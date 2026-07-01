НИЛ АЛЕКСАНДР САТЕРЛЕНД
НИЛ (Нилл, Нейлл) АЛЕКСАНДР САТЕРЛЕНД - шотландский педагог, сторонник свободного воспитания.
Окончил Эдинбургский университет (1912 год).
В 1921 году под влиянием американского педагога Г. Лейна организовал частную школу в Дрездене. В 1924 году в графстве Дорсет в Англии открыл школу совместного обучения для т. н. проблемных детей, в 1927 году школа переведена в графство Суффолк и получила названием Саммерхилл.
Взгляды А.С. Нила на воспитание ребёнка во многом сформировались под воздействием психологических концепций В. Райха, Б. Рассела и З. Фрейда. Основу его педагогической теории составляла идея об эмоциональном развитии учащихся, которое неизбежно приведёт к развитию интеллектуальному. Заполнять ум ученика знаниями - задача второстепенная, главное в обучении - научить его думать. В формировании самостоятельного мышления А.С. Нил усматривал гарантию сохранения той свободы мысли, которая лежит в основе всякой иной свободы. Свобода самовыражения, в которой А.С. Нил усматривал универсальное средство формирования личности, - стержень его педагогической теории.
В Саммерхилле большую роль играло детское самоуправление. Школа А.С. Нила пользовалась широкой известностью в 1920-х годах; в 1960-х годах она вновь оказалась в центре внимания педагогич. общественности в связи с публикацией книги А.С. Нила «Саммерхилл: радикальный подход к воспитанию детей» («Summerhill: a radical approach to child-rearing», 1960 год). Наибольшее влияние концепция А.С. Нила оказала на американскую педагогику и школьную практику. В Англии его воздействие выразилось в общей гуманизации воспитания в государственных школах, особенно в начальных, и в развитии школьного самоуправления.
Сочинения:
A doinie’s five, or free school. [L., 1924]; The free child. L., 1953;
Talking of Summerhill. L., 1967;
Саммерхилл – воспитание свободой. М., 2000.