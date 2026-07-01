НИКОСИЯ
НИКОСИЯ (итал. Nicosia, греч. самоназвание - Лефкосия (Λευϰωσία); тур. - Лефкоша (Lefkoşa)) - столица Республики Кипр (греческая, южная часть города) и так называемой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) (турецкая, северная часть города).
Граница проходит по т. н. зелёной линии (полосе пустующих строений, перемежающихся с постоянными бетонными ограждениями и врем. конструкциями), которая контролируется войсками ООН. Расположена в центральной части о. Кипр, на равнине Месаория; через город протекает р. Педьеос (летом пересыхает). Население греческой части 237,9 тыс. человек, турецкой - 57,3 тыс. человек (2012 год). Никосия - важный транспортный узел. Сетью автодорог связана с крупными городами и морскими портами Кипра (Ларнакой, Лимасолом, Пафосом и др. в Республике Кипр; Фамагустой, Киренией и др. в ТРСК). Международной гражданской авиаперевозки греческой части города обслуживает аэропорт в Ларнаке (расположен в 50 км к юго-востоку), турецкой части - аэропорт Эркан (в 23 км к востоку).
Поселения на территории современной Никосии существовали с бронзового века и являлись важными перевалочными пунктами в торговле медью. В I тысячилетии до н. э. здесь располагался город-государство Ледра (Λήδρα ). В источниках VII века до н. э. говорится о том, что его правитель платил дань Ассирии. В VI-III веках до н. э. упоминается как Левкотея (Λευϰοϑέα): по имени греческой морской богини Левкотеи либо сына египетского правителя Птолемея I Сотера (см. Птолемеи) Левкона - Левкотеос (Λευϰόϑεος), перестроившего город около 300 года.
В IV веке н. э. утвердилось назв. Левкосия (Левкусия; Λευϰουσία ), город стал центром епископства. В X веке место пребывания византийского губернатора, центр архиепископства Кипрской православной церкви. В 1191 году взят крестоносцами, с 1192 года столица Кипрского королевства. В этот период стал известен как Никосия, название первоначально употреблялось французскими рыцарями.
XIII-XIV века - время расцвета города. В 1489-1570 годы место пребывания венецианского губернатора. 9 сентября 1570 года взят штурмом турецкими войсками под командованием Лалы Мустафы Паши (около 1500-1580 годы). C 1570 года (официально с 1573 года) место пребывания турецкого губернатора.
XVI-XVIII века - время упадка Никосии. В 1821 году центр антитурецкого восстания в рамках Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. В 1835 году пострадал от эпидемии холеры, в 1857 году - от пожара. С 1878 году под британским управлением (формально оставался в составе Османской империи). В 1881 году соединён дорогами с основными портовыми городами. С 1925 года в составе британской колонии Кипр. В 1939-1949 годы в Никосии построен международный аэропорт (закрыт для гражданской авиации в 1974 году; ныне используется войсками ООН). В 1955 году центр народного восстания с целью объединения с Грецией. С 1960 года столица независимой Республики Кипр. После столкновений в 1963 году между греческой общиной и турками-киприотами разделён на греческой и турецкой части. С 1964 года на территории Никоси находятся части вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре. В 1974 году, после решения Турции о вводе войск на Кипр, место вооруж. столкновений. В начале XXI века ключевой проблемой в развитии Никоси остаётся разделение города на греческие и турецкие части.
Старый город с узкими улицами и малоэтажными зданиями сохранил радиально-кольцевую планировку XVI века. Он окружён правильным кольцом венецианской крепостной стены высотой до 12 м и длиной около 5 км (1567-1570 годы, итал. арх. Ф. Барбаро по чертежам Дж. Саворньяно) с глубоким рвом шириной до 30 м (в него планировалось пустить воды р. Педьеос), 11 выступающими треугольными в плане бастионами и 3 воротами [сев. Керинийские (или Порта-дель-Проведиторе), зап. Пафосские (или Порта-ди-Сан-Доменико) и восточные Фамагустские (или Порта-ди-Сан-Джулиано; 1567 год, копия ворот Лазаретто в Ираклионе, на о. Крит, 1565 год, по проекту арх. М. Санмикели)].
