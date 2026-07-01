НИКОСИЯ

НИКОСИЯ (итал. Nicosia, греч. са­мо­на­зва­ние - Леф­ко­сия (Λευϰωσία); тур. - Леф­ко­ша (Lefkoşa)) - сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Кипр (греческая, южная часть го­ро­да) и так называемой Ту­рец­кой Рес­пуб­ли­ки Се­вер­но­го Кип­ра (ТРСК) (турецкая, северная часть го­ро­да).

Гра­ни­ца про­хо­дит по т. н. зе­лё­ной ли­нии (по­ло­се пус­тую­щих строе­ний, пе­ре­ме­жаю­щих­ся с по­сто­ян­ны­ми бе­тон­ны­ми ог­ра­ж­де­ния­ми и врем. кон­ст­рук­ция­ми), ко­то­рая кон­тро­ли­ру­ет­ся вой­ска­ми ООН . Рас­по­ло­же­на в центральной час­ти о. Кипр, на рав­ни­не Ме­сао­рия; че­рез го­род про­те­ка­ет р. Педь­е­ос (ле­том пе­ре­сы­ха­ет). На­се­ле­ние греческой час­ти 237,9 тыс. человек, ту­рец­кой - 57,3 тыс. человек (2012 год). Никосия - важ­ный транс­порт­ный узел. Се­тью ав­то­до­рог свя­за­на с круп­ны­ми го­ро­да­ми и морскими пор­та­ми Кип­ра (Лар­на­кой, Ли­ма­со­лом, Па­фо­сом и др. в Рес­пуб­ли­ке Кипр; Фа­ма­гу­стой, Ки­ре­ни­ей и др. в ТРСК). Ме­ж­ду­народной гражданской авиа­пе­ре­воз­ки греческой ча­сти го­ро­да об­слу­жи­ва­ет аэ­ро­порт в Лар­на­ке (рас­по­ло­жен в 50 км к юго-вос­то­ку), турецкой части - аэропорт Эр­кан (в 23 км к востоку).

По­се­ле­ния на тер­ри­то­рии современной Никосии су­ще­ст­во­ва­ли с брон­зо­во­го ве­ка и яв­ля­лись важ­ны­ми пе­ре­ва­лоч­ны­ми пунк­та­ми в тор­гов­ле ме­дью. В I тысячилетии до н. э. здесь рас­по­ла­гал­ся го­род-го­су­дар­ст­во Лед­ра (Λήδρα ). В ис­точ­ни­ках VII века до н. э. го­во­рит­ся о том, что его пра­ви­тель пла­тил дань Ас­си­рии. В VI-III веках до н. э. упо­мина­ет­ся как Лев­ко­тея (Λευϰοϑέα): по име­ни греческой морской бо­ги­ни Лев­ко­теи ли­бо сы­на египетского пра­ви­те­ля Пто­ле­мея I Со­те­ра (см. Пто­ле­меи) Лев­ко­на - Лев­ко­те­ос (Λευϰόϑεος), пе­ре­стро­ив­ше­го го­род около 300 года.

В IV веке н. э. ут­вер­ди­лось назв. Лев­ко­сия (Лев­ку­сия; Λευϰουσία ), го­род стал цен­тром епи­скоп­ст­ва. В X веке ме­сто пре­бы­ва­ния ви­зантийского гу­бер­на­то­ра, центр ар­хи­епи­скоп­ст­ва Кипр­ской пра­во­слав­ной церк­ви. В 1191 году взят кре­сто­нос­ца­ми, с 1192 года сто­ли­ца Кипр­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В этот пе­ри­од стал из­вес­тен как Никосия, название пер­во­на­чаль­но упот­реб­ля­лось французскими ры­ца­ря­ми.

XIII-XIV века - вре­мя рас­цве­та го­ро­да. В 1489-1570 годы ме­сто пре­бы­ва­ния ве­не­ци­ан­ско­го гу­бер­на­то­ра. 9 сентября 1570 года взят штур­мом турецкими вой­ска­ми под ко­мандованием Ла­лы Мус­та­фы Па­ши (около 1500-1580 годы). C 1570 года (офи­ци­аль­но с 1573 года) ме­сто пре­бы­ва­ния турецкого гу­бер­на­то­ра.

