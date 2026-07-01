НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ
НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ - мужской общежительный монастырь в честь Богоявления Господня, в Тверской области Расположен на о. Столобный (Столобное) на оз. Селигер, к северу от г. Осташков.
Основан на месте, где с 1528 года подвизался в отшельничестве прп. Нил Столобенский. В начале 1590-х годов прп. Герман Столобенский построил деревянную Богоявленскую церковь ярусного типа и послал прошение патриарху Иову об открытии монастыря. Он же стал первым настоятелем обители, официально основанной в 1594 году.
Обитель разорена литовским нашествием 1609-1610 годов. С 1614 года при настоятеле св. Нектарии Столобенском (Теляшине; впоследствии архиеп. Сибирский и Тобольский) монастырь укрепился. В 1629 году кн. Б.М. Лыков даровал монастырю о. Городомля и п-ов Святица (ныне Светлица). В 1649 году к монастырю приписали Преображенскую Волговерховскую пустынь (существовала до сережины XVIII века). В 1665 году постройки монастыря сгорели. В 1667 году при игумене Германе II по инициативе митр. Новгородского Питирима (будущий патриарх) обретены мощи прп. Нила. В 1666-1671 годы возведён первый каменный 5-главый с 2 ярусами кокошников Богоявленский собор (перестроен в XIX веке); к его освящению царь Алексей Михайлович прислал 160-пудовый колокол.
В 1764 году пустынь получила статус первоклассной обители, к ней приписали Новосоловецкую пустынь на о. Зосимы и Савватия на оз. Вселуг (основана в 1701 году; закрыта в начале 1930-х годов). В 1820 году Нило-Столбенскую пустынь посетил император Александр I. К середине XIX века сформировался выдающийся барочно-классицистический архитектурный ансамбль; в монастыре находилось большое книжное собрание. Пустынь славилась традицией старчества. За год монастырь посещали до 100 тыс. паломников. В начале XX века монастырь имел доки, кузни, мастерские, гостиницу; больницу и школу для крестьянских детей на п-ове Светлица (1904-1906 годы), 2 парохода, 2475 дес. земли (на 1915 год), подворья в Москве, Петербурге, Осташкове. В 1905 году построен деревянный мост, соединивший о. Столобный и п-ов Светлица. В 1907 году на соседнем о. Городомля открыт Гефсиманский скит (закрыт в 1920-е годы; ныне поселок городского типа, закрытое административно-территориальное образование Солнечный; сохранились деревянная Успенская церковь, 1907-1909 годы; трапезная, дома-кельи). В декабре 1917 года конфискованы ценности монастыря. 25 февраля 1919 года мощи прп. Нила вскрыты; позднее их перевезли в Вознесенскую церковь в Осташкове (затем в собор Знаменского монастыря; возвращены в обитель 9 июля 1995 года).
Монастырь закрыт в 1927 году (последняя литургия отслужена 9 июня 1928 года), на его территории образована трудовая коммуна (с 1935 года различные учреждения). К 1980-м году значительная часть построек утрачена, в т. ч. церковь Св. Иоанна Предтечи и Покрова Богородицы, построенная в 1777-1781 годы на месте землянки (пещеры) прп. Нила (в 2000-е годы раскопаны нижние части стен). Монастырь возрождён в 1991 году, началось его восстановление. Ежегодно 9 июня совершается крестный ход из Осташкова с мощами прп. Нила.
Ансамбль монастыря включает свыше 30 построек последней трети XVII - середина XIX веков. В северо-восточной части острова, рядом с дамбой на п-ов Светлица и Светлицкой надвратной башней (1863 год), находится территория монастырского двора, некогда огороженного каменной стеной (1667-1676 годы, перестроена в 1760-е годы), от которой сохранились две 8-гранные башни (1766 год).
В ансамбле доминирует ампирный Богоявленский собор с высокой 4-ярусной колокольней, большим центральным куполом и 4 малыми глухими куполами (по проекту арх. И.И. Шарлеманя, предназначавшемуся для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге; 1821-1825 годы, отделан к 1833 году, строился под руковолством швейцарского арх. А. Боттани; 6-й купол над апсидой добавлен в 1850-е годы; интерьер по проекту арх. И.Ф. Львова; фрагменты фресок Т.С. Глазухина и др.; собор реставрирован в 2000-е годы).
Вокруг него расположены трапезная палата (1669-1672 годы, осташковские мастера Ф. Селезнёв и Е. Королёв; западная часть надстроена в 1779-1781 годы, восточная часть - в 1804-1805 годы), бесстолпная больничная церковь Прп. Нила (1699-1701 годы, московское подмастерье Н. Терентьев; в 1723 году переосвящена в церковь Всех Святых; перестроена в начале XIX века; верх не сохр.), западная надвратная церковь Апостолов Петра и Павла типа «восьмерик на восьмерике» (1760-1764 годы, мастер Ф. Павлов из Селижарово; лепные барельефные композиции на евангельские темы, расписанные Б.Е. Уткиным), настоятельский корпус (1723-1794 годы); казённая палата с казначейскими кельями (1680-1698 годы; перестроена) и братский корпус (1675-1698 годы), объединённые полукруглой 2-этажной галереей в 1822 году (или 1838 году); архиерейские покои (1751 год; фасады братского корпуса и архиерейских покоев перестроены в стиле неоготики в 1838, арх. Львов; купола и шпили восстановлены в 1970-е годы), восточная надвратная церковь Прп. Нила с 8-лепестковым нижним ярусом и ротондальным верхним (1751-1755 годы, мастер Павлов; верх перестроен в 1832-1838 годы). От церкви Прп. Нила лестница спускается к Архиерейской пристани с торжественным классицистическим павильоном (1813-1814 годы).
К западу от монастырского двора расположен меньший по размеру гостиный двор с гостевым корпусом (1734 год, 2-й этаж - 1799 год) и 3-этажным странноприимным домом (1737 год, надстроен в 1809 году). С запада к гостиному двору примыкает конный двор с барочной оградой и двумя корпусами (1762-1764 годы, осташковские мастера С. и А. Мосягины; северный корпус перестроен с добавлением открытой аркады в начале XIX веке мастером С.П. Толстиковым). В юго-восточной части острова, на месте бывшего фруктового сада сохранились амбары, дома садовника и рабочих (все 1769 год). В юго-западной части, рядом с местом, где на остров высадился прп. Нил, - барочная Крестовоздвиженская ц. типа «восьмерик на четверике» (1785-1787 годы, лепные рельефы К.С. Конягина; росписи И.М. Верзина и С.Е. Уткина, утрачены в 1990-е годы). Вне ограды монастыря сохранились также судоремонтные мастерские (1769 год), пекарня (середина XIX века); липовый парк и аллеи (начало XIX века), гранитная набережная (1833-1851 годы, проект арх. Львова). При монастыре 2 скита - Оковецкий Спасо-Преображенский в деревне Оковцы (церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери, 1750-1755 годы, мастер И.С. Мосягин; южный придел 1767-1770 годы; трапезная - 1874 год) и Никольский в деревне Жабны (церковь Прп. Нила Столобенского, 1792 год, восстановлена после пожара 1879 года; церковь Свт. Николая, 1885 год).