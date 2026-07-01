НИКОРЦМИНДА
НИКОРЦМИНДА - ерковь в северо-западной части Грузии, в провинции Рача.
Расположена на правом берегу р. Шараула, в 10 км к юго-западу от г. Амбролаури. Купольный храм Свт. Николая, построенный в последние годы царствования Баграта III (1010-1014 годы), в конструктивно-планировочном решении представляет вариант храма в с. Кумурдо (964 год, зодчий Сакоцари) с 4 дополнительными конхами с северной и южной стороны.
Однако в отличие от церкви в Кумурдо, Никорцминда имеет план в виде креста (22,3×18,1 м) с короткими рукавами. В основе композиции храма - подкупольный 6-гранник, к 5 граням которого примыкают апсиды; к зап. грани примыкает прямоугольный рукав с приделами по бокам. Алтарная апсида несколько вытянута, по её бокам устроены помещения жертвенника и дьяконника.
В архитектуре храма проявились тенденции к увеличению вертикализма (выс. 24,5 м) и нарядности. 12-гранный снаружи барабан украшен тонким аркатурно-колончатым поясом со сдвоенными полуколонками; окна обрамлены богатой резьбой по камню; фасады расчленены декоративными арками; над покрытым резьбой карнизом барабана - пирамидальная крыша. Монументальные рельефы помещены в щипцах фасадов («Преображение», слева и справа от которого - св. Фёдор и св. Георгий на конях; «Вознесение Христа»; «Благословляющий Христос») и в тимпанах порталов («Вознесение Креста»; «Христос в окружении святых Фёдора и Георгия, поражающих змея и языческого царя Диоклетиана»; «Архангелы Михаил и Гавриил»).
В середине XI века с юга и запада пристроены притворы с богато украшенными порталами и сводами; с востока к южному притвору примыкает придел. В интерьере - росписи XVI-XVII веков, деревянная модель церкви. Никорцминла ремонтировалась в первой половине XVI, XVII и XIX веках. Рядом - колокольня с винтовой лестницей внутри (вторая половина XIX века).