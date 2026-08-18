НИКУЛИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

Родилась 24.09.1938, г. Москва. Окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ в 1961 г.

Кандидатская диссертация : Малоазийская глиптика второй половины V-IV вв. до н.э. и проблема восточногреческого и греко-персидского искусства (Отделение истории искусства истфака МГУ).

Докторская диссертация : Культурно-исторические контакты Средиземноморья и Передней Азии в I тыс. до н.э. Древний Восток и Греческая цивилизация (Там же, 1998).

С 1968 года работает на искусствоведческом отделении исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (сначала на кафедре Зарубежного искусства, теперь — на кафедре Всеобщей истории искусства).

Кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории искусства Исторического факультета Московского государственного университета.

Член Союза Художников России, Ассоциаций историков и искусствоведов.

Область интересов : Культура и искусство древнего мира, Древней Греции, Древнего Ирана, Месопотамии.

Сочинения:

Тема античности в творчестве В.А.Серова. Одиссей и Навзикая // Античность и современность.К 80-летию Ф.А.Петровского. М., 1972.

Искусство эгейского мира и его связи с искусством Древнего Востока.// Вестник древней истории, 1977, №3.

О взаимосвязях древнегреческого и древневосточного искусства// Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока. М., 1978.

Искусство Ионии и Ахеменидский Иран. М., 1994.

Храм как эпицентр духовной жизни города. Типология древнего храма и его значение в формировании городского ансамбля в III–I тыс. до н.э. // Город и искусство. Субъекты социокультурного диалога. М., 1996.

О пространстве реальном и ирреальном. Торжественные входы-ворота в сакральных архитектурных комплексах древних городов III–I тысячелетий до н.э. // Мир психологии. Научно-методический журнал Академии педагогических и социальных наук. 1999. №4.

Портрет в обрамлении. К столетию со дня рождения Всеволода Владимировича Павлова. М., 2004.

Римские триумфальные арки в истории сакральных ворот Древнего мира // Итальянский сборник. М., 2005. Вып.4. C.8-26.

Основные этапы художественной культуры Древнего Египта. Учебное пособие. М., 2008.

Времена года. (Поэтический сборник Н.М.Никулиной.) М., 2006.

«Греческая монументальная живопись. Мифология. Театр» // «Аристей». Классическая филология и античная история. Тематический сборник научных статей. М.: Университет Дмитрия Пожарского. М., 2010. № 1.

«Женское божество в искусстве Древнего Крита» // Вестник Московского Университета имени М.В. Ломоносова. Серия 8 – История. 2011, №2

«Архитектурная опора как функциональный и художественно-символический образ в культурах Древнего мира (IV-I тыс. до н. э.)» // Дом Бурганова. 2011, №1

«Эксекий. Чернофигурный аттический килик с изображением Диониса» // «Аристей». Классическая филология и античная история. Тематический сборник научных статей. М.: Университет Дмитрия Пожарского. М., 2011. № 4