НИЛ (РЕКА)

НИЛ (лат. Nilus, греч. Νεῖλος, совр. егип. на­зва­ние - Эль-Бахр) - са­мая длин­ная ре­ка в ми­ре (по другим дан­ным, 2-я по­сле Ама­зон­ки) и круп­ней­шая в Аф­ри­ке; про­те­ка­ет по тер­ри­то­рии Ру­ан­ды, Тан­за­нии, Уган­ды, Южного Су­да­на, Су­да­на, Егип­та .

Дли­на (с при­то­ком Ка­ге­ра) 6670 км, площадь бас­сей­на 2,87 млн. км2.

Бе­рёт на­ча­ло на Вос­точ­но-Аф­ри­кан­ском плос­ко­го­рье, к вос­то­ку от озёр Ки­ву и Тан­гань­и­ка, впа­да­ет в Сре­ди­зем­ное мо­ре. Ис­то­ком Нила счи­та­ет­ся р. Ру­ка­ра­ра - од­на из со­став­ляю­щих р. Ка­ге­ра, впа­даю­щей в оз. Вик­то­рия. Вы­те­каю­щая из озе­ра ре­ка под названием Вик­то­рия-Нил про­ре­за­ет гор­ную гря­ду и об­ра­зу­ет мно­го­численные по­ро­ги и во­до­па­ды (в т. ч. во­до­пад Оу­эн) с об­щим па­де­ни­ем 670 м. Ни­же оз. Кьо­га, на ко­рот­ком уча­ст­ке ре­ки с па­де­ни­ем 400 м, на­хо­дят­ся во­до­па­ды Ка­ру­ма, Ка­ба­ре­га (Кабалега). Вик­то­рия-Нил впа­да­ет в северную часть оз. Аль­берт, от­ку­да вы­те­ка­ет под названием Аль­берт- Нил, по­сле впа­де­ния р. Ач­ва по­лу­ча­ет назв. Бахр-эль-Дже­бель («ре­ка гор»). Ни­же те­чёт в пре­де­лах пла­то, про­ры­ва­ет­ся че­рез уз­кое уще­лье Ни­му­ле и вы­хо­дит на рав­ни­ны Юж. Су­да­на. Ни­же г. Джу­ба на про­тя­же­нии 900 км (до г. Ма­ла­каль) пе­ре­се­ка­ет за­бо­ло­чен­ный рай­он Сэдд (араб. - пре­пят­ст­вие, барь­ер), где рус­ло за­гро­мо­ж­де­но рас­тит. мас­са­ми из от­мер­ших во­до­рос­лей и па­пи­ру­са, и по­ток с тру­дом пре­одо­ле­ва­ет этот уча­сток. Со­еди­нив­шись с р. Эль-Га­заль («ре­ка га­зе­лей»), на­зы­ва­ет­ся Бе­лый Нил, вы­хо­дит из рай­она Сэдд и при­ни­ма­ет спра­ва р. Со­бат (Бахр-эль-Ас­фар - жёл­тая ре­ка). Да­лее те­чёт по по­лу­пус­тын­ным и пус­тын­ным рав­ни­нам Южного Суда­на и Су­да­на; от уще­лья Ни­му­ле до г. Хар­тум (около 1800 км) па­де­ние ре­ки со­став­ля­ет при­бли­зи­тель­но 80 м. У г. Хар­тум Н. при­ни­ма­ет спра­ва свой са­мый круп­ный при­ток - Го­лу­бой Нил. Ме­ж­ду­ре­чье Бе­ло­го и Го­лу­бо­го Ни­ла на­зы­ва­ет­ся Эль- Ге­зи­ра (араб. - ост­ров). Ни­же слия­ния Бе­ло­го и Го­лу­бо­го Ни­ла (3020 км от мо­ря) ре­ка име­ну­ет­ся соб­ст­вен­но Нилом.

