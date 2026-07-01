НИЛ (РЕКА)
НИЛ (лат. Nilus, греч. Νεῖλος, совр. егип. название - Эль-Бахр) - самая длинная река в мире (по другим данным, 2-я после Амазонки) и крупнейшая в Африке; протекает по территории Руанды, Танзании, Уганды, Южного Судана, Судана, Египта.
Длина (с притоком Кагера) 6670 км, площадь бассейна 2,87 млн. км2.
Берёт начало на Восточно-Африканском плоскогорье, к востоку от озёр Киву и Танганьика, впадает в Средиземное море. Истоком Нила считается р. Рукарара - одна из составляющих р. Кагера, впадающей в оз. Виктория. Вытекающая из озера река под названием Виктория-Нил прорезает горную гряду и образует многочисленные пороги и водопады (в т. ч. водопад Оуэн) с общим падением 670 м. Ниже оз. Кьога, на коротком участке реки с падением 400 м, находятся водопады Карума, Кабарега (Кабалега). Виктория-Нил впадает в северную часть оз. Альберт, откуда вытекает под названием Альберт- Нил, после впадения р. Ачва получает назв. Бахр-эль-Джебель («река гор»). Ниже течёт в пределах плато, прорывается через узкое ущелье Нимуле и выходит на равнины Юж. Судана. Ниже г. Джуба на протяжении 900 км (до г. Малакаль) пересекает заболоченный район Сэдд (араб. - препятствие, барьер), где русло загромождено растит. массами из отмерших водорослей и папируса, и поток с трудом преодолевает этот участок. Соединившись с р. Эль-Газаль («река газелей»), называется Белый Нил, выходит из района Сэдд и принимает справа р. Собат (Бахр-эль-Асфар - жёлтая река). Далее течёт по полупустынным и пустынным равнинам Южного Судана и Судана; от ущелья Нимуле до г. Хартум (около 1800 км) падение реки составляет приблизительно 80 м. У г. Хартум Н. принимает справа свой самый крупный приток - Голубой Нил. Междуречье Белого и Голубого Нила называется Эль- Гезира (араб. - остров). Ниже слияния Белого и Голубого Нила (3020 км от моря) река именуется собственно Нилом.
Пересекая цепи низких гор, река образует большую излучину. На участке между городами Хартум и Асуан (ок. 1850 км) имеет падение 290 м; в местах выхода кристаллич. пород в русле находятся шесть порогов (катарактов). Между 6-м и 5-м порогами (нумеруются вверх по течению) в Н. справа впадает последний крупный приток - р. Атбара. У 1-го порога в 1902 году построена Старая Асуанская плотина, в 1960-1970 годы в 6 км выше по течению - Высотная Асуанская плотина; часть порогов затоплена водохранилищем Насер. Между городами Асуан и Каир (900 км) уклон реки мал, и она течёт по широкой (до 20-25 км) долине.
При впадении в Средиземное море Нил образует обширную дельту (пл. 22,7 тыс. км2, включая озёра-лагуны вдоль её мор. края) с вершиной, расположенной в 20 км севернее Каира. В верхней части дельты Нил делится на множество рукавов, главные из которых - западный рукав Рашид и восточный - Думьят (в западной литературе Розетта и Дамьетта) длиной около 239 и 245 км соответственно. Длина морского края дельты (от г. Александрия до г. Порт-Саид) около 250 км, вдоль него находятся крупные озёра-лагуны Манзала (пл. 1350 км2), Буруллус, Идку, Марьют, отделённые от моря песчаными косами. Устьевое взморье приглубое. На склоне конуса выноса хорошо выражены подводные русла, образующие большую разветвлённую систему.
Верхняя часть бассейна Нила (до среднего течения Белого Нила) расположена в основном в субэкваториальном климатическом поясе, в области достаточного увлажнения (осадков 1000-1300 мм в год); здесь находится осн. часть зоны формирования водного стока реки. Средняя часть бассейна (до устья Голубого Нила) также в субэкваториальном поясе, но в области недостаточного увлажнения, годовая сумма осадков убывает с юга на север от 1000 до 100 мм. Однако в верхней части бассейна Голубого Нила количество осадков превышает 1000 мм; здесь находится вторая зона формирования стока. Нижняя часть бассейна лежит в тропическом климатическом поясе с очень жарким и засушливым летом (осадков около 100 мм в год).
