ро­лев­ские вой­ска вы­сту­пи­ли из Вес­тер­гёт­лан­да, часть из них про­рва­лась к Век­шё. Другая ко­ро­лев­ская ар­мия, на­сту­пав­шая в южном Эс­тер­гёт­лан­де, бы­ла унич­то­же­на вос­став­ши­ми, что за­ста­ви­ло основные си­лы ко­ро­ля от­сту­пить. К на­ча­лу но­яб­ря вос­ста­ни­ем бы­ли ох­ва­че­ны б. ч. Смо­лан­да, юж. Эс­тер­гёт­ланд, Эланд, се­вер датской области Бле­кин­ге.

Ко­роль был вы­ну­ж­ден за­клю­чить 8 ноября 1542 года пе­ре­ми­рие с вос­став­ши­ми сро­ком на 1 год, в те­че­ние кото­ро­го сто­ро­ны обя­за­лись ула­дить кон­фликт пу­тём пе­ре­го­во­ров. Да­ке при­зна­вал­ся пра­ви­те­лем тер­ри­то­рии, кон­тро­ли­руе­мой кре­сть­я­на­ми; на ней вос­ста­нав­ли­ва­лось ка­то­лическое бо­го­слу­же­ние. Ка­ж­дая из сто­рон рас­счи­ты­ва­ла вос­поль­зо­вать­ся пе­ре­ми­ри­ем в сво­их ин­те­ре­сах. Да­ке пы­тал­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой императора Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кар­ла V . Гус­та­ву I Ва­зе уда­лось до­бить­ся во­енной по­мо­щи от датского ко­ро­ля Кри­стиа­на III, про­вес­ти рек­рут­ский на­бор и при­влечь на служ­бу немецких на­ём­ни­ков.

В январе 1543 года, на­ру­шив пе­ре­ми­рие, он на­пра­вил вой­ско (около 5 тыс. человек) для по­дав­ле­ния вос­ста­ния из Лин­чё­пин­га к Каль­ма­ру, ко­то­рый ос­та­вал­ся вер­ным ко­ро­лю. В от­вет Да­ке на­чал контр­на­сту­п­ле­ние на се­ве­ре и уси­лил на­тиск на Каль­мар.

25 марта 1543 года ко­ро­лев­ские вой­ска бы­ли ата­ко­ва­ны основными си­ла­ми Да­ке (пред­по­ло­жи­тель­но в ме­ст­но­сти Вир­се­рум). В хо­де ожес­то­чён­но­го сра­же­ния вос­став­шие бы­ли раз­би­ты, а сам Да­ке тя­же­ло ра­нен. По­сле это­го по­ра­же­ния Нильса Даке Восстание по­шло на спад, мно­гие его уча­ст­ни­ки сло­жи­ли ору­жие. В те­че­ние ап­ре­ля ко­роль взял под кон­троль всю тер­ри­то­рию Южной Шве­ции. По­пыт­ки Да­ке вновь под­нять кре­сть­ян на борь­бу не при­нес­ли ре­зуль­та­та.

Да­ке был убит в ию­ле 1543 года, ли­де­ры вос­ста­ния каз­не­ны или уп­ла­ти­ли тя­же­лей­шие штра­фы; все об­лас­ти, уча­ст­во­вав­шие в Ниотса Даке восстании, при­ну­ж­да­лись к уп­ла­те кол­лек­тив­ных вы­ку­пов. Нильса Даке восстание по­бу­ди­ло шведского ко­ро­ля с боль­шей ос­то­рож­но­стью про­во­дить Ре­фор­ма­цию и по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции в Шве­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)