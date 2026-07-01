НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ

НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ - русский пра­во­слав­ный подвижник, свя­той.

Мир­ское имя Нила Столбенского не­из­вест­но; ве­ро­ят­но, про­ис­хо­дил из се­мьи сель­ско­го свя­щен­ни­ка. При­нял мо­на­ше­ский по­стриг в Кры­пец­ком Ио­ан­но-Бо­го­слов­ском мон.

Около 1515 года по­се­лил­ся от­шель­ни­ком на бе­ре­гу р. Че­рё­му­ха (Се­рё­му­ха) Де­рев­ской пя­ти­ны. С 1528 года жил на о. Сто­лоб­ное. По пре­да­нию, день и ночь про­во­дил в мо­лит­ве, не по­зво­ляя се­бе ло­жить­ся да­же на ко­рот­кое вре­мя; в слу­чае край­не­го из­не­мо­же­ния сто­ял, опи­ра­ясь на де­рев. крю­ки, вби­тые в сте­ну ке­льи. Кро­ме то­го, Нил Столбенский нёс под­виг стар­че­ст­ва.

Пе­ред кон­чи­ной ис­ко­пал пе­ще­ру для сво­его по­гре­бе­ния .

В 1594 году на мес­те его по­дви­гов в честь не­го был ос­но­ван мо­на­с­тырь (см. Нило-Сто­ло­бен­ская пус­тынь), на­ча­лось ме­ст­ное по­чи­та­ние Нила Столобенского как свя­то­го. Его жи­тие со­став­ле­но около 1599 года на ос­но­ве за­пи­сок прп. Гер­ма­на, пер­во­го игу­ме­на Ни­ло-Сто­ло­бен­ско­го мон. Мо­щи по­ко­ят­ся в Бо­го­яв­ленском хра­ме Ни­ло-Сто­ло­бен­ской пус­ты­ни. Ка­но­ни­зи­ро­ван Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью, ве­ро­ят­но, в 1820 году, в свя­зи с по­сеще­ни­ем Ни­ло-Сто­ло­бен­ской пус­ты­ни императором Алек­сан­дром I . Дни па­мя­ти по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 27 мая (9 ию­ня), 7(20) де­каб­ря.

Иконография.

Пред­по­ло­жи­тель­но пер­вая ико­на с из­об­ра­же­ни­ем Нила Столобенского на­пи­са­на в 1595 году ино­ка­ми Твер­ско­го Ор­ши­на мон. Иовом и Ни­фон­том, пом­нив­ши­ми чер­ты его ли­ка.

С начала XVIII века из­ве­ст­ны жи­тий­ные ико­ны, пре­имущественно с ви­да­ми Ни­ло-Сто­ло­бен­ской пу­сты­ни. Ас­ке­тический под­виг Нила Столобенского на­шёл от­ра­же­ние в мно­го­численных де­ревянных скульп­тур­ных об­ра­зах святого, изо­бражённого опирающимся на костыли (крюки). Эти резные скульптуры (наи­бо­лее ран­ние со­хра­нив­шие­ся - от­но­сят­ся пред­по­ло­жи­тель­но к 1770-1780-м годам) изготавливались в Нило-Столобенской пустыни и её округе до 1920-х годов.

Из­об­ра­же­ния Нила Столобенского из­ве­ст­ны так­же на ли­це­вых ми­ниа­тю­рах (жи­тие из со­бра­ния гр. Ф.А. Тол­сто­го, начало XVII века, РНБ) и ши­тье (пок­ров XVII века, Ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник Сер­гие­ва По­са­да).