Изучение водного режима Нила ведётся с античных времён. Древние ниломеры (водомерные сооружения) находились у 1-го и 2-го нильских порогов, в районе вершины дельты. На о. Рода в Каире находится ниломер, по которому имеются данные об уровнях воды реки начиная с 621 н. э. Водный режим Нила очень сложен из-за большой пространственной неоднородности распределения осадков, естественных и антропогенных потерь стока. Из оз. Виктория по р. Виктория-Нил ежегодно вытекает 37,5 км3 воды. Река Альберт-Нил приносит в болотистую область Сэдд 49,2 км3 воды в год, а выносит всего 20,8 км3/год, т.е. на испарение ежегодно тратится в ср. 28,4 км3 и водный сток реки уменьшается в 2,4 раза. Вдоль Белого Нила сток благодаря боковой приточности (гл. обр. притока Собат) увеличивается до 32,8 км3/год, но к месту впадения Голубого Нила из-за потерь на испарение уменьшается до 28,1 км3/год. Голубой Нил увеличивает сток основной реки до 70 км3/год, т.е. в 2,5 раза. Ниже устья Голубого Нила сток Нила возрастает за счёт притока Атбара, но происходят потери воды на испарение и водозабор. В итоге сток воды у г. Вади-Хальфа (перед вершиной водохранилища Насер) возрастает всего до 73,1 км3/год. До сооружения Высотной Асуанской плотины средний многолетний расход воды у г. Асуан составлял в ср. 2530 м3/с (объём годового стока 80 км3). Сооружение плотины и водохранилища Насер привело к потерям стока на испарение с поверхности водохранилища в размере 10-13 км3/год. В результате объём годового стока у г. Асуан сократился до 65-70 км3. Увеличение водозабора в многочисл. оросит. системы ниже по течению привело к тому, что в условиях зарегулированного режима в море поступает не более 30 км3 нильской воды в год. Выше водохранилища Насер изменяется внутригодовое распределение стока Нила и отмечается его значит. неравномерность. При выходе реки из оз. Виктория наиболее многоводным месяцем является май, маловодным - февраль. На входе в обл. Сэдд макс. сток реки смещается на октябрь, при выходе из неё - на декабрь. У г. Малакаль максимум стока наблюдается в октябре, минимум - в апреле, а в вершине водохранилища Насер соответственно в сентябре и марте. До зарегулирования стока в долине реки отмечались сильные наводнения. В дельте наиболее катастрофическими были наводнения в 1863 году (подверглась затоплению вся её западная часть) и в 1878 году, после прорыва дамбы на рукаве Думьят.
Среднегодовой сток наносов до зарегулирования реки составлял около 120 млн. т. Ныне ок. 90% наносов осаждается в водохранилищах, оросит. каналах, в виде плодородного ила на полях. Сокращение стока наносов нарушило баланс наносов в прибрежной зоне и на мор. крае дельты и привело, соответственно, к сильному размыву морского края и выступов в устьях рукавов. В результате зарегулирования реки и уменьшения стока воды и наносов Нила, эвстатического повышения уровня моря и проседания прибрежной части дельты устья рукавов Нила подвергаются интрузии солёных морских вод. Приливные явления на устьевом взморье Нила определяются в основном распространением приливной волны из Атлантического ок. Приливы полусуточные величиной до 30 см.
