НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ

НИЛО-СТОЛОБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ - муж­ской об­ще­жи­тель­ный мо­на­стырь в честь Бо­го­яв­ле­ния Гос­под­ня, в Твер­ской области Рас­по­ло­жен на о. Сто­лоб­ный (Сто­лоб­ное) на оз. Се­ли­гер, к се­ве­ру от г. Ос­таш­ков .

Ос­но­ван на мес­те, где с 1528 года под­ви­зал­ся в от­шель­ни­че­ст­ве прп. Нил Сто­ло­бен­ский. В начале 1590-х годов прп. Гер­ман Сто­ло­бен­ский по­стро­ил де­ревянную Бо­го­яв­лен­скую церковь ярус­но­го ти­па и по­слал про­ше­ние пат­ри­ар­ху Ио­ву об от­кры­тии мо­на­сты­ря. Он же стал пер­вым на­стоя­те­лем оби­те­ли, офи­ци­аль­но ос­но­ван­ной в 1594 году.

Оби­тель ра­зо­ре­на ли­товским на­ше­ст­ви­ем 1609-1610 годов. С 1614 года при на­стоя­те­ле св. Нек­та­рии Сто­ло­бен­ском (Те­ля­ши­не; впо­след­ст­вии ар­хи­еп. Си­бир­ский и То­боль­ский) мо­на­стырь ук­ре­пил­ся. В 1629 году кн. Б.М. Лы­ков да­ро­вал мо­на­сты­рю о. Го­ро­дом­ля и п-ов Свя­ти­ца (ны­не Свет­ли­ца). В 1649 году к мо­на­сты­рю при­пи­са­ли Пре­об­ра­жен­скую Вол­го­вер­хов­скую пус­тынь (су­ще­ст­во­ва­ла до сережины XVIII века). В 1665 году по­строй­ки мо­на­сты­ря сго­ре­ли. В 1667 году при игу­ме­не Гер­ма­не II по ини­циа­ти­ве митр. Нов­го­род­ско­го Пи­ти­ри­ма (бу­ду­щий пат­ри­арх) об­ре­те­ны мо­щи прп. Ни­ла. В 1666-1671 годы воз­ве­дён пер­вый ка­мен­ный 5-гла­вый с 2 яру­са­ми ко­кош­ни­ков Бо­го­яв­лен­ский со­бор (пе­ре­стро­ен в XIX веке); к его ос­вя­ще­нию царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич при­слал 160-пу­до­вый ко­ло­кол.

В 1764 году пус­тынь по­лу­чи­ла ста­тус пер­во­класс­ной оби­те­ли, к ней при­пи­са­ли Но­во­со­ло­вец­кую пус­тынь на о. Зо­си­мы и Сав­ва­тия на оз. Все­луг (ос­но­ва­на в 1701 году; за­кры­та в начале 1930-х годов). В 1820 году Нило-Столбенскую пустынь по­се­тил император Алек­сандр I. К середине XIX века сфор­ми­ро­вал­ся вы­даю­щий­ся ба­роч­но-клас­си­ци­стический ар­хитектурный ан­самбль; в мо­на­сты­ре на­хо­ди­лось боль­шое книж­ное со­б­ра­ние. Пус­тынь сла­ви­лась тра­ди­ци­ей стар­че­ст­ва. За год мо­на­стырь по­се­ща­ли до 100 тыс. па­лом­ни­ков. В начале XX века мо­на­стырь имел до­ки, куз­ни, мас­тер­ские, гос­ти­ни­цу; боль­ни­цу и шко­лу для кре­сть­ян­ских де­тей на п-ове Свет­ли­ца (1904-1906 годы), 2 па­ро­хо­да, 2475 дес. зем­ли (на 1915 год), под­во­рья в Мо­ск­ве, Пе­тер­бур­ге , Ос­таш­ко­ве. В 1905 году по­стро­ен де­ревянный мост, со­еди­нив­ший о. Сто­лоб­ный и п-ов Свет­ли­ца. В 1907 году на со­сед­нем о. Го­ро­дом­ля от­крыт Геф­си­ман­ский скит (за­крыт в 1920-е годы; ны­не поселок городского ти­па, за­кры­тое административно-территориальное об­ра­зо­ва­ние Сол­неч­ный; со­хра­ни­лись де­ревянная Ус­пен­ская церковь, 1907-1909 годы; тра­пез­ная, до­ма-ке­льи). В декабре 1917 года кон­фи­ско­ва­ны цен­но­сти мо­на­сты­ря. 25 февраля 1919 года мо­щи прп. Ни­ла вскры­ты; позд­нее их пе­ре­вез­ли в Воз­не­сен­скую церковь в Ос­таш­ко­ве (за­тем в со­бор Зна­мен­ско­го монастыря; воз­вра­ще­ны в оби­тель 9 июля 1995 года).