Церковно-культурным ядром греческой части Старого города является территория бывшего мужского бенедиктинского монастыря XIV века, на которой расположены: кафедральный православный собор Св. Иоанна Богослова (1662-1665 годы, с использованием материалов бенедиктинской церкви XIV века; росписи - 1736-1756 годы; колокольня - 1858 года), корпус XIV века (перестроен около 1730 года в резиденцию православного архиепископа; с 1961 года музей), неоклассицистическое здание Панкипрской гимназии (XIX век), новый архиепископский дворец с открытыми 2-этажными галереями (1956-1960 годы, арх. Н. Русос и др.; в одном из помещений с 1982 года - Византийский музей: иконы, фрески VIII-XVIII века, мозаика из церкви Панагии Канакарии в Литрангоми, VI век). В южной части Старого города также сохранились церкви: готическая Девы Марии (августинская, около 1330 года; с 1571 года мечеть Омерие, на башне XIV века надстроен минарет) с часовней (середина XIV века) и домом капитула (ныне турецкие бани); купольная визант. Панагии Хрисоланьотиссы (около 1450 года, иконы XVI-XVIII веков), Св. Антония (предположительно XV века, перестроена в 1743 году, высокая колокольня), Св. Кассиана (предположительно XV века, перестроена в 1854; иконы XV-XVII веков), Чуда Архангела Михаила в Хонех (Трипиотис; 1690-е годы, использованы фрагменты церкви 14 в.; иконостас XVIII века, мастер Талиадорос), Св. Саввы (1851 год), Панагии Фанеромени с колокольней (1871 год, с использованием фрагментов цистерцианской церкви 1222 года; иконостас XVII века); небольшой бывший православный мон. Св. Елевферия (основан в XII веке, часовня - 1815 год); быв. мечети Байрактар, Тахтакале, Араплар (перестроена из церкви Ставрос-ту-Миссирику начало XVI века); конак (дворец) драгомана Х. Корнесиоса (1793 год, включает венецианские постройки; бани, фонтан 1803 года; ныне этнографический музей), здания маронитской общины (1897 год), муниципалитета, застройка ул. Ледра. Рядом с «зелёной линией» находятся католическая церковь Св. Креста (1900 год, восточная часть - 1642 год) и православная церковь Св. Георгия (XVII век).
В северной турецкой части Никоси расположен готический католический 3-нефный собор Св. Софии (заложен в 1193 году, восточная часть - 1208 - около 1251 годы, западная часть - 1319-1326 годы; западные порталы - около 1347 года; реставрирован в 1564-1565 годы; с 1570 года мечеть Айя-София, минареты конца XVI века, с 1954 года мечеть Селимие). Близ него - бывший православный собор Свт. Николая или Богоматери [построен в XII веке на месте византийской базилики VI века, сохранились фрески; в XV веке с севера к нему пристроена католическая готическая базилика Св. Георгия (защитника англичан), сохр. северный портал; после 1571 года оба перестроены в крытый рынок-бедестан; в пристройке XIX века - Музей скульптуры] и Дом капитула (XIV век). В готическом стиле в северной части также построены: быв. церковь женского бенедиктинского мон. Богоматери Тирской (середина XIII века, реконструирована в 1308 году, колокольня - 1860 года; предположительно с XVI века армянская церковь), бывшая католическая епископская церковь Св. Екатерины (вторая половина XIV века; с 1571 года мечеть Хайдар-паши), бывший дворец католического архиепископа (1329 год, 2-й этаж перестроен в XIX веке), т. н. Лузиньянский дом (XV век). Среди построек турецкого времени в северной части Старого города: караван-сараи Бюйюк-хан (1572 год; в центре прямоугольного двора - небольшая 8-угольная мечеть) и Кумарсилар-хан (конец XVII века), мечети Араб-Ахмет-паши (начало XVII века, перестроена в 1845 году), Йениджами (XVIII век; включает фрагменты стен церкви XIV века), Лалели (XVIII век), Сарайону (1820-1824 годы, перестроена в 1903 году, ныне Дворец бракосочетания), Фетхие (1825 год; ныне мечеть Турунчлу), Иплик- Пазари (1826 год); бани Бюйюк-хамам (построены на руинах католич. церковь Св. Георгия XIV века), Мевлеви-текке (начало XVII века; с 1963 года Музей турецкого народного искусства и ремесла), церковь Св. Луки (1758 год, ныне представительство Фольклорной ассоциации Кипра), здание Б-ки султана Махмуда II (1829 год). На пл. Ататюрка - т. н. венецианская колонна (около 1550 года привезена из Саламина; бронзовый шар - 1915 год).
За пределами Старого города - преимущественно современные кварталы. В греческой части также расположены: церкви - Святых Исповедников (1754 год, перестроена в 1894 году), Св. Спиридона, Панагии Евангелистрии (1887 год), англиканская церковь Святых Павла и Варнавы (1892 год), здание Кипрского музея в стиле неоклассицизма (1908-1923 годы, боковые крылья - 1935 и 1959-1961 годы), дом Лисиотиса (1928-1929 годы; ныне здание Кипрского филиала Национального банка Греции), бывший дворец генерал-губернатора на правом берегу р. Педьеос (1930-е годы, ныне Дворец Президента Республики Кипр; деревянные потолки, мраморные камины с резьбой), отель «Ледра Палас» (1949 год; ныне штаб-квартира миротворческих сил ООН), здания 1950-1960-х годов в духе модернизма. Армянская церковь Сурб-Аствацацин (1981 год) и др. На юго-западных окраинах Никосии, в р-не Лакатамия, - бывший монастырь с ц. Архангела Михаила (конец XI - начало XII веков, перестроена в конце XV века, северный неф - середина XVI века, нартекс - 1636 год; иконостас - 1650 год; архиепископская кафедра середина XVII века - 1720 год; с 1986 года Исследовательский центр мон. Киккос); в р-не Энгоми - метохия (подворье) мон. Киккос (XIX век). Памятники: архиеп. Киприану, казнённому турками в 1821 году; герою антибританского сопротивления Марку Драку, независимости Кипра (1973 год), геноциду армян (1990-е годы), архиеп. Макариосу III (2008 год). За пределами Старого города, в турецкой части, - мечети Кючюк-Каймаклы, Йенишехир.
