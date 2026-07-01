НИЛ СОРСКИЙ

НИЛ СОРСКИЙ (в ми­ру Ни­ко­лай Май­ков) - русский пра­во­слав­ный по­движ­ник, ду­хов­ный пи­са­тель, бо­го­слов, свя­той.

Све­де­ния о жиз­ни Нила Сорского край­не скуд­ны, основным ис­точ­ни­ком яв­ля­ет­ся «По­весть о Ни­ло-Сор­ском ски­те», со­хра­нив­шая­ся в ру­ко­пи­си XVII века. Про­ис­хо­дил из се­мьи московских дья­ков [его брат Ан­д­рей Фё­до­ро­вич Май­ко (умер 1502/1503 годы) был дья­ком великих кня­зей мо­с­ков­ских Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го и Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча ]. По­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние.

Мо­на­ше­ский по­стриг при­нял в мо­ло­до­сти в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ском мо­на­сты­ре. Пос­ле 1475 года Нил Сорский от­пра­вил­ся па­лом­ни­ком в Кон­стан­ти­но­поль и на Афон; воз­мож­но, по­се­щал так­же Па­ле­сти­ну; в афон­ских мо­на­сты­рях изу­чал прак­ти­ку «ум­но­го де­ла­ния» (см. Иси­хазм). К 1489 году вер­нул­ся на Русь, в 15 вер­стах от Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мон., на р. Со­ра, ос­но­вал скит в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­па­ми древ­не­го скит­ско­го жи­тель­ст­ва. Сор­ский скит был ос­вя­щён в честь празд­ни­ка Сре­те­ния Гос­под­ня. Ке­льи, в ко­то­рых мо­на­хи жи­ли стро­го по од­но­му, стоя­ли на не­боль­шом уда­ле­нии друг от дру­га. На служ­бу ино­ки со­би­ра­лись два­ж­ды в не­де­лю: с суб­бо­ты на вос­кре­се­нье и со сре­ды на чет­верг (ес­ли на не­де­ле слу­чал­ся дву­на­де­ся­тый празд­ник, то все­нощ­ная со сре­ды на чет­верг от­ме­ня­лась). Основное вре­мя по­свя­ща­лось мо­лит­ве, ру­ко­де­лию, чте­нию Свя­щен­но­го Пи­са­ния и тво­ре­ний от­цов Церк­ви; об­щих по­слу­ша­ний в ски­ту не бы­ло, т. к. ус­тав за­пре­щал мо­на­хам дол­гое пре­бы­ва­ние вне ке­льи.

В 1490 году Нил Сорский уча­ст­во­вал в цер­ков­ном со­бо­ре, осу­див­шем ересь «жи­дов­ст­вую­щих». В це­лях борь­бы с ере­сью Нил Сорский в со­труд­ни­че­ст­ве с Ни­лом По­ле­вым соз­дал па­рад­ный спи­сок Крат­кой ре­дак­ции «Кни­ги на ере­ти­ков» («Про­све­ти­те­ля») прп. Ио­си­фа Во­лоц­ко­го. Нил Сорский пе­ре­пи­сал и от­ре­дак­ти­ро­вал 3-том­ный «Со­бор­ник» жи­тий; све­ряя раз­ные спи­ски, он ис­прав­лял ошиб­ки, вос­ста­нав­ли­вал ла­ку­ны в тек­стах. В 1503 уча­ст­во­вал в цер­ков­ном со­бо­ре, на ко­то­ром Иван III Ва­силье­вич по­ста­вил во­прос о се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ных и мо­на­стыр­ских зе­мель. Со­глас­но не­ко­то­рым ис­точ­ни­кам, Нил Сорский всту­пил в по­ле­ми­ку с Ио­си­фом Во­лоц­ким , ко­то­рый от­стаи­вал пра­во мо­на­сты­рей вла­деть вот­чи­на­ми. Уче­ние и ас­ке­тическая прак­ти­ка Нила Сорского ста­ли вер­ши­ной идео­ло­гии не­стя­жа­те­лей.

Основные со­чи­не­ния Нила Сорского - «Пре­да­ние уче­ни­ком» и гла­вы «От пи­са­ний свя­тых отец о мыс­лен­ном де­ла­нии...» (из­вест­но как «Ус­тав»). «Пре­да­ние...» пред­став­ля­ет со­бой мо­на­стыр­ский ти­пи­кон и со­дер­жит осн. пра­ви­ла жиз­ни в ски­ту. В гла­вах «О мыс­лен­ном де­ла­нии…» ана­ли­зи­ру­ет­ся при­ро­да вось­ми гре­хов­ных стра­стей че­ло­ве­ка и пред­ла­га­ют­ся спо­со­бы их пре­одо­ле­ния, ос­нов­ным из ко­то­рых яв­ля­ет­ся очи­ще­ние по­мы­слов, т. е. «ум­ное де­ла­ние». Вер­ши­ной та­кой прак­ти­ки, по уче­нию Нила Сорского, счи­та­ет­ся «ум­ная мо­лит­ва», бо­го­об­ще­ние. Ас­ке­тические взгля­ды Нила Сорского не яв­ля­ют­ся ори­ги­наль­ны­ми, од­на­ко но­виз­на его со­чи­не­ния со­сто­ит в том, что в нём осу­ще­ст­в­лён син­тез свя­то­оте­че­ско­го уче­ния о вось­ми стра­стях с тво­ре­ния­ми св. Гри­го­рия Си­наи­та об «ум­ной мо­лит­ве». Нилу Сорскому при­над­ле­жат так­же 4 по­сла­ния о ду­хов­ной жиз­ни мо­на­ха (од­но из них ад­ре­со­ва­но Вас­сиа­ну Пат­ри­кее­ву). Вы­ше всех доб­ро­де­те­лей Нил Сорский ста­вил сми­ре­ние. В сво­ём «За­ве­ща­нии» он про­сил бра­тию ски­та бро­сить его те­ло в ров или по­хо­ро­нить без вся­кой чес­ти. Нил Сорский был по­гре­бён в ос­но­ван­ном им ски­ту ря­дом с церковью Сре­те­ния Гос­под­ня.

Ка­но­ни­зи­ро­ван в 1650-х годах; день па­мя­ти по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 7(20) мая.

Сочинения:

Пре­да­ние и Ус­тав. СПб., 1912;

Со­бор­ник Ни­ла Сор­ско­го / Сост. Т. П. Лен­нг­рен. М., 2000–2004. Ч. 1–3;

Пре­по­доб­ные Нил Сор­ский, Ин­но­кен­тий Ко­мель­ский. Соч. / Под­гот. Г. М. Про­хо­ров. СПб., 2005.