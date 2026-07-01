НИЛАШИСТЫ
НИЛАШИСТЫ (венг. nyilasok) - участники крайне правого политического движения в Венгрии в конце 1930-х - 1940-е годы.
Разнородные политические группы и отдельный партии, являвшиеся предшественниками нилашистов, появлялись в Венгрии с 1937 года. Часть из них была распущена венгерскими властями.
В марте 1939 года крайне правые группировки по образцу Национал-социалистической немецкой рабочей партии объединились в Нилашистскую партию (Nyilaskeresztes P ́art), символом которой стали скрещённые стрелы (в связи с чем она также известна как Партия скрещённых стрел).
В 1940 году партию возглавил отставной майор генштаба Ф. Салаши (по его имени Нилашист именовались также салашистами). Движение и партия нилашистов, находившиеся в оппозиции режиму М. Хорти, пропагандировали крайне правые, шовинистические и антисемитские идеи. Они пользовались поддержкой преимущественно деклассированных элементов из мелкобуржуазной среды и части венг. рабочих.
После оккупации Венгрии германскими войсками и удаления Хорти с поста регента в октябре 1944 года нилашисты встали во главе государства и установили диктаторский режим. В феврале 1945 года запрещены постановлением Временного национального правительства Венгрии. До марта 1945 находились у власти на неосвобождённой территории Венгрии.
После окончания Второй мировой войны Салаши и его ближайшие сторонники были осуждены как военные преступники.