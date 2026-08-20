НИКОНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

НИКОНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ - один из круп­ней­ших па­мят­ни­ков русского ле­то­пи­са­ния XVI века. По­лу­чи­ла на­зва­ние по од­но­му из спи­сков, из­го­тов­лен­но­му спе­ци­аль­но для пат­ри­ар­ха Ни­ко­на (середина XVII века; ны­не в Библиотеке РАН).

Пред­став­ля­ет со­бой об­шир­ную ком­пи­ля­цию, со­став­лен­ную при московской ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ре в конце 1520-х - начале 1530-х годов.

Пер­во­на­чаль­ная ре­дак­ция Никоновской летописи до­во­ди­ла из­ло­же­ние до 1520 года. Соз­да­ва­лась под руководством митр. Да­нии­ла при­быв­ши­ми вме­сте с ним в Мо­ск­ву книж­ни­ка­ми Ио­си­фо-Во­ло­ко­лам­ско­го мон., ко­то­рые ра­бо­та­ли при ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ре.

Основными ис­точ­ни­ка­ми Никоновской летописи яв­ля­лись Си­ме­о­нов­ская, Ио­а­са­фов­ская, Нов­го­род­ская 5-я хро­но­гра­фи­че­ская ле­то­пи­си, а так­же сборник цер­ков­но­го со­дер­жа­ния первой четверти XVI века (ны­не в РГБ) и Хро­но­граф 1512 года. На­ря­ду с ни­ми, ис­поль­зо­ва­ны различные ме­ст­ные ле­то­пис­цы, по­вес­ти, ска­за­ния, жи­тия свя­тых, за­пи­си народного эпо­са, ар­хив­ные до­ку­мен­ты.

Це­лый ряд из­вес­тий Никоновской летописи (в основном по древ­ней­ше­му пе­рио­ду русской ис­то­рии) но­сит уни­каль­ный ха­рак­тер и име­ет­ся толь­ко в со­ста­ве этой ле­то­пи­си. Ис­то­рический ма­тери­ал под­верг­ся в Никоновской летописи су­ще­ст­вен­ной литературной и идео­ло­гической об­ра­бот­ке. Со­ста­ви­тель Никновской летописи по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил идеи за­щи­ты иму­щественных ин­те­ре­сов Церк­ви, сою­за свет­ской и ду­хов­ной вла­сти, пол­ной под­держ­ки внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. На стра­ни­цах Никоновской летописи на­шли ис­то­рические обос­но­ва­ние во­про­сы, яв­ляв­шие­ся пред­ме­том об­су­ж­де­ния на цер­ков­ном со­бо­ре 1531 года: о пра­ве мо­на­сты­рей на вла­де­ние сё­ла­ми, о за­кон­но­сти по­став­ле­ния русского ми­тро­по­ли­та со­бо­ром епи­ско­пов без санк­ции пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, о борь­бе с ере­сью.

В 1550-х годах хра­нив­ший­ся в Ка­зён­ном при­ка­зе текст Никоновской летописи до­пол­нен по Вос­кре­сен­ской ле­то­пи­си и Ле­то­пис­цу на­ча­ла цар­ст­ва, а не­сколь­ко позд­нее к не­му при­со­еди­нён фраг­мент с из­ло­же­ни­ем со­бы­тий 1556-1558 годов, в ре­зуль­та­те че­го сфор­ми­ро­вал­ся древ­ней­ший со­хра­нив­ший­ся спи­сок Никоновской летописи - спи­сок М.А. Обо­лен­ско­го (конец 1520-х - начало 1530-х годов, вторая половина 1550-х годов; ны­не в РГАДА). Этот спи­сок Никоновской летописи ис­поль­зо­вал­ся в ка­че­ст­ве од­но­го из главных ис­точ­ни­ков при со­став­ле­нии Ли­це­во­го сво­да. По-ви­ди­мо­му, в кон­це прав­ле­ния Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го спи­сок М.А. Обо­лен­ско­го был пе­ре­дан в Трои­це-Сер­ги­ев мон., где на­хо­дил­ся до 1637 года и от­ку­да был за­тре­бо­ван в При­каз Боль­шо­го двор­ца.

Во второй половине 1550-х годов с ори­ги­на­ла Никоновской летописи бы­ла сня­та ко­пия, ко­то­рая бы­ла до­пол­не­на по Вос­кре­сен­ской ле­то­пи­си и Ле­то­пис­цу на­ча­ла цар­ст­ва в ре­дак­ции 1556 года, - т. н. Пат­ри­ар­ший спи­сок Никоновской летописи (ны­не в Б-ке РАН). Ве­ро­ят­нее все­го, Пат­ри­ар­ший спи­сок был со­став­лен при ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ре (или близ­ком к ней Чу­до­вом мон.) книж­ни­ка­ми митр. Ма­ка­рия (су­дя по все­му, по его по­ру­че­нию). В XVII веке он хра­нил­ся в пат­ри­ар­шей риз­ни­це. Пат­ри­ар­ший спи­сок Никоновской летописи, ве­ро­ят­но, ис­поль­зо­вал­ся при со­став­ле­нии «Сте­пен­ной кни­ги» (не позд­нее 1563 года) и стал ос­но­вой об­шир­но­го пат­ри­ар­ше­го сво­да 1670-х годов [из­вес­тен по двум бе­ло­вым ко­пи­ям; ны­не в РГАДА (Ар­хив­ский спи­сок) и РГБ (Ви­фан­ский спи­сок)].

В 1637 году, в свя­зи с за­тре­бо­ва­ни­ем спи­ска М.А. Обо­лен­ско­го в При­каз Боль­шо­го двор­ца, в Трои­це-Сер­гие­ве мон. с не­го бы­ла сня­та ко­пия, ко­то­рая по­ло­жи­ла на­ча­ло но­вой - Тро­иц­кой ре­дак­ции Никоновской летописи. Текст ле­то­пи­си был до­пол­нен не­ко­то­ры­ми по­вес­тя­ми и про­дол­жен по Но­во­му ле­то­пис­цу (па­мят­ник официальной ис­то­рио­гра­фии первой тре­ти XVII века). Из­вест­но 7 спи­сков Тро­иц­кой ре­дак­ции Никоновской летописи: Биб­лио­теч­ный (конец 1630-х годов), Тро­иц­кий (конец 1630-х - начало 1640-х годов), Ни­ко­нов­ский, Ар­хив­ский (середина XVII века), Спи­сок Ун­доль­ско­го (1680-е годы), Сим­фе­ро­поль­ский (начало 1770-х годов), Эр­ми­таж­ный (ко­пия Тро­иц­ко­го спи­ска, вы­пол­нен­ная около 1790 года для императрицв Ека­те­ри­ны II ).

В на­учный обо­рот Никоновская летопись вве­де­на В.Н. Та­ти­ще­вым, оши­боч­но пред­по­ло­жив­шим, что ле­то­пись бы­ла соз­да­на при уча­стии пат­ри­ар­ха Ни­ко­на.

Издания:

Рус­ская ле­то­пись по Ни­ко­но­ву спи­ску. СПб., 1767–1792. Ч. 1–8;

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. СПб., 1862–1910. Т. 9–14. М., 1965. М., 2000.

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