НИКОРЦМИНДА

НИКОРЦМИНДА - ер­ковь в северо-западной час­ти Гру­зии , в провинции Ра­ча.

Рас­по­ло­же­на на пра­вом бе­ре­гу р. Ша­рау­ла, в 10 км к юго-западу от г. Ам­бро­лау­ри. Ку­поль­ный храм Свт. Ни­ко­лая, по­стро­ен­ный в по­след­ние го­ды цар­ст­во­ва­ния Баг­ра­та III (1010-1014 годы), в кон­ст­рук­тив­но-пла­ни­ро­воч­ном ре­ше­нии пред­став­ля­ет ва­ри­ант хра­ма в с. Ку­мур­до (964 год, зод­чий Са­ко­ца­ри) с 4 до­пол­нительными кон­ха­ми с северной и южной сторо­ны.

Од­на­ко в от­ли­чие от церк­ви в Ку­мур­до, Никорцминда име­ет план в ви­де кре­ста (22,3×18,1 м) с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми. В ос­но­ве ком­по­зи­ции хра­ма - под­ку­поль­ный 6-гран­ник, к 5 гра­ням ко­то­ро­го при­мы­ка­ют ап­си­ды; к зап. гра­ни при­мы­ка­ет пря­мо­уголь­ный ру­кав с при­де­ла­ми по бо­кам. Ал­тар­ная ап­си­да несколь­ко вы­тя­ну­та, по её бо­кам уст­рое­ны по­ме­ще­ния жерт­вен­ни­ка и дья­кон­ни­ка.

В ар­хи­тек­ту­ре хра­ма про­яви­лись тен­ден­ции к уве­ли­че­нию вер­ти­ка­лиз­ма (выс. 24,5 м) и на­ряд­но­сти. 12-гран­ный сна­ру­жи ба­ра­бан ук­ра­шен тон­ким ар­ка­тур­но-ко­лон­ча­тым поя­сом со сдво­ен­ны­ми по­лу­ко­лон­ка­ми; ок­на об­рам­ле­ны бо­га­той резь­бой по кам­ню; фа­са­ды рас­чле­не­ны де­ко­ра­тив­ны­ми ар­ка­ми; над по­кры­тым резь­бой кар­ни­зом ба­ра­ба­на - пи­ра­ми­даль­ная кры­ша. Мо­ну­мен­таль­ные рель­е­фы по­ме­ще­ны в щип­цах фа­са­дов («Пре­об­ра­же­ние», сле­ва и спра­ва от ко­то­ро­го - св. Фё­дор и св. Ге­ор­гий на ко­нях; «Воз­не­се­ние Хри­ста»; «Бла­го­слов­ляю­щий Хри­стос») и в тим­па­нах пор­та­лов («Воз­не­се­ние Кре­ста»; «Хри­стос в ок­ру­же­нии свя­тых Фё­до­ра и Ге­ор­гия, по­ра­жаю­щих змея и язы­че­ско­го ца­ря Ди­ок­ле­тиа­на »; «Ар­хан­ге­лы Ми­ха­ил и Гав­ри­ил»).

В середине XI века с юга и за­па­да при­строе­ны при­тво­ры с бо­га­то ук­ра­шен­ны­ми пор­та­ла­ми и сво­да­ми; с вос­то­ка к южному при­тво­ру при­мы­ка­ет при­дел. В ин­терь­е­ре - рос­пи­си XVI-XVII веков, де­ревянная мо­дель церк­ви. Никорцминла ре­мон­ти­ро­ва­лась в первой половине XVI, XVII и XIX веках. Ря­дом - ко­ло­коль­ня с вин­то­вой ле­ст­ни­цей внут­ри (вторая половина XIX века).

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