XVI-XVIII века - вре­мя упад­ка Никосии. В 1821 году центр ан­ти­ту­рец­ко­го вос­ста­ния в рам­ках Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов. В 1835 году по­стра­дал от эпи­де­мии хо­ле­ры, в 1857 году - от по­жа­ра. С 1878 году под британским управ­ле­ни­ем (фор­маль­но ос­та­вал­ся в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии). В 1881 году со­еди­нён до­ро­га­ми с основными пор­то­вы­ми го­ро­да­ми. С 1925 года в со­ста­ве британской ко­ло­нии Кипр. В 1939-1949 годы в Никосии по­стро­ен ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (за­крыт для гражданской авиации в 1974 году; ны­не ис­поль­зу­ет­ся вой­ска­ми ООН). В 1955 году центр народного вос­ста­ния с це­лью объ­е­ди­не­ния с Гре­ци­ей. С 1960 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Кипр. По­сле столк­но­ве­ний в 1963 году ме­ж­ду греческой об­щи­ной и тур­ка­ми-ки­прио­та­ми раз­де­лён на греческой и турецкой час­ти. С 1964 года на тер­ри­то­рии Никоси на­хо­дят­ся час­ти воо­руженных сил ООН по под­дер­жа­нию ми­ра на Ки­пре. В 1974 году, по­сле ре­ше­ния Тур­ции о вво­де войск на Кипр, ме­сто воо­руж. столк­но­ве­ний. В начале XXI века клю­че­вой про­бле­мой в раз­ви­тии Никоси ос­та­ёт­ся раз­де­ле­ние го­ро­да на греческие и турецкие час­ти.

Ста­рый го­род с уз­ки­ми ули­ца­ми и ма­ло­этаж­ны­ми зда­ния­ми со­хра­нил ра­ди­аль­но-коль­це­вую пла­ни­ров­ку XVI века. Он ок­ру­жён пра­виль­ным коль­цом ве­не­ци­ан­ской кре­по­ст­ной сте­ны высотой до 12 м и дли­ной около 5 км (1567-1570 годы, итал. арх. Ф. Бар­ба­ро по чер­те­жам Дж. Са­вор­нь­я­но) с глу­бо­ким рвом ши­ри­ной до 30 м (в не­го пла­ни­ро­ва­лось пус­тить во­ды р. Педь­еос), 11 вы­сту­паю­щи­ми тре­уголь­ны­ми в пла­не бас­тио­на­ми и 3 во­ро­та­ми [сев. Ке­ри­ний­ские (или Пор­та-дель-Про­ве­ди­то­ре), зап. Па­фос­ские (или Пор­та-ди-Сан-До­ме­ни­ко) и восточные Фа­ма­гу­ст­ские (или Пор­та-ди-Сан-Джу­лиа­но; 1567 год, ко­пия во­рот Ла­за­рет­то в Ирак­лио­не, на о. Крит, 1565 год, по про­ек­ту арх. М. Сан­ми­ке­ли)].