Мо­на­стырь за­крыт в 1927 году (по­след­няя ли­тур­гия от­слу­же­на 9 июня 1928 года), на его тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­на тру­до­вая ком­му­на (с 1935 года различные уч­ре­ж­де­ния). К 1980-м году зна­чительная часть по­стро­ек ут­ра­че­на, в т. ч. церковь Св. Ио­ан­на Пред­те­чи и По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы, по­стро­ен­ная в 1777-1781 годы на мес­те зем­лян­ки (пе­ще­ры) прп. Ни­ла (в 2000-е годы рас­ко­па­ны ниж­ние час­ти стен). Мо­на­стырь воз­ро­ж­дён в 1991 году, на­ча­лось его вос­ста­нов­ле­ние. Еже­год­но 9 ию­ня со­вер­ша­ет­ся кре­ст­ный ход из Ос­таш­ко­ва с мо­ща­ми прп. Ни­ла.

Ан­самбль мо­на­сты­ря вклю­ча­ет свыше 30 по­стро­ек пос­лед­ней тре­ти XVII - середина XIX веков. В северо-восточной час­ти ост­ро­ва, ря­дом с дам­бой на п-ов Свет­ли­ца и Свет­лиц­кой над­врат­ной баш­ней (1863 год), на­хо­дит­ся тер­ри­то­рия мо­на­стыр­ско­го дво­ра, не­ко­гда ого­ро­жен­но­го ка­мен­ной сте­ной (1667-1676 годы, пе­ре­строе­на в 1760-е годы), от ко­то­рой со­хра­ни­лись две 8-гран­ные баш­ни (1766 год).

В ан­самб­ле до­ми­ни­ру­ет ам­пир­ный Бо­го­яв­лен­ский со­бор с вы­со­кой 4-ярус­ной ко­ло­коль­ней, боль­шим центральным ку­по­лом и 4 ма­лы­ми глу­хи­ми ку­по­ла­ми (по про­ек­ту арх. И.И. Шар­ле­ма­ня, пред­на­зна­чав­ше­му­ся для Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге; 1821-1825 годы, от­де­лан к 1833 году, стро­ил­ся под руковолством швейцарского арх. А. Бот­та­ни; 6-й ку­пол над ап­си­дой до­бав­лен в 1850-е годы; ин­терь­ер по про­ек­ту арх. И.Ф. Льво­ва; фраг­мен­ты фре­сок Т.С. Гла­зу­хи­на и др.; со­бор рес­тав­ри­ро­ван в 2000-е годы).

