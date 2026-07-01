НИКУЛИН ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ

НИКУЛИН ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ - российский ак­тёр, народный артист РСФСР (1990 год).

В 1957 году окон­чил юри­дический факультет МГУ, в 1960 году - Шко­лу-сту­дию МХАТ (курс П.В. Мас­саль­ско­го).

В 1960-1991 годы и с 1998 года в московском те­ат­ре «Со­вре­мен­ник» (Тре­п­лев - «Чай­ка» А.П. Че­хо­ва, Ак­тёр - «На дне» М. Горь­ко­го , Кшеп­ши­цюль­ский - «Ба­ла­лай­кин и Кo» С.В. Ми­хал­ко­ва по ро­ма­ну «Со­вре­мен­ная идил­лия» М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на).

Ак­тёр яр­ко вы­ра­жен­но­го ост­ро­ха­рак­тер­но­го да­ро­ва­ния; его ин­тел­ли­гент­ный ге­рой - за­стен­чи­вый, де­ли­кат­ный, од­на­ко иро­нич­ный че­ло­век, от­ли­чаю­щий­ся ду­хов­ным стои­циз­мом. От­кро­вен­но те­ат­раль­ная, не­сколь­ко вы­со­ко­пар­ная ма­не­ра иг­ры В.Ю. Никулина соз­да­ва­ла ме­та­фи­зическую пер­спек­ти­ву, при­да­вая его внеш­не чу­да­ко­ва­тым пер­со­на­жам ус­лов­ные чер­ты.

В ки­но с 1962 года . Уже в пер­вых ро­лях (Ан­д­рей - «Ви­со­кос­ный год», фи­зик - «Де­вять дней од­но­го го­да», Ма­рат - «Путь к при­ча­лу», Ва­лен­тин - «Пись­ма к жи­вым») яр­ко за­яв­ле­на ин­ди­ви­ду­аль­ная ма­не­ра ак­тё­ра, со вре­ме­нем при­об­рет­шая гро­те­ско­вые обер­то­ны (па­ци­ент - «По­хо­ж­де­ния зуб­но­го вра­ча», док­тор Гас­пар Ар­не­ри - «Три тол­стя­ка», пу­те­ше­ст­вен­ник - «Та­ин­ст­вен­ная сте­на», Вла­ди­мир Пла­то­но­вич - т/ф «Ду­шеч­ка»). Соз­дал не­ор­ди­нар­ный тра­гический об­раз Смер­дя­ко­ва (фильм «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы»).

Сре­ди зна­чи­тель­ных ра­бот в ки­но так­же: Стел­лер («Бал­ла­да о Бе­рин­ге и его друзь­ях»), Гри­бо­ед («Вол­чья стая»), Ко­роль («Мы смер­ти смот­ре­ли в ли­цо»), Ро­дио­нов («Кан­кан в анг­лий­ском пар­ке»), Пти­це­лов («Бал­кон»); в те­ле­филь­мах и те­ле­се­риа­лах: Хри­сти­ан («Буд­ден­бро­ки»), Лас­свиц («Звез­до­чёт»), Ан­д­реа Гвар­не­ри («Ви­зит к Ми­но­тав­ру»), Ва­лен­ти­нов («След­ст­вие ве­дут зна­то­ки. Ма­фия»), На­хим­сон («Сы­щи­ки-2»), За­пят­ный («МУР есть МУР»).

Ис­пол­ни­тель пе­сен.

В 1991-1998 годы в Из­раи­ле (в т. ч. ра­бо­тал в те­ат­рах «Га­би­ма» и «Ге­шер» в Тель- Ави­ве).