Никоси - крупный культурный, научный и образовательный центр Республики Кипр и ТРСК. Среди научных учреждений греческой части - Научно-исследовательский институт сельского хозяйства (1962 год), Кипрский исследовательский центр (1967 год), Кипрский американский археологический исследовательский институт (1978 год), Кипрский институт неврологии и генетики (1990 год), Кипрский институт окружающей среды и здоровья. В городе находятся государственые вузы: Кипрский университет (1989 год), Высший технологический институт (1968 год), Международный институт управления (1990 год), Кипрский открытый ун-т (2002 год), Кипрский технологич. ун-т (2003 год, открыт в 2007 году). Среди негосударственных вузов - Европейский университет (1961 год; совр. статус и название с 2007 года), Технологический ун-т Фредерик (1965 год; современный статус с 2007 года), Университет Никоси (1980 год; совр. статус и название с 2007 года; в его составе - Центр культурного наследия Кипра, основан в 1990 году). Более 10 библиотек, в т. ч. Кипрская (1987 год). Государственные архивы Республики Кипр (1978 год). Музеи: Кипрский (археологический, 1882/1883 год; экспонаты с VII тысячилетия до н. э.), этнографический (основан в 1950 году как Музей народного искусства; с 1961 года - в бывшей резиденции православного епископа; в коллекции - национальная одежда, керамика, украшения, ткани, мебель и др.), исторический (1975 год), Городской исторический музей А. Левентиса (1984 год, в здании 1885 года), национальное сопротивления 1955-1959 годов (1989 год, на территории бывшей центральной тюрьмы), кипрской чеканки (1995 год), естественой истории (1996 год). Среди др. музеев: Всекипрский географический, Кипрский ювелирного искусства, Кипрский почты и филателии (кипрские марки с 1880 года). Галерея современного искусства (1990 год, в здании 1925 года). Кипрский центр народных ремёсел (1974 год), Муниципальный центр искусств (1993 год). Городской театр (1967 год), муниципальный театр Строволос (2003 год).
На территории турецкой части Никоси находятся: Лапидарий (в венецианском доме XVI века; надгробия и фрагменты средне-вековых построек), Кипрская турецкая библиотека (1961 год); Этнографический музей тур. Кипра (1988 год; в доме Дервиш Паши, 1807 год, потолки – 1869 год), Музей варварства, Военный музей. Среди вузов: Восточно-средиземноморский ун-т (1979 год, государственный), Ближневосточный ун-т (1988 год, негосударственный), Международный кипрский университет (1997 год, негосударств.), филиал Средневосточного технич. ун-та (гос.).
Футбольные клубы «Апоэл» и «Омония» - многократные чемпионы Кипра, участники престижных европейских турниров; выступают на крытом стадионе «Нео ГСП» (св. 22 тыс. мест). Известен также футбольный стадион «Макарио» (16 тыс. мест). Др. наиболее популярные виды спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол.
Никоси развивалась как деловой центр на пересечении торговых путей из Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. До начала военных конфликтов 1960-1970-х годов здесь размещались представительства многочисленных зарубежных компаний. Со второй половины 1960-х годов деловая активность Никоси существенно снизилась; частично восстанавливается с последней четверти XX века. В начале XXI века усиливается роль греческая Никоси как делового центра Кипра. В экономике доминирует сфера услуг, гл. обр. административные функции и международный туризм (культурно-познавательный, рекреационный - многочисленные СПА-комплексы; особое значение уделяется развитию делового туризма); динамично развивается сектор связи и телекоммуникаций. Действуют предприятия металлообрабатывающей, электротехнической (вентиляционная техника - компания «Aerotechniki Zenios Zeniou» и др.) и химической (пром. химикаты - «Domochemica Ltd.», изделия из пластмасс - «Lordos United Plastics») пром-сти. Предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, полиграфической промышленности (в т. ч. издательской группы «Phileleftheros Publishing Group»). Трикотажное и швейное произ-ва (в т. ч. изготовление матрасов - «D. A. Stroma Mattresses», «Gevorest Mattress»). Производство консервированных овощей и фруктов («Vepro Co.», «N. S. Koutsokoumnis»), муки, хлебобулочных и табачных изделий, пива. Выпуск национальных традиционных изделий, в т. ч. гончарных.
Основной вид экономической деятельности турецкой части Никоси - торговля; развивается туризм.
Исторический источники:
Lusignan E. Chorograffia. Bologna, 1573. Leukosia, 2004. Vol. 1–2; Cotovicus J. Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum... Antverpiae, 1619;
Travels in various countries of the East / Ed. by R. Walpole. L., 1820.