НИКТА, НИКС, НЮКТА (др.-греч. Νύξ, лат. Nox) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии богиня ночи. Никта (букв. «ночь»), персонификация ночи, выступает важным космогоническим персонажем, относится к перворожденным божествам: Никта была порождением Хаоса, как и Эреб (Мрак), от союза с которым Никта родила Гимеру (День) и Эфир (Hesiod. Theog., 123-125). Среди прочего весьма многочисленного потомства Никты – Танатос (Смерть), Гипнос (Сон), мойры (богини судьбы), Эрида (Раздор) и множество других сил, связанных с основами мироустройства и человеческой жизни (211-225). Никта пользуется особым уважением богов, с ней считается даже Зевс (она смогла защитить от его гнева своего сына Гипноса, см.: Il., XIV, 259). Значение Никты чрезвычайно велико в орфических космогониях, где она относится к первоисточникам бытия (ср. пародию на космогонию в Аристофановых «Птицах (особ. 693-695), см. также: Aristot. Metaph. XII, 6, 1071 b 26).

Жилище Никты располагалось в бездне Тартара (Hesiod. Theog., 744-745; или в Эребе, см.: Eurip. Or., 174). По словам Гесиода, в этом месте с Ночью встречается День, и отсюда они, сменяя друг друга, обходят землю. Рядом находились жилища сыновей Никты – Танатоса и Гипноса, здесь обитали также Аид и Персефона (Theog., 746-768). Никта ездит по небу на колеснице, запряженной четверкой (или парой) коней (Aeschyl. Choeph., 660; Verg. Aen., VI, 721).

Никта была, в первую очередь, мифографической богиней, культ ее почти неизвестен, однако оракулы Никты существовали в Мегаре (Paus., I, 40, 6) и в Дельфах (Plut. De sera, 28, 556c); о жертвоприношениях Никте сохранились свидетельства Вергилия (Aen., VI, 249-251) и Овидия (Fast., I, 455-456).

Идентификация Никты в греческом и римском искусстве является сложной проблемой, поскольку ее изображение не имело канонической формы. Особого внимания заслуживает изображение Никты и ее сыновей Танатоса и Гипноса, описание которого сохранил Павсаний: на знаменитом ларце коринфского тирана Кипсела , посвященном его сыном Периандром в Олимпию, была изображена женщина, держащая на правой руке спящего белого мальчика, а на левой – похожего на него мальчика черного; по замечанию Павсания, из надписи следовало, что это Ночь вместе со Сном и Смертью (Paus., V, 18, 1).

Иллюстрация :

Ночь. Картина А. В. Бугро. 1883. Вашингтон, Музей Хиллвуд.

Автор статьи: О.В. Кулишова