Пе­ре­се­кая це­пи низ­ких гор, ре­ка об­ра­зу­ет боль­шую из­лу­чи­ну. На уча­ст­ке ме­ж­ду го­ро­да­ми Хар­тум и Асу­ан (ок. 1850 км) име­ет па­де­ние 290 м; в мес­тах вы­хо­да кри­стал­лич. по­род в рус­ле на­хо­дят­ся шесть по­ро­гов (ка­та­рак­тов). Ме­ж­ду 6-м и 5-м по­ро­га­ми (ну­ме­ру­ют­ся вверх по те­че­нию) в Н. спра­ва впа­да­ет по­след­ний круп­ный при­ток - р. Ат­ба­ра. У 1-го по­ро­га в 1902 году по­строе­на Ста­рая Асу­ан­ская пло­ти­на, в 1960-1970 годы в 6 км вы­ше по те­чению - Вы­сот­ная Асу­ан­ская пло­ти­на; часть по­ро­гов за­то­п­ле­на во­до­хра­ни­ли­щем На­сер. Ме­ж­ду го­ро­да­ми Асу­ан и Ка­ир (900 км) ук­лон ре­ки мал, и она те­чёт по ши­ро­кой (до 20-25 км) до­ли­не.

При впа­де­нии в Сре­ди­зем­ное море Нил об­ра­зу­ет об­шир­ную дель­ту (пл. 22,7 тыс. км2, вклю­чая озё­ра-ла­гу­ны вдоль её мор. края) с вер­ши­ной, рас­по­ло­жен­ной в 20 км се­вер­нее Каи­ра. В верх­ней час­ти дель­ты Нил де­лит­ся на мно­же­ст­во ру­ка­вов, глав­ные из ко­то­рых - западный ру­кав Ра­шид и вос­точ­ный - Думь­ят (в западной литературе Ро­зет­та и Дамь­ет­та) дли­ной около 239 и 245 км со­от­вет­ст­вен­но. Дли­на морского края дель­ты (от г. Алек­сан­д­рия до г. Порт-Са­ид) около 250 км, вдоль не­го на­хо­дят­ся круп­ные озё­ра-ла­гу­ны Ман­за­ла (пл. 1350 км2), Бу­рул­лус, Ид­ку, Марь­ют, от­де­лён­ные от мо­ря пес­ча­ны­ми ко­са­ми. Усть­евое взмо­рье при­глу­бое. На скло­не ко­ну­са вы­но­са хо­ро­шо вы­раже­ны под­вод­ные рус­ла, об­ра­зую­щие боль­шую раз­ветв­лён­ную сис­те­му.

Верх­няя часть бас­сей­на Нила (до сред­не­го те­че­ния Бе­ло­го Ни­ла) рас­по­ло­же­на в основном в су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ном кли­ма­тическом поя­се, в об­лас­ти дос­та­точ­но­го ув­лаж­не­ния (осад­ков 1000-1300 мм в год); здесь на­хо­дит­ся осн. часть зо­ны фор­ми­ро­ва­ния вод­но­го сто­ка ре­ки. Средняя часть бас­сей­на (до устья Го­лу­бо­го Ни­ла) так­же в су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ном поя­се, но в об­лас­ти не­дос­та­точ­но­го ув­лаж­не­ния, го­до­вая сум­ма осад­ков убы­ва­ет с юга на се­вер от 1000 до 100 мм. Од­на­ко в верх­ней час­ти бас­сей­на Го­лу­бо­го Ни­ла ко­ли­че­ст­во осад­ков пре­вы­ша­ет 1000 мм; здесь на­хо­дит­ся вто­рая зо­на фор­ми­ро­ва­ния сто­ка. Ниж­няя часть бас­сей­на ле­жит в тро­пическом кли­ма­тическом поя­се с очень жар­ким и за­суш­ли­вым ле­том (осад­ков около 100 мм в год).

