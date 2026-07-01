НИКРИТИН СОЛОМОН БОРИСОВИЧ
НИКРИТИН СОЛОМОН БОРИСОВИЧ - украинский и российский живописец, график, теоретик искусства.
Учился в Киевском художественном училище и в студии А.А. Мурашко (1909-1914 годы), у Л.О. Пастернака в Москве и А.Е. Яковлева в Петрограде (1915-1917 годы), в школе А.А. Экстер в Киеве (1917 год), во Вхутемасе в Москве (1920-1922 годы) у В.В. Кандинского (до его отъезда в 1921 году).
В 1917-1920 годы художник-оформитель в Киеве (в т. ч. праздничное оформление Крещатика, 1919 год, совм. с другими). Участвовал в Гражданской войне 1917-1922 годы в рядах Красной Армии (1920 год). Член Лиги европейской культуры (Култур-Лиге; с 1919 года), московской группы художников «Метод» («Проекционисты», 1922-1925 годы), тяготевшей к конструктивизму. Будучи руководителем и идеологом группы, С.Б. Никритин утверждал, что художник - изобретатель новых систем, создатель проекций вещей, т. е. концепций и методов, на основании которых затем следует делать предметы массового потребления («нормализованные вещи быта»).
Свои работы (в т. ч. беспредметные и пространственные композиции, серии чертежей, фотографии) С.Б. Никритин показывал на выставках «Электроорганизмы» (1922 годы) и «1-й дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства» (1924 год). С 1923 года по приглашению А.К. Гастева был сотрудником Центрального института труда при ВЦСПС. Вместе с С.А. Лучишкиным и П.В. Вильямсом был инициатором создания «Проекционного театра», где проходили опыты по созданию абстрактного спектакля (1923-1929 годы).
Творчество С.Б. Никритина 1920-х годов позволяет считать его одним из предшественников концептуального искусства. Один из идеологов и основателей московского общества художников «Изобригада» (1930-1932 годы). Председатель научно-художественного совета Живописной культуры музея (1922 год), главный художник Политехнического музея (в начале 1930-х годов) и художник ВСХВ (1936-1941 годы; все - в Москве). Автор теоретич. статей и докладов о проблемах цвета и композиции.
Несмотря на увлечённость идеями революционных преобразований в России, С.Б. Никритин, возможно, интуитивно осознавал трагедийный характер происходящего в стране. Об этом свидетельствуют экспрессивные по живописи и по использованию драматические гротеска работы С.Б. Никритина «Прощание с мёртвыми» (1926 год, ГТГ), «Кричащая женщина» (1928 год, Музей современного искусства, Салоники), «Композиция» (1930 год, ГРМ). В 1930-е годы С.Б. Никритин отходит в своих картинах от жёсткой графичности ранних работ, больше внимания уделяет колористической разработке полотен, сохраняя, однако, композиц. остроту и экспрессив- ность («Пролёт 17, станок № 52», 1930 год, не сохр.; настенное панно «Старое и новое», 1935 год, Каракалпакский музей искусств, Нукус). К 1934 году относится картина «Суд народа» (ГТГ), символизирующая страшную действительность сталинского времени.
Также создавал графич. серии («Война», 1922-1924 годы, «Революция», 1925-1928 годы, «Улица», 1935-1936 годы, и др.), оформлял спектакли. С 1940-х годов искусство С.Б. Никритина приобрело более традиционный характер (Автопортрет, карандаш, 1947 год, ГТГ). Преподавал в студии живописи в Киеве (1917-1920 годы), Рязанском художественно-педагогическом техникуме (1929-1930 годы), на Краснопресненских художественных курсах в Москве (1920-1930 годы).
Сестра С.Б. Никритина - актриса БДТ Анна Борисовна Никритина (1900-1982 годы).