НИКОПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1396 ГОДА

НИКОПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1396 ГОДА - сра­же­ние ме­ж­ду турецкой ар­ми­ей (около 12 тысяч человек) сул­та­на Бая­зи­да I и вой­ском кре­сто­нос­цев (около 10 тысяч человек) во гла­ве с венгерским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом I , про­изо­шед­шее 25 сентября близ г. Ни­ко­поль (ны­не Ни­ко­пол, Бол­га­рия).

В XVI веке тур­ки-ос­ма­ны за­вое­ва­ли поч­ти все вла­де­ния Ви­зан­тии в Ма­лой Азии, оса­ди­ли Кон­стан­ти­но­поль (ны­не Стам­бул , Тур­ция) и вторг­лись на Бал­ка­ны. В 1396 году Си­гиз­мунд I с по­мо­щью па­пы Рим­ско­го Бо­ни­фа­ция IX и гер­цо­га Бур­гунд­ско­го Фи­лип­па Храб­ро­го ор­га­ни­зо­вал кре­сто­вый по­ход про­тив ту­рок, к ко­то­ро­му при­сое­ди­ни­лись ры­ца­ри Анг­лии, Бур­гун­дии, Гер­ма­нии, Ита­лии, Поль­ши , Фран­ции, Че­хии и др. Кре­сто­нос­цы вы­сту­пи­ли из Южной Венг­рии по Ду­наю и оса­ди­ли Ни­ко­поль. Турецкая ар­мия, сняв оса­ду Кон­стан­ти­но­по­ля, вы­шла на­встре­чу и 24 сент. за­ня­ла по­зи­ции на вы­со­тах в 5-6 км от ла­ге­ря кре­сто­нос­цев. Турецкая пе­хо­та (яны­ча­ры) рас­по­ло­жи­лась во рвах пе­ред реч­ной до­ли­ной, при­крыв­шись па­ли­са­дом (час­то­кол из брё­вен), пе­ред ней на­хо­ди­лись от­ря­ды кон­ных луч­ни­ков, в ты­лу - тя­жё­лая ка­ва­ле­рия (си­па­хи). Франц. ры­ца­ри (около 3 тыс. человек), сняв оса­ду го­ро­да и не до­жи­да­ясь го­тов­но­сти к бою все­го вой­ска, ата­ко­ва­ли тур. лёг­кую кон­ни­цу, ко­то­рая, умыш­лен­но от­сту­пив, под­ста­ви­ла их под стре­лы яны­чар. Од­но­вре­мен­но из-за флан­гов турецкой пе­хо­ты ата­ко­ва­ли си­па­хи, ко­то­рые ок­ру­жи­ли и унич­то­жи­ли фран­цу­зов, а один из пред­во­ди­те­лей французских ры­ца­рей Ж. Бу­си­ко по­пал в плен. По­сле это­го в на­сту­п­ле­ние по­шли гл. си­лы кре­сто­нос­цев во гла­ве с Си­гиз­мун­дом I. Тур­ки по­вто­ри­ли ма­нёвр, ок­ру­жи­ли и раз­би­ли кре­сто­нос­цев (в этой фа­зе сра­же­ния уча­ст­во­ва­ла серб. кон­ни­ца кн. Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ча, на­хо­див­шая­ся в ре­зер­ве тур. ар­мии). Боль­шин­ст­во ры­ца­рей по­гиб­ли или по­па­ли в плен (впо­след­ст­вии б. ч. плен­ных бы­ла уби­та), ко­роль с ос­тат­ка­ми вой­ска спас­ся бег­ст­вом.

В ре­зуль­та­те по­бе­ды в Никопольском сражении тур­ки-ос­ма­ны за­кре­пи­ли своё гос­под­ство на Бал­кан­ском п-ове, но их даль­ней­шая экс­пан­сия бы­ла ос­та­нов­ле­на втор­же­ни­ем войск Ти­му­ра в Ма­лую Азию. Ус­пе­ху ту­рок спо­соб­ст­во­ва­ли еди­ное ко­ман­до­ва­ние (вой­ско кре­сто­нос­цев его не име­ло) и дис­ци­п­ли­ни­ро­ван­ность войск, кро­ме то­го, при­ме­не­ние по­ле­вых ук­ре­п­ле­ний (па­ли­са­да) яви­лось не­ожи­дан­но­стью для ры­ца­рей Зап. Ев­ро­пы.

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