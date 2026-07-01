НИКОПЕЯ
НИКОПЕ́Я (Νιϰόπεια - победоносная) - широко почитающийся византийский образ Божией Матери, иконографический тип.
Богоматерь держит перед собой овальный медальон-славу с образом Младенца Христа. Одно из наиболее ранних изображений - на печати императора Маврикия (582-602 годы).
Иконографический тип известен в коптском искусстве VI-VII веков (фреска капеллы мон. Бауит в Египте), в византийской и западной живописи (фреска церкви Санта-Мария-Антиква в Риме, VIII век).
По мнению ряда исследователей, чудотворная икона «Никопея» описана в «Обозрении историй» Иоанна Скилицы (XI век), который сообщает о находке при ремонте Влахернской церкви в Константинополе иконы Богоматери с Младенцем. Именно в этот период изображения Богоматери «Никопея» получают распространение на византийских монетах (милиарисий Василия II Болгаробойцы) и печатях. Некоторое время после обретения образ, очевидно, хранился во Влахернах, затем его следы теряются. Семантика иконографии связана с imago clipeata - античным образом божества или героя на обетном щите, обеспечивавшем покровительство и защиту. В послеиконоборческий период Младенца Христа чаще изображают без щита-медальона, фронтально, Богоматерь держит его обеими руками. «Никопея» была палладием (сакральным знаком) византийских императоров, эмблемой триумфов войска.
В Венеции в соборе Св. Марка хранится византийская икона «Никопея» X-XI века. Считается, что она происходит из константинопольского мон. Св. Иоанна Богослова, откуда была вывезена крестоносцами в 1204 году. Икону выносили из собора на крестные ходы, в т. ч. на ежегодную торжественную процессию в день Успения Божией Матери, возлагали на алтарь в определённые праздничные дни или при угрозе вражеского нашествия. Образ Божией Матери «Никопея» дважды повторен в мозаиках собора Св. Марка, относящихся к XIII-XIV векам.