Цер­ков­но-куль­тур­ным ядром греческой час­ти Ста­ро­го го­ро­да яв­ля­ет­ся тер­ри­то­рия бывшего муж­ско­го бе­не­дик­тин­ско­го мо­на­сты­ря XIV века, на ко­то­рой рас­по­ло­же­ны: ка­фед­раль­ный пра­во­слав­ный со­бор Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1662-1665 годы, с ис­поль­зо­ва­ни­ем ма­те­риа­лов бе­не­дик­тин­ской церк­ви XIV века; рос­пи­си - 1736-1756 годы; ко­ло­коль­ня - 1858 года), кор­пус XIV века (пе­ре­стро­ен около 1730 года в ре­зи­ден­цию пра­во­слав­но­го ар­хи­епи­ско­па; с 1961 года му­зей), не­оклас­си­ци­стическое зда­ние Пан­кипр­ской гим­на­зии (XIX век), но­вый ар­хи­епи­скоп­ский дво­рец с от­кры­ты­ми 2-этаж­ны­ми га­ле­рея­ми (1956-1960 годы, арх. Н. Ру­сос и др.; в од­ном из по­ме­щений с 1982 года - Ви­зантийский му­зей: ико­ны, фре­ски VIII-XVIII века, мо­заи­ка из церкви Па­на­гии Ка­на­ка­рии в Лит­ран­го­ми, VI век). В южной час­ти Ста­ро­го го­ро­да так­же со­хра­ни­лись церк­ви: го­ти­че­ская Де­вы Ма­рии (ав­гу­стин­ская, около 1330 года; с 1571 года ме­четь Оме­рие, на баш­не XIV века над­стро­ен ми­на­рет) с ча­сов­ней (середина XIV века) и до­мом ка­пи­ту­ла (ны­не турецкие ба­ни); ку­поль­ная ви­зант. Па­на­гии Хри­со­лань­о­тис­сы (около 1450 года, ико­ны XVI-XVIII веков), Св. Ан­то­ния (пред­по­ло­жи­тель­но XV века, пе­ре­строе­на в 1743 году, вы­со­кая ко­ло­коль­ня), Св. Кас­сиа­на (пред­по­ло­жи­тель­но XV века, пе­ре­строе­на в 1854; ико­ны XV-XVII веков), Чу­да Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Хо­нех (Три­пио­тис; 1690-е годы, ис­поль­зо­ва­ны фраг­мен­ты церк­ви 14 в.; ико­но­стас XVIII века, мас­тер Та­лиа­до­рос), Св. Сав­вы (1851 год), Па­на­гии Фа­не­ро­ме­ни с ко­ло­коль­ней (1871 год, с ис­поль­зо­ва­ни­ем фраг­мен­тов цис­тер­ци­ан­ской церк­ви 1222 года; ико­но­стас XVII века); не­боль­шой бывший пра­во­слав­ный мон. Св. Елев­фе­рия (ос­но­ван в XII веке, ча­сов­ня - 1815 год); быв. ме­че­ти Бай­рак­тар, Тах­та­ка­ле, Ара­п­лар (пе­ре­строе­на из церкви Став­рос-ту-Мис­си­ри­ку начало XVI века); ко­нак (дво­рец) дра­го­ма­на Х. Кор­не­сио­са (1793 год, вклю­ча­ет ве­не­ци­ан­ские по­строй­ки; ба­ни, фон­тан 1803 года; ны­не этно­гра­фический му­зей), зда­ния ма­ро­нит­ской об­щи­ны (1897 год), му­ни­ци­па­ли­те­та, за­строй­ка ул. Лед­ра. Ря­дом с «зе­лё­ной ли­ни­ей» на­хо­дят­ся ка­то­ли­че­ская церковь Св. Кре­ста (1900 год, восточная часть - 1642 год) и пра­во­слав­ная церковь Св. Ге­ор­гия (XVII век).

