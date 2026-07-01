НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ
НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ - русский православный подвижник, святой.
Мирское имя Нила Столбенского неизвестно; вероятно, происходил из семьи сельского священника. Принял монашеский постриг в Крыпецком Иоанно-Богословском мон.
Около 1515 года поселился отшельником на берегу р. Черёмуха (Серёмуха) Деревской пятины. С 1528 года жил на о. Столобное. По преданию, день и ночь проводил в молитве, не позволяя себе ложиться даже на короткое время; в случае крайнего изнеможения стоял, опираясь на дерев. крюки, вбитые в стену кельи. Кроме того, Нил Столбенский нёс подвиг старчества.
Перед кончиной ископал пещеру для своего погребения.
В 1594 году на месте его подвигов в честь него был основан монастырь (см. Нило-Столобенская пустынь), началось местное почитание Нила Столобенского как святого. Его житие составлено около 1599 года на основе записок прп. Германа, первого игумена Нило-Столобенского мон. Мощи покоятся в Богоявленском храме Нило-Столобенской пустыни. Канонизирован Русской православной церковью, вероятно, в 1820 году, в связи с посещением Нило-Столобенской пустыни императором Александром I. Дни памяти по календарю Русской православной церкви - 27 мая (9 июня), 7(20) декабря.
Иконография.
Предположительно первая икона с изображением Нила Столобенского написана в 1595 году иноками Тверского Оршина мон. Иовом и Нифонтом, помнившими черты его лика.
С начала XVIII века известны житийные иконы, преимущественно с видами Нило-Столобенской пустыни. Аскетический подвиг Нила Столобенского нашёл отражение в многочисленных деревянных скульптурных образах святого, изображённого опирающимся на костыли (крюки). Эти резные скульптуры (наиболее ранние сохранившиеся - относятся предположительно к 1770-1780-м годам) изготавливались в Нило-Столобенской пустыни и её округе до 1920-х годов.
Изображения Нила Столобенского известны также на лицевых миниатюрах (житие из собрания гр. Ф.А. Толстого, начало XVII века, РНБ) и шитье (покров XVII века, Историко-художественный музей-заповедник Сергиева Посада).