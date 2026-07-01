НИЛ АНКИРСКИЙ

НИЛ АНКИРСКИЙ (Нил По­ст­ник) - хри­сти­ан­ский под­виж­ник, ас­ке­тический пи­са­тель, свя­той.

С XIV века ото­жде­ст­в­лял­ся в ви­зантийской цер­ков­ной тра­ди­ции с другим под­виж­ни­ком - Ни­лом Си­най­ским, ав­то­ром «Ска­за­ния об из­бие­нии мо­на­хов на Го­ре Си­най­ской».

Све­де­ния о жиз­ни поч­ти не­из­вест­ны. Боль­шин­ст­во учё­ных счи­та­ют, что Нил Анкирский под­ви­зал­ся мо­на­хом в ок­ре­ст­но­стях г. Ан­ки­ра (ны­не Ан­ка­ра , Тур­ция). Не­со­мнен­но, что он был од­ним из уче­ни­ков свт. Ио­ан­на Зла­то­ус­та, с ко­то­рым под­дер­жи­вал пе­ре­пис­ку.

Нилу Анкирскому при­пи­сы­ва­лось боль­шое ко­ли­че­ст­во ас­ке­тических со­чи­не­ний, часть из ко­то­рых, со­глас­но современым ис­следо­ва­ни­ям, ему не при­над­ле­жит. Так, при­пи­сы­вае­мые Нилом Анкирским со­чи­не­ния «Сло­во о мо­лит­ве», «К Ев­ло­гию мо­на­ху» и др. при­над­ле­жат Еваг­рию Пон­тий­ско­му. Сре­ди под­лин­ных нрав­ст­вен­но-ас­ке­тических со­чи­не­ний Нила Анкирского вы­де­ля­ют­ся: «К мо­на­ху Ага­фию», «Сло­во под­виж­ни­че­ское», «К дос­точ­ти­мей­шей Маг­не, диа­ко­ни­се Ан­кир­ской, сло­во о не­стя­жа­тель­но­сти». Из эк­зе­ге­тических тво­ре­ний Нила Анкирского со­хра­ни­лось «Тол­ко­ва­ние на Песнь Пес­ней», на­пи­сан­ное в ду­хе Алек­сан­д­рий­ской бо­го­слов­ской шко­лы и под яв­ным влия­ни­ем эк­зе­ге­зы Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го, Ори­ге­на и свт. Гри­го­рия Нис­ско­го, а так­же (в ка­те­нах) фраг­мен­ты тол­ко­ва­ний на Кни­гу Екк­ле­сиа­ста и др. биб­лей­ские кни­ги. Нилом Анкирским на­пи­са­но боль­шое ко­ли­че­ст­во по­сла­ний, из ко­то­рых со­хра­ни­лось св. 1000, яв­ляю­щих­ся цен­ным ис­точ­ни­ком для ха­рак­те­ри­сти­ки как его са­мо­го, так и его эпо­хи. Ряд со­чи­не­ний Нила Анкирского («Пись­мо к Фи­ло­фею», «По­сла­ние к мо­на­хам», «О се­ми стра­стях» и др.) со­хра­нил­ся толь­ко на сирийском язы­ке.

В ас­ке­тическом уче­нии Нила Анкирскогопро­сту­па­ет яв­ное влия­ние Еваг­рия Пон­тий­ско­го . Мо­на­ше­ст­во рас­смат­ри­ва­ет­ся им как ис­тин­ное лю­бо­муд­рие, ве­ду­щее че­ло­ве­ка крат­чай­шим пу­тём к стя­жа­нию Цар­ст­ва Не­бес­но­го. Главный ак­цент ста­вит­ся на от­шель­ни­че­ст­ве, по­зво­ляю­щем об­рес­ти под­лин­ное без­мол­вие («иси­хию»), без ко­то­ро­го не­мыс­лимо един­ст­во с Бо­гом и са­мим со­бой. Так­же боль­шое вни­ма­ние в тво­ре­ни­ях Нила Анквинского уде­ля­ет­ся ду­хов­ной бра­ни и борь­бе со стра­стя­ми.

День па­мя­ти по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 12(25) но­яб­ря.

Сочинения:

Migne PG. T. 79; Narratio / Ed. F. Conca. Lpz., 1983;

Commentaire sur le Cantique des cantiques / Ed. M.-G. Guerard. P., 1994;

Тво­ре­ния пре­по­доб­но­го от­ца на­ше­го Ни­ла Си­най­ско­го. М., 2000.