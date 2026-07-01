НИКУЛИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

НИКУЛИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ- российский ар­тист цир­ка, ки­ноак­тёр, народный артист СССР (1973 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1990 год).

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. В 1948 году окон­чил сту­дию раз­го­вор­ных жан­ров и кло­уна­ды при Московском цир­ке.

С то­го же го­да ар­тист Московского цир­ка, ра­бо­тал в кло­ун­ской груп­пе Ка­ран­да­ша (уча­ст­во­вал в кло­уна­дах «Ав­то­ком­би­нат», «Сцен­ка в цир­ке», «Лей­ка», «Сцен­ка на ло­ша­ди»).

Един­ст­вен­ный в ис­то­рии советского цир­ка кло­ун, ра­бо­тав­ший на ма­не­же ис­клю­чи­тель­но в ак­тёр­ском об­ра­зе, не об­ла­дая при этом на­вы­ка­ми жонг­лё­ра и ак­ро­ба­та. Пер­со­наж Ю.В. Никулина - доб­ро­душ­ный, на­ив­ный про­стак, по­сто­ян­но по­па­даю­щий в не­ле­пое по­ло­же­ние. Пре­дель­ный экс­цен­тризм и «при­ду­ман­ность» си­туа­ций в со­че­та­нии с аб­со­лют­ной ес­те­ст­вен­но­стью и ор­га­нич­но­стью ге­роя соз­да­ва­ли яр­кий ко­мический эф­фект.

1950-1981 годы ра­бо­тал в кло­ун­ском ду­эте с М.И. Шуй­ди­ным (1922-1983 годы). Пер­вая со­вме­ст­ная кло­уна­да - «На­бо­лев­ший во­прос» (1951 год). Ду­эт Ю.В. Никулина и Шуй­ди­на отли­чал ши­ро­кий жан­ро­вый диа­па­зон: современной па­ро­дии, са­ти­рические скет­чи, юмо­рес­ки, сю­жет­ные сцен­ки, раз­вёр­ну­тые пан­то­ми­мы («На­сос», «Ве­сё­лые ры­бо­ло­вы», «Ши­пы и ро­зы», «Труб­ка ми­ра», «Брёв­ныш­ко», «Та­бу­рет» и др.).

В ки­но Ю.В. Никулин де­бю­ти­ро­вал в 1958 году (роль пи­ро­тех­ни­ка-не­удач­ни­ка - «Де­вуш­ка с ги­та­рой»). В филь­мах Л.И. Гай­дая («Пёс Бар­бос и не­обыч­ный кросс», «Са­мо­гон­щи­ки», «Опе­ра­ция "Ы" и дру­гие при­клю­че­ния Шу­ри­ка», «Кав­каз­ская плен­ни­ца, или Но­вые при­клю­че­ния Шу­ри­ка») ро­ди­лась по­пу­ляр­ная эк­ран­ная мас­ка ар­ти­стич­но­го, со­об­ра­зи­тель­но­го мел­ко­го жу­ли­ка Бал­бе­са. Чу­да­ко­ва­тые и на­ив­ные ге­рои М.И. Никулина со­че­та­ют в се­бе иро­нию и тра­гизм, эк­ран­ные об­ра­зы час­то со­дер­жат ар­хе­ти­пичные, фольк­лор­ные чер­ты.

Зна­чительными до­сти­же­ния­ми, во мно­гом не­ожи­дан­ны­ми ки­но­ра­бо­та­ми ста­ли дра­ма­тические ро­ли в филь­мах «Ко­гда де­ре­вья бы­ли боль­ши­ми», «Два­дцать дней без вой­ны», «Чу­че­ло».

Сре­ди других филь­мов: «Не­под­даю­щие­ся», «Друг мой, Коль­ка!», «Де­ло­вые лю­ди», «Брил­ли­ан­то­вая ру­ка», «Ко мне, Мух­тар!», «Ан­д­рей Руб­лёв», «Ста­ри­ки-раз­бой­ни­ки», «Те­ле­грам­ма», «Они сра­жа­лись за Ро­ди­ну».

С 1982 года художественный руководитель, за­тем ге­не­раль­ный ди­рек­тор Московского цир­ка на Цвет­ном буль­ва­ре (с 1996 года цирк но­сит имя Ю.В. Никулина). С 1993 года ав­тор и ве­ду­щий те­ле­про­грам­мы «Бе­лый по­пу­гай».

Со­ав­тор и ис­пол­ни­тель пе­сен.

Государственная премия РСФСР (1970 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1980, 1990 годы).

Сочинения:

Смеш­ное, серь­ез­ное, пе­чаль­ное // Ис­кус­ст­во ки­но. 1972. № 8;

Де­сять трол­лей­бу­сов кло­унов. Са­ма­ра, 1993. Кн. 1–2;

Анек­до­ты от Ни­ку­ли­на. М., 1997;

Поч­ти серь­ез­но… М., 2007;

999+1001 анек­дот от Ни­ку­ли­на. М., 2008.