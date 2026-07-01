НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ

НИЛИН ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ - русский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье ссыль­но­по­се­лен­ца из кре­сть­ян. Ра­бо­тал ко­че­га­ром, сле­са­рем, в уго­лов­ном ро­зы­ске; с 1927 года жур­на­лист. С 1929 года жил в Мо­ск­ве. В го­ды Великой Отечественной вой­ны слу­жил во­енным кор­рес­пон­ден­том.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в середине 1930-х годов: рас­ска­зы «Лю­би­мая де­вуш­ка» (1936 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1940 году, реж. И.А. Пырь­ев), «Зо­ло­тые ру­ки» (1937 год), «Зна­ме­нитый Пав­люк» (1938 год), «По­след­няя кра­жа» (1939 год) и др. Пер­вый ро­ман «Че­ло­век идёт в го­ру: Очер­ки обык­но­вен­ной жиз­ни» [1936 год; сце­на­рий под назв. «Боль­шая жизнь» (1-я се­рия - 1940 год; Государственная преия СССР, 1941 год; 2-я се­рия - 1946 год, в пе­ре­ра­бо­тан­ном ви­де вы­шла на эк­ра­ны в 1958 году] - о шах­тё­рах Дон­бас­са.

Во второй половине 1950-х годов об­ра­тил­ся к нравственной про­бле­ма­ти­ке: рас­ска­зы «Зна­ком­ст­во с Тиш­ко­вым» (1955 год), «Ма­рья Ива­нов­на» (1959 год) и др. Из­вест­ность при­нес­ли опуб­ли­ко­ван­ные в 1956 году по­вес­ти о борь­бе с пре­ступ­но­стью в 1920-е годы: «Жес­то­кость» (эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1959 году), главный ге­рой ко­то­рой - мо­ло­дой со­труд­ник ми­ли­ции , слом­лен­ный ца­ря­щей во­круг жес­то­ко­стью, кон­ча­ет жизнь са­мо­убий­ст­вом, и «Ис­пы­та­тель­ный срок» (эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1960 году), так­же осу­ж­даю­щая на­си­лие. Теме Великой Отечественной вой­ны по­свя­ще­на по­весть «Че­рез клад­би­ще» (1962 год, эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1965 году) о бе­ло­русских пар­ти­за­нах-под­поль­щи­ках. Ин­те­рес к про­бле­ме меж­лич­но­ст­ных от­но­ше­ний ха­рак­те­рен и для позд­ней про­зы П.Ф. Нилина, по­свя­щён­ной пре­имуществнно те­ме люб­ви: рас­ска­зы «Дурь» (1973 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван под названием «Един­ст­вен­ная», 1976 год, реж. И.Е. Хей­фиц), «Впер­вые за­му­жем» (1978 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1980 году, реж. Хей­фиц) и др.

Для твор­че­ст­ва П.Ф. Нилина ха­рак­тер­но стрем­ле­ние к до­ку­мен­таль­ной точ­но­сти и пси­хо­ло­гич. дос­то­вер­но­сти. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы, пуб­ли­ци­стические очер­ки.

Сочинения:

Соч. М., 1985. Т. 1–2.