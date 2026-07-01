НИКОВ ПЁТР ПОПОВ
НИКОВ ПЁТР ПОПОВ - болгарский историк-медиевист, академик Болгарской Академии наук (1937 год).
В 1904-1907 годы изучал историю и византологию в Мюнхене, в 1912 году в Вене получил степень доктора философии. Специализировался по истории Болгарии у К.Й. Иречека, воспринял его историко-критический метод исследования. В 1915-1920 годы (с перерывом) учитель в Торговой гимназии в Варне. В 1920-1923 годы доцент, с 1923 года экстраординарный профессор Софийского университета и член-корр. Болгарской АН. С 1927 года представитель Болгарского исторического общества в Международном комитете исторических наук. С 1935 года ординарный профессор, в 1931-1932 годы, 1937-1938 годы декан историко-филологического факультета Софийского университета. С 1933 года член Болгарского археологического института, с 1935 года председатель Болгарского исторического общества, с 1936 года заведующий кафедрой болгарской истории Софийского университета. В 1937-1938 годы секретарь историко-филологического отделения Болгарской АН.
Развивая научные традиции М.С. Дринова и В.Н. Златарского, П.П. Ников исследовал историю Болгарии периода средних веков и национального возрождения. Предложил собственную концепцию происхождения и расселения славян и протоболгар на Балканах, особое внимание в которой уделил характеру отношений между ними и их роли в этногенезе и культурном наследии болгарского народа; при этом предостерегал от переоценки роли протоболгар.
П.П. Ников внёс важный вклад в изучение отношений Болгарии с Венгрией и монголами, истории северо-западных болгарских земель в XIII-XIV века («Българско-унгарски отношения от 1257 до 1277 година», 1920 год; «Второ българско царство 1186-1396 годов», 1937 год), истории национального возрождения («Българско възраждане във Варна и Варненско», 1934 год).
Первым из болгарских историков приступил к изучению истории Болгарии эпохи османского господства, а также болгарского церковно-национального движения. В обобщающем труде («Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения», 1920 год) П.П. Ников показал политический и национально-освободительный характер церковно-национального движения, возникновение которого, однако, связывал исключительно с идеей самостоятельной Болгарской церкви.
Работы П.П. Никова отличаются большой фактографической и хронологической точностью, критическим анализом источников. П.П. Ников ввел в научный оборот ряд важнейших архивных документов («Документи за новата история на българския народ из Виенските държавни архиви 1830-1877 годы», 1948-1951 годы), выдвинул идею издания корпуса источников по истории средне-вековой Болгарии.