Изу­че­ние вод­но­го ре­жи­ма Нила ве­дёт­ся с ан­тич­ных вре­мён. Древ­ние ни­ло­ме­ры (во­до­мер­ные со­ору­же­ния) на­хо­ди­лись у 1-го и 2-го ниль­ских по­ро­гов, в рай­оне вер­ши­ны дель­ты. На о. Ро­да в Каи­ре на­хо­дит­ся ни­ло­мер, по ко­то­ро­му име­ют­ся дан­ные об уров­нях во­ды ре­ки на­чи­ная с 621 н. э. Вод­ный ре­жим Нила очень сло­жен из-за боль­шой про­стран­ст­вен­ной не­од­но­род­но­сти рас­пре­де­ле­ния осад­ков, ес­те­ст­вен­ных и ан­тро­по­ген­ных по­терь сто­ка. Из оз. Вик­то­рия по р. Вик­то­рия-Нил еже­год­но вы­те­ка­ет 37,5 км3 во­ды. Ре­ка Аль­берт-Нил при­но­сит в бо­ло­ти­стую об­ласть Сэдд 49,2 км3 во­ды в год, а вы­но­сит все­го 20,8 км3/год, т.е. на ис­па­ре­ние еже­год­но тра­тит­ся в ср. 28,4 км3 и вод­ный сток ре­ки умень­ша­ет­ся в 2,4 раза. Вдоль Бе­ло­го Ни­ла сток бла­го­да­ря бо­ко­вой при­точ­но­сти (гл. обр. при­то­ка Со­бат) уве­ли­чи­ва­ет­ся до 32,8 км3/год, но к мес­ту впа­де­ния Го­лу­бо­го Ни­ла из-за по­терь на ис­па­ре­ние умень­ша­ет­ся до 28,1 км3/год. Го­лу­бой Нил уве­ли­чива­ет сток основной ре­ки до 70 км3/год, т.е. в 2,5 раза. Ни­же устья Го­лу­бо­го Ни­ла сток Нила воз­рас­та­ет за счёт при­то­ка Ат­ба­ра, но про­ис­хо­дят по­те­ри во­ды на ис­па­ре­ние и во­до­за­бор. В ито­ге сток во­ды у г. Ва­ди-Халь­фа (пе­ред вер­ши­ной во­до­хра­ни­ли­ща На­сер) воз­рас­та­ет все­го до 73,1 км3/год. До со­ору­же­ния Вы­сот­ной Асу­ан­ской пло­ти­ны сред­ний мно­го­лет­ний рас­ход во­ды у г. Асу­ан со­став­лял в ср. 2530 м3/с (объ­ём го­до­во­го сто­ка 80 км3). Со­ору­же­ние пло­ти­ны и во­до­хра­ни­ли­ща На­сер при­ве­ло к по­те­рям сто­ка на ис­па­ре­ние с по­верх­но­сти во­до­хра­ни­ли­ща в раз­ме­ре 10-13 км3/год. В ре­зуль­та­те объ­ём го­до­во­го сто­ка у г. Асу­ан сокра­тил­ся до 65-70 км3. Уве­ли­че­ние во­до­за­бо­ра в мно­го­числ. оро­сит. сис­те­мы ни­же по те­че­нию при­ве­ло к то­му, что в ус­ло­ви­ях за­ре­гу­ли­ро­ван­но­го ре­жи­ма в мо­ре по­сту­па­ет не бо­лее 30 км3 ниль­ской во­ды в год. Вы­ше во­до­хра­ни­ли­ща На­сер из­ме­ня­ет­ся внут­ри­го­до­вое рас­пре­де­ле­ние сто­ка Нила и от­ме­ча­ет­ся его зна­чит. не­рав­но­мер­ность. При вы­хо­де ре­ки из оз. Вик­то­рия наи­бо­лее мно­го­вод­ным ме­ся­цем яв­ля­ет­ся май, ма­ло­вод­ным - фев­раль. На вхо­де в обл. Сэдд макс. сток ре­ки сме­ща­ет­ся на ок­тябрь, при вы­хо­де из неё - на де­кабрь. У г. Ма­ла­каль мак­си­мум сто­ка на­блю­да­ет­ся в ок­тяб­ре, ми­ни­мум - в ап­ре­ле, а в вер­ши­не во­до­хра­ни­ли­ща На­сер со­от­вет­ст­вен­но в сен­тяб­ре и мар­те. До за­ре­гу­ли­ро­ва­ния сто­ка в до­ли­не ре­ки от­ме­ча­лись силь­ные на­вод­не­ния. В дель­те наи­бо­лее ка­та­ст­ро­фи­че­ски­ми бы­ли на­вод­не­ния в 1863 году (под­вер­глась за­то­п­ле­нию вся её западная часть) и в 1878 году, по­сле про­ры­ва дам­бы на ру­ка­ве Думь­ят.

Сред­не­го­до­вой сток на­но­сов до за­ре­гу­ли­ро­ва­ния ре­ки со­став­лял около 120 млн. т. Ны­не ок. 90% на­но­сов оса­ж­да­ет­ся в во­до­хра­ни­ли­щах, оро­сит. ка­на­лах, в ви­де пло­до­род­но­го ила на по­лях. Со­кра­ще­ние сто­ка на­но­сов на­ру­ши­ло ба­ланс на­но­сов в при­бреж­ной зо­не и на мор. крае дель­ты и при­ве­ло, со­от­вет­ст­вен­но, к силь­но­му раз­мы­ву морского края и вы­сту­пов в усть­ях ру­ка­вов. В ре­зуль­та­те за­ре­гу­ли­ро­вания ре­ки и умень­ше­ния сто­ка во­ды и на­но­сов Нила, эв­ста­ти­че­ско­го по­вы­ше­ния уров­ня мо­ря и про­се­да­ния при­бреж­ной час­ти дель­ты устья ру­ка­вов Нила под­вер­га­ют­ся ин­тру­зии со­лё­ных морских вод. При­лив­ные яв­ле­ния на усть­евом взмо­рье Нила оп­ре­де­ля­ют­ся в основном рас­про­стра­не­ни­ем при­лив­ной вол­ны из Ат­лан­ти­че­ско­го ок. При­ли­вы по­лу­су­точ­ные ве­ли­чи­ной до 30 см.

