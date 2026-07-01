НИЛ АНКИРСКИЙ
НИЛ АНКИРСКИЙ (Нил Постник) - христианский подвижник, аскетический писатель, святой.
С XIV века отождествлялся в византийской церковной традиции с другим подвижником - Нилом Синайским, автором «Сказания об избиении монахов на Горе Синайской».
Сведения о жизни почти неизвестны. Большинство учёных считают, что Нил Анкирский подвизался монахом в окрестностях г. Анкира (ныне Анкара, Турция). Несомненно, что он был одним из учеников свт. Иоанна Златоуста, с которым поддерживал переписку.
Нилу Анкирскому приписывалось большое количество аскетических сочинений, часть из которых, согласно современым исследованиям, ему не принадлежит. Так, приписываемые Нилом Анкирским сочинения «Слово о молитве», «К Евлогию монаху» и др. принадлежат Евагрию Понтийскому. Среди подлинных нравственно-аскетических сочинений Нила Анкирского выделяются: «К монаху Агафию», «Слово подвижническое», «К досточтимейшей Магне, диаконисе Анкирской, слово о нестяжательности». Из экзегетических творений Нила Анкирского сохранилось «Толкование на Песнь Песней», написанное в духе Александрийской богословской школы и под явным влиянием экзегезы Филона Александрийского, Оригена и свт. Григория Нисского, а также (в катенах) фрагменты толкований на Книгу Екклесиаста и др. библейские книги. Нилом Анкирским написано большое количество посланий, из которых сохранилось св. 1000, являющихся ценным источником для характеристики как его самого, так и его эпохи. Ряд сочинений Нила Анкирского («Письмо к Филофею», «Послание к монахам», «О семи страстях» и др.) сохранился только на сирийском языке.
В аскетическом учении Нила Анкирскогопроступает явное влияние Евагрия Понтийского. Монашество рассматривается им как истинное любомудрие, ведущее человека кратчайшим путём к стяжанию Царства Небесного. Главный акцент ставится на отшельничестве, позволяющем обрести подлинное безмолвие («исихию»), без которого немыслимо единство с Богом и самим собой. Также большое внимание в творениях Нила Анквинского уделяется духовной брани и борьбе со страстями.
День памяти по календарю Русской православной церкви - 12(25) ноября.
Сочинения:
Migne PG. T. 79; Narratio / Ed. F. Conca. Lpz., 1983;
Commentaire sur le Cantique des cantiques / Ed. M.-G. Guerard. P., 1994;
Творения преподобного отца нашего Нила Синайского. М., 2000.