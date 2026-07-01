НИЛЬСА ДАКЕ ВОССТАНИЕ
НИЛЬСА ДАКЕ ВОССТАНИЕ - крестьянское восстание на юге Швеции (преимущественно в области Смоланд) в 1542-1543 годы против политики централизации страны и Реформации, проводившихся королём Густавом I Вазой..
Увеличение налогового бремени, присвоение короной собственности на новообработанные земли, запреты на охоту и лесозаготовки сильно задевали интересы небогатого крестьянства и новопоселенцев в лесистых областях южной Швеции. Возмущение крестьян и приходских священников вызывали также ужесточение порядка взимания десятины и конфискация церковного имущества в ходе Реформации.
Массовые выступления крестьян начались в июне 1542 года после убийства крестьянином Н. Даке королевского фогта и дворянина близ г. Кальмар. Восставшие под командованием Даке с требованием вернуть «старые порядки» и прежнее католическое вероисповедание успешно действовали в районе крепостей Векшё и Бергквара и отразили атаки королевских войск. Не сумев подавить восстание на начальном этапе, власти заключили с повстанцами перемирие в расчёте подтянуть в район крестьянского выступления дополнительные силы.
В сентябре 1542 года королевские войска выступили из Вестергётланда, часть из них прорвалась к Векшё. Другая королевская армия, наступавшая в южном Эстергётланде, была уничтожена восставшими, что заставило основные силы короля отступить. К началу ноября восстанием были охвачены б. ч. Смоланда, юж. Эстергётланд, Эланд, север датской области Блекинге.
Король был вынужден заключить 8 ноября 1542 года перемирие с восставшими сроком на 1 год, в течение которого стороны обязались уладить конфликт путём переговоров. Даке признавался правителем территории, контролируемой крестьянами; на ней восстанавливалось католическое богослужение. Каждая из сторон рассчитывала воспользоваться перемирием в своих интересах. Даке пытался заручиться поддержкой императора Священной Римской империи Карла V. Густаву I Вазе удалось добиться военной помощи от датского короля Кристиана III, провести рекрутский набор и привлечь на службу немецких наёмников.
В январе 1543 года, нарушив перемирие, он направил войско (около 5 тыс. человек) для подавления восстания из Линчёпинга к Кальмару, который оставался верным королю. В ответ Даке начал контрнаступление на севере и усилил натиск на Кальмар.
25 марта 1543 года королевские войска были атакованы основными силами Даке (предположительно в местности Вирсерум). В ходе ожесточённого сражения восставшие были разбиты, а сам Даке тяжело ранен. После этого поражения Нильса Даке Восстание пошло на спад, многие его участники сложили оружие. В течение апреля король взял под контроль всю территорию Южной Швеции. Попытки Даке вновь поднять крестьян на борьбу не принесли результата.
Даке был убит в июле 1543 года, лидеры восстания казнены или уплатили тяжелейшие штрафы; все области, участвовавшие в Ниотса Даке восстании, принуждались к уплате коллективных выкупов. Нильса Даке восстание побудило шведского короля с большей осторожностью проводить Реформацию и политику централизации в Швеции.