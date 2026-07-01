НИЛАШИСТЫ

НИЛАШИСТЫ (венг. nyilasok) - уча­ст­ни­ки край­не пра­во­го по­ли­тического дви­же­ния в Венг­рии в конце 1930-х - 1940-е годы.

Раз­но­род­ные по­ли­тические груп­пы и отдельный пар­тии, яв­ляв­шие­ся пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми нилашистов, по­яв­ля­лись в Венг­рии с 1937 года. Часть из них бы­ла рас­пу­ще­на венгерскими вла­стя­ми.

В мар­те 1939 года край­не пра­вые груп­пи­ров­ки по об­раз­цу На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии объ­е­ди­ни­лись в Ни­ла­ши­ст­скую пар­тию (Nyilaskeresztes P ́art), сим­во­лом ко­то­рой ста­ли скре­щён­ные стре­лы (в свя­зи с чем она так­же из­вест­на как Пар­тия скре­щён­ных стрел).

В 1940 году пар­тию воз­гла­вил от­став­ной май­ор ген­шта­ба Ф. Са­ла­ши (по его име­ни Нилашист име­но­ва­лись так­же са­ла­ши­ста­ми). Дви­же­ние и пар­тия нилашистов, на­хо­див­шие­ся в оп­по­зи­ции ре­жи­му М. Хор­ти, про­па­ган­ди­ро­ва­ли край­не пра­вые, шо­ви­ни­стические и ан­ти­се­мит­ские идеи. Они поль­зо­ва­лись под­держ­кой пре­имущественно де­клас­си­ро­ван­ных эле­мен­тов из мел­ко­бур­жу­аз­ной сре­ды и час­ти венг. ра­бо­чих.

По­сле ок­ку­па­ции Венг­рии германскими вой­ска­ми и уда­ле­ния Хор­ти с по­ста ре­ген­та в октябре 1944 года нилашисты вста­ли во гла­ве го­су­дар­ст­ва и ус­та­но­ви­ли дик­та­тор­ский ре­жим. В феврале 1945 года за­пре­ще­ны по­ста­нов­ле­ни­ем Временного национального пра­ви­тель­ст­ва Венг­рии. До мар­та 1945 на­хо­ди­лись у вла­сти на не­ос­во­бо­ж­дён­ной тер­ри­то­рии Венг­рии.

По­сле окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны Са­ла­ши и его бли­жай­шие сто­рон­ни­ки бы­ли осу­ж­де­ны как во­енные пре­ступ­ни­ки.

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