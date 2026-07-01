НИКОВ ПЁТР ПОПОВ

НИКОВ ПЁТР ПОПОВ - болгарский ис­то­рик-ме­дие­вист, академик Болгарской Академии наук (1937 год).

В 1904-1907 годы изу­чал ис­то­рию и ви­зан­то­ло­гию в Мюн­хе­не , в 1912 году в Ве­не по­лу­чил сте­пень доктора фи­ло­со­фии. Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по ис­то­рии Бол­га­рии у К.Й. Ире­че­ка, вос­при­нял его ис­то­ри­ко-кри­тический ме­тод ис­сле­до­ва­ния. В 1915-1920 годы (с пе­ре­ры­вом) учи­тель в Тор­го­вой гим­на­зии в Вар­не. В 1920-1923 годы до­цент, с 1923 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор Со­фий­ско­го университета и член-корр. Болгарской АН. С 1927 года пред­ста­ви­тель Болгарского ис­то­рического общества в Ме­ж­ду­народном комитете ис­то­рических на­ук. С 1935 года ор­ди­нар­ный профессор, в 1931-1932 годы, 1937-1938 годы де­кан ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Со­фий­ско­го университета. С 1933 года член Болгарского ар­хео­ло­гического института, с 1935 года пред­се­да­тель Болгарского ис­то­рического общества, с 1936 года заведующий ка­фед­рой болгарской ис­то­рии Со­фий­ско­го университета. В 1937-1938 годы сек­ре­тарь ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического от­де­ле­ния Болгарской АН.

Раз­ви­вая на­учные тра­ди­ции М.С. Дри­но­ва и В.Н. Зла­тар­ско­го, П.П. Ников ис­сле­до­вал ис­то­рию Бол­га­рии пе­рио­да сред­них ве­ков и национального воз­ро­ж­де­ния. Пред­ло­жил собственную кон­цеп­цию про­ис­хо­ж­де­ния и рас­се­ле­ния сла­вян и про­то­бол­гар на Бал­ка­нах, осо­бое вни­ма­ние в ко­то­рой уде­лил ха­рак­те­ру от­но­ше­ний ме­ж­ду ни­ми и их ро­ли в эт­но­ге­не­зе и куль­тур­ном на­сле­дии болгарского на­ро­да; при этом пре­дос­те­ре­гал от пе­ре­оцен­ки ро­ли про­то­бол­гар.

П.П. Ников внёс важ­ный вклад в изу­че­ние от­но­ше­ний Бол­га­рии с Венг­ри­ей и мон­го­ла­ми, ис­то­рии северо-западных болгарских зе­мель в XIII-XIV века («Българ­ско-ун­гар­ски от­но­ше­ния от 1257 до 1277 го­ди­на», 1920 год; «Вто­ро българ­ско цар­ст­во 1186-1396 годов», 1937 год), ис­то­рии национального воз­ро­ж­де­ния («Българ­ско възра­ж­да­не във Вар­на и Вар­нен­ско», 1934 год).

Пер­вым из болгарских ис­то­ри­ков при­сту­пил к изу­че­нию ис­то­рии Бол­га­рии эпо­хи ос­ман­ско­го гос­под­ства, а так­же болгарского цер­ков­но-национального дви­же­ния. В обоб­щаю­щем тру­де («Възра­ж­да­не на българ­ския на­род. Църков­но-на­цио­нал­ни бор­би и по­сти­же­ния», 1920 год) П.П. Ников по­ка­зал поли­тический и национально-ос­во­бо­дительный ха­рак­тер цер­ков­но-национального дви­же­ния, воз­ник­но­ве­ние ко­то­ро­го, од­на­ко, свя­зы­вал ис­клю­чи­тель­но с иде­ей са­мо­стоя­тель­ной Болгарской церк­ви.

Ра­бо­ты П.П. Никова от­ли­ча­ют­ся боль­шой фак­то­гра­фической и хро­но­ло­гической точ­но­стью, кри­тическим ана­ли­зом ис­точ­ни­ков. П.П. Ников ввел в на­учный обо­рот ряд важ­ней­ших ар­хив­ных до­ку­мен­тов («До­ку­мен­ти за но­ва­та ис­то­рия на българ­ския на­род из Ви­ен­ски­те държав­ни ар­хи­ви 1830-1877 годы», 1948-1951 годы), вы­дви­нул идею из­да­ния кор­пу­са ис­точ­ни­ков по ис­то­рии средне-вековой Бол­га­рии.