НИЛЬС СТЕНСЕН (NIELS STENSEN)

Датский анатом и геолог. В 1663 году получил степень доктора и предпринял заграничное путешествие с научной целью, посетив Германию, Нидерланды, Париж, Австрию, Венгрию, долго жил в Падуе, где начал интересоваться религиозными вопросами. Вскоре получил звание первого врача великого герцога Тосканского Фердинанда II. Его наследник Козимо III поручает Стенсену воспитание своего сына.

В 1669 году переходит в католичество и через два года после этого получает приглашение занять кафедру анатомии в Копенгагене. В апреле 1675 года он был рукоположен в священники. Вскоре стал титулярным епископом с титулом епископа Титополиса. Служил апостольским викарием северных миссий, затем епископом-помощником в епархии Мюнстера.

Одной из главных заслуг Стенсена являются обстоятельное выяснение роли мускулов. Также ему принадлежит открытие протока околоушной слюнной железы, носящего название стенонов. В 1669 году Стенсен описал несколько определяющих принципов стратиграфии (принцип последовательности образования геологических тел, первичной горизонтальности слоёв, суперпозиции).

Сочинения:

Observationes anatomicae (1662);

De Musculis et Glandulis Observationum Specimen (1664);

Elementorum myologiæ specimen, seu musculi descriptio geometrica : cui accedunt Canis Carchariæ dissectum caput, et dissectus piscis ex Canum genere (1667);

Discours sur l'anatomie du cerveau (1669);

De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus (1669).

Иллюстрации:

Юстус Сустерманс. Портрет Николаса Стенсона (1666-1677).

Автор статьи: Перепечкин К. В.