В северной турецкой час­ти Никоси рас­по­ло­жен го­тический ка­то­лический 3-не­фный со­бор Св. Со­фии (за­ло­жен в 1193 году, восточная часть - 1208 - около 1251 годы, западная часть - 1319-1326 годы; западные пор­та­лы - около 1347 года; рес­тав­ри­ро­ван в 1564-1565 годы; с 1570 года ме­четь Айя-Со­фия, ми­на­ре­ты конца XVI века, с 1954 года ме­четь Се­ли­мие). Близ не­го - бывший пра­во­слав­ный со­бор Свт. Ни­ко­лая или Бо­го­ма­те­ри [по­стро­ен в XII веке на мес­те ви­зантийской ба­зи­ли­ки VI века, со­хра­ни­лись фре­ски; в XV веке с се­ве­ра к не­му при­строе­на ка­то­лическая го­тическая ба­зи­ли­ка Св. Ге­ор­гия (за­щит­ни­ка анг­ли­чан), сохр. северный пор­тал; по­сле 1571 года оба пе­ре­строе­ны в кры­тый ры­нок-бе­де­стан; в при­строй­ке XIX века - Му­зей скульп­ту­ры] и Дом ка­пи­ту­ла (XIV век). В го­тическом сти­ле в северной час­ти так­же по­строе­ны: быв. цер­ковь жен­ского бе­не­дик­тин­ско­го мон. Бо­го­ма­те­ри Тир­ской (середина XIII века, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1308 году, ко­ло­коль­ня - 1860 года; пред­по­ло­жи­тель­но с XVI века армянская цер­ковь), бывшая ка­то­лическая епи­скоп­ская церковь Св. Ека­те­ри­ны (вторая половина XIV века; с 1571 года ме­четь Хай­дар-па­ши), бывший дво­рец ка­то­лического ар­хи­епи­ско­па (1329 год, 2-й этаж пе­ре­стро­ен в XIX веке), т. н. Лу­зинь­ян­ский дом (XV век). Сре­ди по­стро­ек турецкого вре­ме­ни в северной час­ти Ста­ро­го го­ро­да: ка­ра­ван-са­раи Бюй­юк-хан (1572 год; в цен­тре пря­мо­уголь­но­го дво­ра - не­боль­шая 8-уголь­ная ме­четь) и Ку­мар­си­лар-хан (конец XVII века), ме­че­ти Араб-Ах­мет-па­ши (начало XVII века, пе­ре­строе­на в 1845 году), Йе­ни­джа­ми (XVIII век; вклю­ча­ет фраг­мен­ты стен церк­ви XIV века), Ла­ле­ли (XVIII век), Са­рай­о­ну (1820-1824 годы, пе­ре­строе­на в 1903 году, ны­не Дво­рец бра­ко­со­че­та­ния), Фет­хие (1825 год; ны­не ме­четь Ту­рунч­лу), Ип­лик- Па­за­ри (1826 год); ба­ни Бюй­юк-ха­мам (по­строе­ны на руи­нах ка­то­лич. церковь Св. Ге­ор­гия XIV века), Мев­ле­ви-тек­ке (начало XVII века; с 1963 года Му­зей турецкого на­род­но­го искусства и ре­мес­ла), церковь Св. Лу­ки (1758 год, ны­не пред­ста­ви­тель­ст­во Фольк­лор­ной ас­со­циа­ции Кип­ра), зда­ние Б-ки сул­та­на Мах­му­да II (1829 год). На пл. Ата­тюр­ка - т. н. ве­не­циан­ская ко­лон­на (около 1550 года при­ве­зе­на из Са­ла­ми­на; брон­зо­вый шар - 1915 год).

За пре­де­ла­ми Ста­ро­го го­ро­да - пре­имущественно современные квар­та­лы. В греческой час­ти так­же рас­по­ло­же­ны: церк­ви - Свя­тых Ис­по­вед­ни­ков (1754 год, пе­ре­строе­на в 1894 году), Св. Спи­ри­до­на, Па­на­гии Еван­ге­ли­ст­рии (1887 год), анг­ли­кан­ская церковь Свя­тых Пав­ла и Вар­на­вы (1892 год), зда­ние Кипр­ско­го му­зея в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1908-1923 годы, бо­ко­вые кры­лья - 1935 и 1959-1961 годы), дом Ли­сио­ти­са (1928-1929 годы; ны­не зда­ние Кипр­ско­го фи­лиа­ла Национального бан­ка Гре­ции), бывший дво­рец ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра на пра­вом бе­ре­гу р. Педь­еос (1930-е годы, ны­не Дво­рец Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Кипр; де­ревянные по­тол­ки, мра­мор­ные ка­ми­ны с резь­бой), отель «Лед­ра Па­лас» (1949 год; ныне штаб-квар­ти­ра ми­ро­твор­че­ских сил ООН), зда­ния 1950-1960-х годов в ду­хе мо­дер­низ­ма. Армянская церковь Сурб-Ас­т­ва­ца­цин (1981 год) и др. На юго-западных ок­раи­нах Никосии, в р-не Ла­ка­та­мия, - бывший мо­на­стырь с ц. Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (конец XI - начало XII веков, пе­ре­строе­на в конце XV века, северный неф - середина XVI века, нар­текс - 1636 год; ико­но­стас - 1650 год; ар­хи­епи­скоп­ская ка­фед­ра середина XVII века - 1720 год; с 1986 года Ис­сле­до­ва­тель­ский центр мон. Кик­кос); в р-не Эн­го­ми - ме­то­хия (по­дво­рье) мон. Кик­кос (XIX век). Па­мят­ни­ки: ар­хи­еп. Ки­приа­ну, каз­нён­но­му тур­ка­ми в 1821 году; ге­рою ан­ти­бри­тан­ско­го со­про­тив­ле­ния Мар­ку Дра­ку, не­за­ви­си­мо­сти Кип­ра (1973 год), ге­но­ци­ду ар­мян (1990-е годы), ар­хи­еп. Ма­ка­рио­су III (2008 год). За пре­де­ла­ми Ста­ро­го го­ро­да, в турецкой час­ти, - ме­че­ти Кю­чюк-Кай­мак­лы, Йе­ни­ше­хир.