В це­лях ре­гу­ли­ро­ва­ния сто­ка ре­ки, обес­пе­че­ния во­дой оро­сительных сис­тем, ли­к­ви­да­ции уг­ро­зы на­вод­не­ний, по­лу­че­ния элек­тро­энер­гии в бас­сей­не Нила воз­ве­де­ны круп­ные пло­ти­ны Оу­эн-Фолс на р. Вик­то­рия-Нил, Ге­бель-Ау­лия на Бе­лом Ни­ле. Со­ору­же­ние Вы­сот­ной Асу­ан­ской пло­ти­ны и во­до­хра­ни­ли­ща На­сер по­зво­ли­ло пре­дот­вра­тить еже­год­ные на­вод­не­ния в ни­зовь­ях Нила и ра­ди­каль­но улуч­шить ус­ло­вия оро­ше­ния в Егип­те и Су­да­не, уве­ли­чить пло­щадь куль­ти­ви­руе­мых зе­мель в Егип­те поч­ти до 3 млн. га, пе­ре­вес­ти ок. 0,3 млн. га с се­зон­но­го на ре­гу­ляр­ное оро­ше­ние, оро­сить 0,5 млн. га по­се­вов ри­са на се­ве­ре дель­ты, вы­ра­ба­ты­вать 10 млрд. кВт·ч элек­тро­энер­гии в год. Вы­сот­ная Асу­ан­ская пло­ти­на спас­ла Еги­пет во вре­мя силь­ней­шей за­су­хи в 1978-1987 годы. В ни­зовь­ях Нила со­ору­же­ны низ­ко­на­пор­ные пло­ти­ны (бар­ра­жи) Ис­на, Наг-Хам­ма­ди, Ась­ют, обес­пе­чи­ваю­щие по­да­чу во­ды в сис­те­мы оро­сит. ка­на­лов. В вер­ши­не дель­ты по­стро­ен бар­раж Дель­та, на ру­ка­ве Думь­ят - бар­раж Зиф­та и пло­ти­на Фа­ри­скур, на ру­ка­ве Ра­шид - бар­раж Ид­фи­на. От Нила в ни­зовь­ях от­хо­дят ка­на­лы Иб­ра­хи­мия и Юсуф, пи­таю­щие оз. Ка­рун и оазис Эль-Фай­юм. Дель­та Нила про­ре­за­на мно­же­ст­вом ка­на­лов, круп­ней­шие из ко­то­рых: в западной час­ти - Эль-Бу­хей­ра, Эн- Ну­ба­рия, Эль-Хан­дак-эль-Гар­би и Эль- Мах­му­дия, снаб­жаю­щий пре­сной во­дой г. Алек­сан­д­рия; в средней час­ти - Эль-Ми­ну­фия, Эль-Ба­гу­рия, Эль-Ка­сид, Ши­бин, Эль-Атф, Эль-Хад­ра-Вия, Эль-Ман­су­рия; в восточной час­ти - Ис­маи­лия, по­даю­щий во­ду в го­ро­да Ис­маи­лия, Су­эц, Порт- Са­ид. Нил су­до­хо­ден в ниж­нем те­че­нии, а так­же от г. Хар­тум до г. Джу­ба, от Ни­му­ле до оз. Аль­берт, вы­ше про­ход су­дов воз­мо­жен лишь на отд. уча­ст­ках. Су­до­ход­ны ка­на­лы Юсуф, Иб­ра­хи­мия, Эль- Ман­су­рия, Ис­маи­лия и озё­ра Вик­то­рия, Кьо­га, Аль­берт, Та­на. Об­щая дли­на су­до­ход­ных пу­тей 3,2 тыс. км.

