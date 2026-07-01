НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ
НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ - русский писатель.
Родился в семье ссыльнопоселенца из крестьян. Работал кочегаром, слесарем, в уголовном розыске; с 1927 года журналист. С 1929 года жил в Москве. В годы Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом.
Дебютировал в печати в середине 1930-х годов: рассказы «Любимая девушка» (1936 год; экранизирован в 1940 году, реж. И.А. Пырьев), «Золотые руки» (1937 год), «Знаменитый Павлюк» (1938 год), «Последняя кража» (1939 год) и др. Первый роман «Человек идёт в гору: Очерки обыкновенной жизни» [1936 год; сценарий под назв. «Большая жизнь» (1-я серия - 1940 год; Государственная преия СССР, 1941 год; 2-я серия - 1946 год, в переработанном виде вышла на экраны в 1958 году] - о шахтёрах Донбасса.
Во второй половине 1950-х годов обратился к нравственной проблематике: рассказы «Знакомство с Тишковым» (1955 год), «Марья Ивановна» (1959 год) и др. Известность принесли опубликованные в 1956 году повести о борьбе с преступностью в 1920-е годы: «Жестокость» (экранизирована в 1959 году), главный герой которой - молодой сотрудник милиции, сломленный царящей вокруг жестокостью, кончает жизнь самоубийством, и «Испытательный срок» (экранизирована в 1960 году), также осуждающая насилие. Теме Великой Отечественной войны посвящена повесть «Через кладбище» (1962 год, экранизирована в 1965 году) о белорусских партизанах-подпольщиках. Интерес к проблеме межличностных отношений характерен и для поздней прозы П.Ф. Нилина, посвящённой преимуществнно теме любви: рассказы «Дурь» (1973 год; экранизирован под названием «Единственная», 1976 год, реж. И.Е. Хейфиц), «Впервые замужем» (1978 год, экранизирован в 1980 году, реж. Хейфиц) и др.
Для творчества П.Ф. Нилина характерно стремление к документальной точности и психологич. достоверности. Среди других произведений: пьесы, публицистические очерки.
Сочинения:
Соч. М., 1985. Т. 1–2.