В целях регулирования стока реки, обеспечения водой оросительных систем, ликвидации угрозы наводнений, получения электроэнергии в бассейне Нила возведены крупные плотины Оуэн-Фолс на р. Виктория-Нил, Гебель-Аулия на Белом Ниле. Сооружение Высотной Асуанской плотины и водохранилища Насер позволило предотвратить ежегодные наводнения в низовьях Нила и радикально улучшить условия орошения в Египте и Судане, увеличить площадь культивируемых земель в Египте почти до 3 млн. га, перевести ок. 0,3 млн. га с сезонного на регулярное орошение, оросить 0,5 млн. га посевов риса на севере дельты, вырабатывать 10 млрд. кВт·ч электроэнергии в год. Высотная Асуанская плотина спасла Египет во время сильнейшей засухи в 1978-1987 годы. В низовьях Нила сооружены низконапорные плотины (барражи) Исна, Наг-Хаммади, Асьют, обеспечивающие подачу воды в системы оросит. каналов. В вершине дельты построен барраж Дельта, на рукаве Думьят - барраж Зифта и плотина Фарискур, на рукаве Рашид - барраж Идфина. От Нила в низовьях отходят каналы Ибрахимия и Юсуф, питающие оз. Карун и оазис Эль-Файюм. Дельта Нила прорезана множеством каналов, крупнейшие из которых: в западной части - Эль-Бухейра, Эн- Нубария, Эль-Хандак-эль-Гарби и Эль- Махмудия, снабжающий пресной водой г. Александрия; в средней части - Эль-Минуфия, Эль-Багурия, Эль-Касид, Шибин, Эль-Атф, Эль-Хадра-Вия, Эль-Мансурия; в восточной части - Исмаилия, подающий воду в города Исмаилия, Суэц, Порт- Саид. Нил судоходен в нижнем течении, а также от г. Хартум до г. Джуба, от Нимуле до оз. Альберт, выше проход судов возможен лишь на отд. участках. Судоходны каналы Юсуф, Ибрахимия, Эль- Мансурия, Исмаилия и озёра Виктория, Кьога, Альберт, Тана. Общая длина судоходных путей 3,2 тыс. км.
Воды бассейна Нила богаты рыбой. На долю дельты приходится 60% улова рыбы в Египте; только озёра-лагуны на севере дельты дают 36% улова. В дельте проживает 45% нас. Египта, сосредоточено 50% пром. произ-ва, находится 45% культивируемых сельско-хозяйственных земель. Крупнейшие города на Нил (вниз по течению) - Хартум (Судан), Асуан, Луксор, Кена, Сохаг, Асьют, Эль-Минья, Бени-Суэйф, Хелуан, Эль-Гиза, Каир, Эль-Мансура, Александрия (Египет).
Люди начали осваивать долину Нила 20 тыс. лет назад и окончательно заселили её к VI тысячилетию до н. э. Их привлекало наличие здесь плодороднейших аллювиальных почв, сформировавшихся благодаря оседанию ила в процессе регулярных разливов реки. Эти почвы легко обрабатывались самыми примитивными орудиями труда, в результате чего долина Нила стала одним из древнейших очагов земледелия. Важное значение имели также рыбные богатства реки и обилие промысловой птицы. Земледельч. культура послужила основой формирования в долине Нила государственности. Возникший здесь Египет Древний, достигший значительных высот как в хозяйственном и культурном развитии, так и в государственном и административным строительстве, занимает особое место в истории человеческой цивилизации. Нил во многом определял жизнь в Древнем Египте. Египтяне почитали его разливы, связывая их с именем бога Хапи, и называли свою страну «даром Нила». Необходимость подготовки к разливам реки способствовала возникновению календаря.
Нил являлся главной магистралью, связывавшей всю страну, что дало толчок развитию судоходства в этом районе (навигация на Ниле продолжалась 10 мес в году, суда ходили под парусом, в т. ч. против течения). При фараоне Нехо II был прорыт канал, соединивший Нил с Красным м. [обновлялся впоследствии Дарием I, Птолемеем I (323-283 годы), Птолемеем II (283-246 годы) и Траяном]. Первым из европейцев Нил и его дельту описал Геродот, посетивший Египет приблизительно в 450 году до н. э. Он сравнил аллювиальную низменность треугольной формы, заключённую между расходящимися рукавами Нила и морем, с греческой буквой Δ и ввёл в географию понятие «дельта». В христианскую эпоху Нил отождествлялся с рекой Эдема Геон (Гихон). Значение важного торгового пути и сельско-хозяйственного района Нила и его долина сохраняли и в эпоху Средневековья.