Никоси - круп­ный куль­тур­ный, на­учный и об­ра­зо­вательный центр Рес­пуб­ли­ки Кипр и ТРСК. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний греческой час­ти - Научно-исследовательский институт сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (1962 год), Кипр­ский ис­сле­до­ва­тель­ский центр (1967 год), Кипр­ский американский ар­хео­ло­гический ис­сле­до­ва­тель­ский институт (1978 год), Кипр­ский институт нев­ро­ло­гии и ге­не­ти­ки (1990 год), Кипр­ский институт ок­ру­жаю­щей сре­ды и здо­ро­вья. В го­ро­де на­хо­дят­ся государственые ву­зы: Кипр­ский университет (1989 год), Выс­ший тех­но­ло­гический институт (1968 год), Ме­ж­ду­народный институт управ­ле­ния (1990 год), Кипр­ский от­кры­тый ун-т (2002 год), Кипр­ский тех­но­ло­гич. ун-т (2003 год, от­крыт в 2007 году). Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - Ев­ропейский университет (1961 год; совр. ста­тус и название с 2007 года), Тех­но­ло­гический ун-т Фре­де­рик (1965 год; современный ста­тус с 2007 года), Университет Никоси (1980 год; совр. ста­тус и название с 2007 года; в его со­ста­ве - Центр куль­тур­но­го на­сле­дия Кип­ра, ос­но­ван в 1990 году). Бо­лее 10 биб­лио­тек, в т. ч. Кипр­ская (1987 год). Государственные ар­хи­вы Рес­пуб­ли­ки Кипр (1978 год). Му­зеи: Кипр­ский (ар­хео­ло­гический, 1882/1883 год; экс­по­на­ты с VII тысячилетия до н. э.), эт­но­гра­фический (ос­но­ван в 1950 году как Му­зей народного искусства; с 1961 года - в бывшей ре­зи­ден­ции пра­во­слав­но­го епи­ско­па; в кол­лек­ции - национальная одеж­да, ке­ра­ми­ка, ук­ра­ше­ния, тка­ни, ме­бель и др.), ис­то­ри­че­ский (1975 год), Городской ис­то­рический му­зей А. Ле­вен­ти­са (1984 год, в зда­нии 1885 года), национальное со­про­тив­ле­ния 1955-1959 годов (1989 год, на тер­ри­то­рии бывшей центральной тюрь­мы), кипр­ской че­кан­ки (1995 год), ес­тественой ис­то­рии (1996 год). Сре­ди др. му­зе­ев: Все­кипр­ский гео­гра­фи­че­ский, Кипр­ский юве­лир­но­го искусства, Кипр­ский поч­ты и фи­ла­те­лии (кипр­ские мар­ки с 1880 года). Га­ле­рея современного искусства (1990 год, в зда­нии 1925 года). Кипр­ский центр народных ре­мё­сел (1974 год), Му­ни­ци­паль­ный центр ис­кусств (1993 год). Городской те­атр (1967 год), му­ни­ци­паль­ный те­атр Стро­волос (2003 год).

