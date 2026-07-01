НИКОПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1396 ГОДА
НИКОПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1396 ГОДА - сражение между турецкой армией (около 12 тысяч человек) султана Баязида I и войском крестоносцев (около 10 тысяч человек) во главе с венгерским королём Сигизмундом I, произошедшее 25 сентября близ г. Никополь (ныне Никопол, Болгария).
В XVI веке турки-османы завоевали почти все владения Византии в Малой Азии, осадили Константинополь (ныне Стамбул, Турция) и вторглись на Балканы. В 1396 году Сигизмунд I с помощью папы Римского Бонифация IX и герцога Бургундского Филиппа Храброго организовал крестовый поход против турок, к которому присоединились рыцари Англии, Бургундии, Германии, Италии, Польши, Франции, Чехии и др. Крестоносцы выступили из Южной Венгрии по Дунаю и осадили Никополь. Турецкая армия, сняв осаду Константинополя, вышла навстречу и 24 сент. заняла позиции на высотах в 5-6 км от лагеря крестоносцев. Турецкая пехота (янычары) расположилась во рвах перед речной долиной, прикрывшись палисадом (частокол из брёвен), перед ней находились отряды конных лучников, в тылу - тяжёлая кавалерия (сипахи). Франц. рыцари (около 3 тыс. человек), сняв осаду города и не дожидаясь готовности к бою всего войска, атаковали тур. лёгкую конницу, которая, умышленно отступив, подставила их под стрелы янычар. Одновременно из-за флангов турецкой пехоты атаковали сипахи, которые окружили и уничтожили французов, а один из предводителей французских рыцарей Ж. Бусико попал в плен. После этого в наступление пошли гл. силы крестоносцев во главе с Сигизмундом I. Турки повторили манёвр, окружили и разбили крестоносцев (в этой фазе сражения участвовала серб. конница кн. Стефана Лазаревича, находившаяся в резерве тур. армии). Большинство рыцарей погибли или попали в плен (впоследствии б. ч. пленных была убита), король с остатками войска спасся бегством.
В результате победы в Никопольском сражении турки-османы закрепили своё господство на Балканском п-ове, но их дальнейшая экспансия была остановлена вторжением войск Тимура в Малую Азию. Успеху турок способствовали единое командование (войско крестоносцев его не имело) и дисциплинированность войск, кроме того, применение полевых укреплений (палисада) явилось неожиданностью для рыцарей Зап. Европы.