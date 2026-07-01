НИЛ СОРСКИЙ
НИЛ СОРСКИЙ (в миру Николай Майков) - русский православный подвижник, духовный писатель, богослов, святой.
Сведения о жизни Нила Сорского крайне скудны, основным источником является «Повесть о Нило-Сорском ските», сохранившаяся в рукописи XVII века. Происходил из семьи московских дьяков [его брат Андрей Фёдорович Майко (умер 1502/1503 годы) был дьяком великих князей московских Василия II Васильевича Тёмного и Ивана III Васильевича]. Получил хорошее образование.
Монашеский постриг принял в молодости в Кирилло-Белозерском монастыре. После 1475 года Нил Сорский отправился паломником в Константинополь и на Афон; возможно, посещал также Палестину; в афонских монастырях изучал практику «умного делания» (см. Исихазм). К 1489 году вернулся на Русь, в 15 верстах от Кирилло-Белозерского мон., на р. Сора, основал скит в соответствии с принципами древнего скитского жительства. Сорский скит был освящён в честь праздника Сретения Господня. Кельи, в которых монахи жили строго по одному, стояли на небольшом удалении друг от друга. На службу иноки собирались дважды в неделю: с субботы на воскресенье и со среды на четверг (если на неделе случался двунадесятый праздник, то всенощная со среды на четверг отменялась). Основное время посвящалось молитве, рукоделию, чтению Священного Писания и творений отцов Церкви; общих послушаний в скиту не было, т. к. устав запрещал монахам долгое пребывание вне кельи.
В 1490 году Нил Сорский участвовал в церковном соборе, осудившем ересь «жидовствующих». В целях борьбы с ересью Нил Сорский в сотрудничестве с Нилом Полевым создал парадный список Краткой редакции «Книги на еретиков» («Просветителя») прп. Иосифа Волоцкого. Нил Сорский переписал и отредактировал 3-томный «Соборник» житий; сверяя разные списки, он исправлял ошибки, восстанавливал лакуны в текстах. В 1503 участвовал в церковном соборе, на котором Иван III Васильевич поставил вопрос о секуляризации церковных и монастырских земель. Согласно некоторым источникам, Нил Сорский вступил в полемику с Иосифом Волоцким, который отстаивал право монастырей владеть вотчинами. Учение и аскетическая практика Нила Сорского стали вершиной идеологии нестяжателей.
Основные сочинения Нила Сорского - «Предание учеником» и главы «От писаний святых отец о мысленном делании...» (известно как «Устав»). «Предание...» представляет собой монастырский типикон и содержит осн. правила жизни в скиту. В главах «О мысленном делании…» анализируется природа восьми греховных страстей человека и предлагаются способы их преодоления, основным из которых является очищение помыслов, т. е. «умное делание». Вершиной такой практики, по учению Нила Сорского, считается «умная молитва», богообщение. Аскетические взгляды Нила Сорского не являются оригинальными, однако новизна его сочинения состоит в том, что в нём осуществлён синтез святоотеческого учения о восьми страстях с творениями св. Григория Синаита об «умной молитве». Нилу Сорскому принадлежат также 4 послания о духовной жизни монаха (одно из них адресовано Вассиану Патрикееву). Выше всех добродетелей Нил Сорский ставил смирение. В своём «Завещании» он просил братию скита бросить его тело в ров или похоронить без всякой чести. Нил Сорский был погребён в основанном им скиту рядом с церковью Сретения Господня.
Канонизирован в 1650-х годах; день памяти по календарю Русской православной церкви - 7(20) мая.
Сочинения:
Предание и Устав. СПб., 1912;
Соборник Нила Сорского / Сост. Т. П. Леннгрен. М., 2000–2004. Ч. 1–3;
Преподобные Нил Сорский, Иннокентий Комельский. Соч. / Подгот. Г. М. Прохоров. СПб., 2005.