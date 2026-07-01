НИКРИТИН СОЛОМОН БОРИСОВИЧ

НИКРИТИН СОЛОМОН БОРИСОВИЧ - украинский и российский жи­во­пи­сец, гра­фик, тео­ре­тик искусства.

Учил­ся в Ки­ев­ском ху­дожественном училище и в сту­дии А.А. Му­раш­ко (1909-1914 годы), у Л.О. Пас­тер­на­ка в Мо­ск­ве и А.Е. Яков­ле­ва в Пет­ро­гра­де (1915-1917 годы), в шко­ле А.А. Экс­тер в Кие­ве (1917 год), во Вху­те­ма­се в Мо­ск­ве (1920-1922 годы) у В.В. Кан­дин­ско­го (до его отъ­ез­да в 1921 году).

В 1917-1920 годы ху­дож­ник-офор­ми­тель в Кие­ве (в т. ч. празд­нич­ное оформ­ле­ние Кре­ща­ти­ка, 1919 год, совм. с дру­ги­ми). Уча­ст­во­вал в Гражданской вой­не 1917-1922 годы в ря­дах Крас­ной Ар­мии (1920 год). Член Ли­ги европейской куль­ту­ры (Кул­тур-Ли­ге; с 1919 года), московской груп­пы ху­дож­ни­ков «Ме­тод» («Про­ек­цио­ни­сты», 1922-1925 годы), тя­го­тев­шей к кон­ст­рук­ти­виз­му. Бу­ду­чи ру­ко­во­ди­те­лем и идео­ло­гом груп­пы, С.Б. Никритин ут­вер­ждал, что ху­дож­ник - изо­бре­та­тель но­вых сис­тем, соз­да­тель про­ек­ций ве­щей, т. е. кон­цеп­ций и ме­то­дов, на ос­но­ва­нии ко­то­рых за­тем сле­ду­ет де­лать пред­ме­ты мас­со­во­го по­треб­ле­ния («нор­ма­ли­зо­ван­ные ве­щи бы­та»).

Свои ра­бо­ты (в т. ч. бес­пред­мет­ные и про­стран­ст­вен­ные ком­по­зи­ции, се­рии чер­те­жей, фо­то­гра­фии) С.Б. Никритин по­ка­зы­вал на вы­став­ках «Элек­тро­ор­га­низ­мы» (1922 годы) и «1-й дис­кус­си­он­ной вы­став­ке объ­е­ди­не­ний ак­тив­но­го ре­во­лю­ци­он­но­го ис­кус­ст­ва» (1924 год). С 1923 года по при­гла­ше­нию А.К. Га­сте­ва был со­труд­ни­ком Центрального института тру­да при ВЦСПС. Вме­сте с С.А. Лу­чиш­ки­ным и П.В. Виль­ям­сом был ини­циа­то­ром соз­да­ния «Про­ек­ци­он­но­го те­ат­ра», где про­хо­ди­ли опы­ты по со­зда­нию абст­ракт­но­го спек­так­ля (1923-1929 годы).

Твор­че­ст­во С.Б. Никритина 1920-х годов по­зво­ля­ет счи­тать его од­ним из пред­шест­вен­ни­ков кон­цеп­ту­аль­но­го ис­кус­ст­ва. Один из идео­ло­гов и ос­но­ва­те­лей московского общества ху­дож­ни­ков «Изо­бри­га­да» (1930-1932 годы). Председатель на­уч­но-ху­дожественного со­ве­та Жи­во­пис­ной куль­ту­ры му­зея (1922 год), главный ху­дож­ник По­ли­тех­ни­че­ско­го му­зея (в начале 1930-х годов) и ху­дож­ник ВСХВ (1936-1941 годы; все - в Мо­ск­ве). Ав­тор тео­ре­тич. ста­тей и док­ла­дов о про­бле­мах цве­та и ком­по­зи­ции.

Не­смот­ря на ув­ле­чён­ность идея­ми ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний в Рос­сии, С.Б. Никритин, воз­мож­но, ин­туи­тив­но осоз­на­вал тра­ге­дий­ный ха­рак­тер про­ис­хо­дя­ще­го в стра­не. Об этом сви­де­тель­ст­ву­ют экс­прес­сив­ные по жи­во­пи­си и по ис­поль­зо­ва­нию дра­ма­тические гро­те­ска ра­бо­ты С.Б. Никритина «Про­ща­ние с мёрт­вы­ми» (1926 год, ГТГ), «Кри­ча­щая жен­щи­на» (1928 год, Му­зей современного искусства, Са­ло­ни­ки), «Ком­по­зи­ция» (1930 год, ГРМ). В 1930-е годы С.Б. Никритин от­хо­дит в сво­их кар­ти­нах от жё­ст­кой гра­фич­но­сти ран­них ра­бот, боль­ше вни­ма­ния уде­ля­ет ко­ло­ри­стической раз­ра­бот­ке по­ло­тен, со­хра­няя, од­на­ко, ком­по­зиц. ост­ро­ту и экс­прес­сив- ность («Про­лёт 17, ста­нок № 52», 1930 год, не сохр.; на­стен­ное пан­но «Ста­рое и но­вое», 1935 год, Ка­ра­кал­пак­ский му­зей ис­кусств, Ну­кус). К 1934 году от­но­сит­ся кар­ти­на «Суд на­ро­да» (ГТГ), сим­во­ли­зи­рую­щая страш­ную дей­ст­ви­тель­ность ста­лин­ско­го вре­ме­ни.

Так­же соз­да­вал гра­фич. се­рии («Вой­на», 1922-1924 годы, «Ре­во­лю­ция», 1925-1928 годы, «Ули­ца», 1935-1936 годы, и др.), оформ­лял спек­так­ли. С 1940-х годов искусство С.Б. Никритина при­об­ре­ло бо­лее тра­диционный ха­рак­тер (Ав­то­порт­рет, ка­ран­даш, 1947 год, ГТГ). Пре­по­да­вал в сту­дии жи­во­пи­си в Кие­ве (1917-1920 годы), Ря­зан­ском ху­дожественно-пе­да­го­гическом тех­ни­ку­ме (1929-1930 годы), на Крас­но­пре­снен­ских ху­дожественных кур­сах в Мо­ск­ве (1920-1930 годы).

Се­ст­ра С.Б. Никритина - ак­три­са БДТ Ан­на Бо­ри­сов­на Ник­ри­ти­на (1900-1982 годы).