Во­ды бас­сей­на Нила бо­га­ты ры­бой. На до­лю дель­ты при­хо­дит­ся 60% уло­ва ры­бы в Егип­те; толь­ко озё­ра-ла­гу­ны на се­ве­ре дель­ты да­ют 36% уло­ва. В дель­те про­жи­ва­ет 45% нас. Егип­та, со­сре­до­то­че­но 50% пром. про­из-ва, на­хо­дит­ся 45% куль­ти­ви­руе­мых сельско-хозяйственных зе­мель. Круп­ней­шие го­ро­да на Нил (вниз по те­че­нию) - Хар­тум (Су­дан), Асу­ан, Лук­сор, Ке­на, Со­хаг, Ась­ют, Эль-Ми­нья, Бе­ни-Су­эйф, Хе­лу­ан, Эль-Ги­за, Ка­ир, Эль-Ман­су­ра, Алек­сан­д­рия (Еги­пет).

Лю­ди на­ча­ли ос­ваи­вать до­ли­ну Нила 20 тыс. лет на­зад и окон­ча­тель­но за­се­ли­ли её к VI тысячилетию до н. э. Их прив­ле­ка­ло на­ли­чие здесь пло­до­род­ней­ших ал­лю­ви­аль­ных почв, сфор­ми­ро­вав­ших­ся бла­го­да­ря осе­да­нию ила в про­цес­се ре­гу­ляр­ных раз­ли­вов ре­ки. Эти поч­вы лег­ко об­ра­ба­ты­ва­лись са­мы­ми при­ми­тив­ны­ми ору­дия­ми тру­да, в ре­зуль­та­те че­го до­ли­на Нила ста­ла од­ним из древ­ней­ших оча­гов зем­ле­де­лия. Важ­ное зна­че­ние име­ли так­же рыб­ные бо­гат­ст­ва ре­ки и оби­лие про­мыс­ло­вой пти­цы. Зем­ле­дельч. куль­ту­ра по­слу­жи­ла ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния в до­ли­не Нила го­су­дар­ст­вен­но­сти. Воз­ник­ший здесь Еги­пет Древ­ний, до­стиг­ший зна­чительных вы­сот как в хо­зяй­ст­вен­ном и куль­тур­ном раз­ви­тии, так и в государственном и административным строи­тель­ст­ве, за­ни­ма­ет осо­бое ме­сто в ис­то­рии че­ло­ве­че­ской ци­ви­ли­за­ции. Нил во мно­гом оп­ре­де­лял жизнь в Древ­нем Егип­те. Егип­тя­не по­чи­та­ли его раз­ли­вы, свя­зы­вая их с име­нем бо­га Ха­пи, и на­зы­ва­ли свою стра­ну «да­ром Нила». Не­об­хо­ди­мость под­го­тов­ки к раз­ли­вам ре­ки спо­соб­ст­во­ва­ла воз­ник­но­ве­нию ка­лен­да­ря.

Нил яв­лял­ся главной ма­ги­ст­ра­лью, свя­зы­вав­шей всю стра­ну, что да­ло тол­чок раз­ви­тию су­до­ход­ст­ва в этом ра­йо­не (на­ви­га­ция на Ниле про­дол­жа­лась 10 мес в году, су­да хо­ди­ли под па­ру­сом, в т. ч. про­тив те­че­ния). При фа­рао­не Нехо II был про­рыт ка­нал, со­еди­нив­ший Нил с Крас­ным м. [об­нов­лял­ся впо­след­ст­вии Да­ри­ем I, Пто­ле­ме­ем I (323-283 годы), Пто­ле­ме­ем II (283-246 годы) и Трая­ном]. Пер­вым из ев­ро­пей­цев Нил и его дель­ту опи­сал Ге­ро­дот, по­се­тив­ший Еги­пет при­бли­зи­тель­но в 450 году до н. э. Он срав­нил ал­лю­ви­аль­ную низ­мен­ность тре­уголь­ной фор­мы, за­клю­чён­ную ме­ж­ду рас­хо­дя­щи­ми­ся ру­ка­ва­ми Нила и мо­рем, с греческой бу­к­вой Δ и ввёл в гео­гра­фию поня­тие «дель­та». В хри­сти­ан­скую эпо­ху Нил отож­де­ст­в­лял­ся с ре­кой Эде­ма Ге­он (Ги­хон). Зна­че­ние важ­но­го тор­го­во­го пу­ти и сельско-хозяйственного ра­йо­на Нила и его до­ли­на со­хра­ня­ли и в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)