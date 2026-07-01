НИКУЛИН ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ
НИКУЛИН ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР (1990 год).
В 1957 году окончил юридический факультет МГУ, в 1960 году - Школу-студию МХАТ (курс П.В. Массальского).
В 1960-1991 годы и с 1998 года в московском театре «Современник» (Треплев - «Чайка» А.П. Чехова, Актёр - «На дне» М. Горького, Кшепшицюльский - «Балалайкин и Кo» С.В. Михалкова по роману «Современная идиллия» М.Е. Салтыкова-Щедрина).
Актёр ярко выраженного острохарактерного дарования; его интеллигентный герой - застенчивый, деликатный, однако ироничный человек, отличающийся духовным стоицизмом. Откровенно театральная, несколько высокопарная манера игры В.Ю. Никулина создавала метафизическую перспективу, придавая его внешне чудаковатым персонажам условные черты.
В кино с 1962 года . Уже в первых ролях (Андрей - «Високосный год», физик - «Девять дней одного года», Марат - «Путь к причалу», Валентин - «Письма к живым») ярко заявлена индивидуальная манера актёра, со временем приобретшая гротесковые обертоны (пациент - «Похождения зубного врача», доктор Гаспар Арнери - «Три толстяка», путешественник - «Таинственная стена», Владимир Платонович - т/ф «Душечка»). Создал неординарный трагический образ Смердякова (фильм «Братья Карамазовы»).
Среди значительных работ в кино также: Стеллер («Баллада о Беринге и его друзьях»), Грибоед («Волчья стая»), Король («Мы смерти смотрели в лицо»), Родионов («Канкан в английском парке»), Птицелов («Балкон»); в телефильмах и телесериалах: Христиан («Будденброки»), Лассвиц («Звездочёт»), Андреа Гварнери («Визит к Минотавру»), Валентинов («Следствие ведут знатоки. Мафия»), Нахимсон («Сыщики-2»), Запятный («МУР есть МУР»).
Исполнитель песен.
В 1991-1998 годы в Израиле (в т. ч. работал в театрах «Габима» и «Гешер» в Тель- Авиве).