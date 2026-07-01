НИЛ АЛЕКСАНДР САТЕРЛЕНД

НИЛ (Нилл, Нейлл) АЛЕКСАНДР САТЕРЛЕНД - шотландский пе­да­гог, сто­рон­ник сво­бод­но­го вос­пи­та­ния.

Окон­чил Эдин­бург­ский университет (1912 год).

В 1921 году под влия­ни­ем американского пе­да­го­га Г. Лей­на ор­га­ни­зо­вал ча­ст­ную шко­лу в Дрез­де­не . В 1924 году в граф­ст­ве Дор­сет в Анг­лии от­крыл шко­лу со­вме­ст­но­го обу­че­ния для т. н. про­блем­ных де­тей, в 1927 году шко­ла пе­ре­ве­де­на в граф­ст­во Суф­фолк и по­лу­чи­ла названием Сам­мер­хилл.

Взгля­ды А.С. Нила на вос­пи­та­ние ре­бён­ка во мно­гом сфор­ми­ро­ва­лись под воз­дей­ст­ви­ем пси­хо­ло­гических кон­цеп­ций В. Рай­ха, Б. Рас­се­ла и З. Фрей­да. Ос­но­ву его пе­да­го­гич еской тео­рии со­став­ля­ла идея об эмо­цио­наль­ном раз­ви­тии уча­щих­ся, ко­то­рое не­из­беж­но при­ве­дёт к раз­ви­тию ин­тел­лек­ту­аль­но­му. За­пол­нять ум уче­ни­ка зна­ния­ми - за­да­ча вто­ро­сте­пен­ная, глав­ное в обу­че­нии - нау­чить его ду­мать. В фор­ми­ро­ва­нии са­мо­сто­ятельного мыш­ле­ния А.С. Нил ус­мат­ри­вал га­ран­тию со­хра­не­ния той сво­бо­ды мыс­ли, ко­то­рая ле­жит в ос­но­ве вся­кой иной сво­бо­ды. Сво­бо­да са­мо­вы­ра­же­ния, в ко­то­рой А.С. Нил ус­мат­ри­вал уни­вер­саль­ное сред­ст­во фор­ми­ро­ва­ния лич­но­сти, - стер­жень его пе­да­го­гической тео­рии.

В Сам­мер­хил­ле боль­шую роль иг­ра­ло дет­ское са­мо­управ­ле­ние. Шко­ла А.С. Нила поль­зо­ва­лась ши­ро­кой из­вест­но­стью в 1920-х годах; в 1960-х годах она вновь ока­за­лась в цен­тре вни­ма­ния пе­да­го­гич. об­ще­ст­вен­но­сти в свя­зи с пуб­ли­ка­ци­ей книги А.С. Нила «Сам­мер­хилл: ра­ди­каль­ный под­ход к вос­пи­та­нию де­тей» («Summerhill: a radical approach to child-rearing», 1960 год). Наи­боль­шее влия­ние кон­цеп­ция А.С. Нила ока­за­ла на американскую пе­да­го­ги­ку и школь­ную прак­ти­ку. В Анг­лии его воз­дей­ст­вие вы­ра­зи­лось в об­щей гу­ма­ни­за­ции вос­пи­та­ния в государственных шко­лах, осо­бен­но в на­чаль­ных, и в раз­ви­тии школь­но­го са­мо­управ­ле­ния.

Сочинения:

A doinie’s five, or free school. [L., 1924]; The free child. L., 1953;

Talking of Summerhill. L., 1967;

Сам­мер­хилл – вос­пи­та­ние сво­бо­дой. М., 2000.