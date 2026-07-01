НИКОПЕЯ

НИКОПЕ́Я (Νιϰόπεια - по­бе­до­нос­ная) - ши­ро­ко по­чи­таю­щий­ся ви­зантийский об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри, ико­но­гра­фический тип.

Бо­го­ма­терь дер­жит пе­ред со­бой оваль­ный ме­даль­он-сла­ву с об­ра­зом Мла­ден­ца Хри­ста . Од­но из наи­бо­лее ран­них изо­бра­же­ний - на пе­ча­ти императора Мав­ри­кия (582-602 годы).

Ико­но­гра­фический тип из­вес­тен в копт­ском искусстве VI-VII веков (фре­ска ка­пел­лы мон. Бау­ит в Егип­те), в ви­зантийской и западной жи­во­пи­си (фре­ска церкви Сан­та-Ма­рия-Ан­тик­ва в Ри­ме, VIII век).

По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, чу­до­твор­ная ико­на «Никопея» опи­са­на в «Обо­зре­нии ис­то­рий» Ио­ан­на Ски­ли­цы (XI век), ко­то­рый со­об­ща­ет о на­ход­ке при ре­мон­те Влахерн­ской церкви в Кон­стан­ти­но­по­ле ико­ны Бо­гома­те­ри с Мла­ден­цем. Имен­но в этот пе­ри­од изо­бра­же­ния Бо­го­ма­те­ри «Никопея» по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние на ви­зантийских мо­не­тах (ми­лиа­ри­сий Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы) и пе­ча­тях. Не­ко­то­рое вре­мя по­сле об­ре­те­ния об­раз, оче­вид­но, хра­нил­ся во Влахер­нах, за­тем его сле­ды те­ря­ют­ся. Се­ман­ти­ка ико­но­гра­фии свя­за­на с imago clipeata - ан­тич­ным об­ра­зом бо­же­ст­ва или ге­роя на обет­ном щи­те, обес­пе­чи­вав­шем по­кро­ви­тель­ст­во и за­щи­ту. В по­слеи­ко­но­бор­че­ский пе­ри­од Мла­ден­ца Хри­ста ча­ще из­об­ра­жа­ют без щи­та-ме­даль­о­на, фрон­таль­но, Бо­го­ма­терь дер­жит его обеи­ми ру­ка­ми. «Никопея» бы­ла пал­ла­ди­ем (са­краль­ным зна­ком) ви­зантийских им­пе­ра­то­ров, эмб­ле­мой три­ум­фов вой­ска.

В Ве­не­ции в со­бо­ре Св. Мар­ка хра­нит­ся ви­зантийская ико­на «Никопея» X-XI века. Счи­та­ет­ся, что она про­ис­хо­дит из кон­стан­ти­но­поль­ско­го мон. Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва , от­ку­да бы­ла вы­ве­зе­на кре­сто­нос­ца­ми в 1204 году. Ико­ну вы­но­си­ли из со­бо­ра на кре­ст­ные хо­ды, в т. ч. на еже­год­ную тор­же­ст­вен­ную про­цес­сию в день Ус­пе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, воз­ла­га­ли на ал­тарь в оп­ре­де­лён­ные празд­нич­ные дни или при уг­ро­зе вра­же­ско­го на­ше­ст­вия. Об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри «Никопея» два­ж­ды по­вто­рен в мо­заи­ках со­бо­ра Св. Мар­ка, от­но­ся­щих­ся к XIII-XIV векам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)