На тер­ри­то­рии турецкой час­ти Никоси на­хо­дят­ся: Ла­пи­да­рий (в ве­не­ци­ан­ском до­ме XVI века; над­гро­бия и фраг­мен­ты средне-вековых по­стро­ек), Кипр­ская турецкая библиотека (1961 год); Эт­но­гра­фический му­зей тур. Кип­ра (1988 год; в до­ме Дер­виш Па­ши, 1807 год, по­тол­ки – 1869 год), Му­зей вар­вар­ст­ва, Во­енный му­зей. Сре­ди ву­зов: Вос­точ­но-сре­ди­зем­но­мор­ский ун-т (1979 год, государственный), Ближ­не­во­сточ­ный ун-т (1988 год, не­го­су­дарственный), Ме­ж­ду­народный кипр­ский университет (1997 год, не­го­су­дарств.), фи­ли­ал Сред­не­вос­точ­но­го тех­нич. ун-та (гос.).

Фут­боль­ные клу­бы «Апо­эл» и «Омо­ния» - мно­го­крат­ные чем­пио­ны Кип­ра, уча­ст­ни­ки пре­стиж­ных ев­ропейских тур­ни­ров; вы­сту­па­ют на кры­том ста­дио­не «Нео ГСП» (св. 22 тыс. мест). Из­вес­тен так­же фут­боль­ный ста­ди­он «Ма­ка­рио» (16 тыс. мест). Др. наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: бас­кет­бол, во­лей­бол, ми­ни-фут­бол.

Никоси раз­ви­ва­лась как де­ло­вой центр на пе­ре­се­че­нии тор­го­вых пу­тей из Южной Ев­ро­пы, Ближ­не­го Вос­то­ка и Северной Аф­ри­ки. До на­ча­ла во­енных кон­флик­тов 1960-1970-х годов здесь раз­ме­ща­лись предста­ви­тель­ства мно­го­численных за­ру­беж­ных ком­па­ний. Со второй половины 1960-х годов де­ло­вая ак­тив­ность Никоси су­ще­ст­вен­но сни­зи­лась; час­тич­но вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с по­след­ней четверти XX века. В начале XXI века уси­ли­ва­ет­ся роль греческая Никоси как де­ло­во­го цен­тра Кип­ра. В эко­но­ми­ке до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг, гл. обр. административные функ­ции и ме­ж­ду­народный ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, рек­реа­ци­он­ный - мно­го­численные СПА-ком­плек­сы; осо­бое зна­че­ние уде­ля­ет­ся раз­ви­тию де­ло­во­го ту­риз­ма); ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, элек­тро­тех­ни­че­ской (вен­ти­ля­ци­он­ная тех­ни­ка - ком­па­ния «Aerotechniki Zenios Zeniou» и др.) и хи­ми­че­ской (пром. хи­ми­ка­ты - «Do­mo­chemica Ltd.», из­де­лия из пла­ст­масс - «Lordos United Plastics») пром-сти. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, по­ли­гра­фической промышленности (в т. ч. из­да­тель­ской груп­пы «Phileleftheros Pub­lishing Gro­up»). Три­ко­таж­ное и швей­ное про­из-ва (в т. ч. из­го­тов­ле­ние мат­ра­сов - «D. A. Stroma Mattresses», «Ge­vorest Mattress»). Про­изводство кон­сер­ви­рованных ово­щей и фрук­тов («Vepro Co.», «N. S. Koutsokoum­nis»), му­ки, хле­бо­бу­лоч­ных и та­бач­ных из­де­лий, пи­ва. Вы­пуск национальных тра­диционных из­де­лий, в т. ч. гон­чар­ных.

Основной вид эко­но­мической дея­тель­но­сти турецкой час­ти Никоси - тор­гов­ля; раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм.

Исторический источники:

Lusignan E. Chorograffia. Bologna, 1573. Leukosia, 2004. Vol. 1–2; Cotovicus J. Itinerarium Hie­ro­so­lymitanum et Syriacum... Antverpiae, 1619;

Travels in various countries of the East / Ed. by R. Walpole. L., 1820.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)