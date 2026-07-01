НИКУЛИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
НИКУЛИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ- российский артист цирка, киноактёр, народный артист СССР (1973 год), Герой Социалистического Труда (1990 год).
Участник Великой Отечественной войны. В 1948 году окончил студию разговорных жанров и клоунады при Московском цирке.
С того же года артист Московского цирка, работал в клоунской группе Карандаша (участвовал в клоунадах «Автокомбинат», «Сценка в цирке», «Лейка», «Сценка на лошади»).
Единственный в истории советского цирка клоун, работавший на манеже исключительно в актёрском образе, не обладая при этом навыками жонглёра и акробата. Персонаж Ю.В. Никулина - добродушный, наивный простак, постоянно попадающий в нелепое положение. Предельный эксцентризм и «придуманность» ситуаций в сочетании с абсолютной естественностью и органичностью героя создавали яркий комический эффект.
1950-1981 годы работал в клоунском дуэте с М.И. Шуйдиным (1922-1983 годы). Первая совместная клоунада - «Наболевший вопрос» (1951 год). Дуэт Ю.В. Никулина и Шуйдина отличал широкий жанровый диапазон: современной пародии, сатирические скетчи, юморески, сюжетные сценки, развёрнутые пантомимы («Насос», «Весёлые рыболовы», «Шипы и розы», «Трубка мира», «Брёвнышко», «Табурет» и др.).
В кино Ю.В. Никулин дебютировал в 1958 году (роль пиротехника-неудачника - «Девушка с гитарой»). В фильмах Л.И. Гайдая («Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика») родилась популярная экранная маска артистичного, сообразительного мелкого жулика Балбеса. Чудаковатые и наивные герои М.И. Никулина сочетают в себе иронию и трагизм, экранные образы часто содержат архетипичные, фольклорные черты.
Значительными достижениями, во многом неожиданными киноработами стали драматические роли в фильмах «Когда деревья были большими», «Двадцать дней без войны», «Чучело».
Среди других фильмов: «Неподдающиеся», «Друг мой, Колька!», «Деловые люди», «Бриллиантовая рука», «Ко мне, Мухтар!», «Андрей Рублёв», «Старики-разбойники», «Телеграмма», «Они сражались за Родину».
С 1982 года художественный руководитель, затем генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре (с 1996 года цирк носит имя Ю.В. Никулина). С 1993 года автор и ведущий телепрограммы «Белый попугай».
Соавтор и исполнитель песен.
Государственная премия РСФСР (1970 год). Награждён орденами Ленина (1980, 1990 годы).
Сочинения:
Смешное, серьезное, печальное // Искусство кино. 1972. № 8;
Десять троллейбусов клоунов. Самара, 1993. Кн. 1–2;
Анекдоты от Никулина. М., 1997;
Почти серьезно… М., 2007;
999+1001 анекдот от Никулина. М., 2008.