Во­круг не­го рас­по­ло­же­ны тра­пез­ная па­ла­та (1669-1672 годы, ос­таш­ков­ские мас­те­ра Ф. Се­лез­нёв и Е. Ко­ро­лёв; западная часть над­строе­на в 1779-1781 годы, восточная часть - в 1804-1805 годы), бес­столп­ная боль­нич­ная церковь Прп. Ни­ла (1699-1701 годы, московское под­мас­те­рье Н. Те­рен­ть­ев; в 1723 году пе­ре­ос­вя­ще­на в церковь Всех Свя­тых; пе­ре­строе­на в начале XIX века; верх не сохр.), западная над­врат­ная церковь Апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла ти­па «вось­ме­рик на вось­ме­ри­ке» (1760-1764 годы, мас­тер Ф. Пав­лов из Се­ли­жа­ро­во; леп­ные ба­рель­еф­ные ком­по­зи­ции на еван­гель­ские те­мы, рас­пи­сан­ные Б.Е. Ут­ки­ным), на­стоя­тель­ский кор­пус (1723-1794 годы); ка­зён­ная па­ла­та с ка­зна­чей­ски­ми кель­я­ми (1680-1698 годы; пе­ре­строе­на) и брат­ский кор­пус (1675-1698 годы), объ­е­ди­нён­ные по­лу­круг­лой 2-этаж­ной га­ле­ре­ей в 1822 году (или 1838 году); ар­хие­рей­ские по­кои (1751 год; фа­са­ды брат­ско­го кор­пу­са и ар­хие­рей­ских по­ко­ев пе­ре­строе­ны в сти­ле нео­го­ти­ки в 1838, арх. Львов; ку­по­ла и шпи­ли вос­ста­нов­ле­ны в 1970-е годы), восточная над­врат­ная церковь Прп. Ни­ла с 8-ле­пе­ст­ко­вым ниж­ним яру­сом и ро­тон­даль­ным верх­ним (1751-1755 годы, мас­тер Пав­лов; верх пе­ре­стро­ен в 1832-1838 годы). От церкви Прп. Ни­ла ле­ст­ни­ца спус­ка­ет­ся к Ар­хие­рей­ской при­ста­ни с тор­же­ст­вен­ным клас­си­ци­стическим па­виль­о­ном (1813-1814 годы).

К за­па­ду от мо­на­стыр­ско­го дво­ра рас­по­ло­жен мень­ший по раз­ме­ру гос­ти­ный двор с гос­те­вым кор­пу­сом (1734 год, 2-й этаж - 1799 год) и 3-этаж­ным стран­но­при­им­ным до­мом (1737 год, над­стро­ен в 1809 году). С за­па­да к гос­ти­но­му дво­ру при­мы­ка­ет кон­ный двор с ба­роч­ной ог­ра­дой и дву­мя кор­пу­са­ми (1762-1764 годы, ос­таш­ков­ские мас­те­ра С. и А. Мо­ся­ги­ны; северный кор­пус пе­ре­стро­ен с до­бав­ле­ни­ем от­кры­той ар­ка­ды в начале XIX веке мас­те­ром С.П. Тол­сти­ко­вым). В юго-восточной час­ти ост­ро­ва, на мес­те бывшего фрук­то­во­го са­да со­хра­ни­лись ам­ба­ры, до­ма са­дов­ни­ка и ра­бо­чих (все 1769 год). В юго-западной час­ти, ря­дом с ме­стом, где на ост­ров вы­са­дил­ся прп. Нил, - ба­роч­ная Кре­сто­воз­дви­жен­ская ц. ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1785-1787 годы, леп­ные рель­е­фы К.С. Ко­ня­ги­на; рос­пи­си И.М. Вер­зи­на и С.Е. Ут­ки­на, ут­ра­че­ны в 1990-е годы). Вне ог­ра­ды мо­на­сты­ря со­хра­ни­лись так­же су­до­ре­монт­ные мас­тер­ские (1769 год), пе­кар­ня (середина XIX века); ли­по­вый парк и ал­леи (начало XIX века), гра­нит­ная на­бе­реж­ная (1833-1851 годы, про­ект арх. Льво­ва). При мо­на­сты­ре 2 ски­та - Око­вец­кий Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский в деревне Оков­цы (церковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1750-1755 годы, мас­тер И.С. Мо­ся­гин; южный при­дел 1767-1770 годы; тра­пез­ная - 1874 год) и Ни­коль­ский в деревне Жаб­ны (церковь Прп. Ни­ла Сто­ло­бен­ско­го, 1792 год, вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ра 1879 года; церковь Свт. Ни­ко­лая, 1885 год).

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