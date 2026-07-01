НИКОНОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ
НИКОНОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ - российский живописец, народный художник РФ (1994 год), действительный член РАХ (2001 год).
Учился в МХИ (1949-1956 годы) у П.П. Соколова-Скаля и П.Д. Покаржевского.
Истоки творчества П.Ф. Никонова восходят к традициям Общества художников-станковистов (ОСТ), «Бубнового валета», кинематографу неореализма. Один из родоначальников сурового стиля, для которого характерны борьба с официозом, актуальная тематика и поиск новых форм иск-ва, основанных на лаконичности, типизации, монументализации пластических форм, обращении к условной системе изображения, создании «крупноплановых характеров».
Программными произведениями нового направления стали картины П.Ф. Никнова «Наши будни» (1960 год, Музей искусств, Алма-Ата) - мужественные, аскетичные образы строителей Братской ГЭС, исполненные жизненного драматизма и гражданской силы, и «Геологи» (1962 год, ГТГ), созданная под впечатлением участия П.Ф. Никонова в геологической экспедиции в Восточные Саяны и отличающаяся монументальностью, сдержанностью колорита, плотностью красок, скупостью повествования. Картина «Штаб Октября» (1966 год, ГРМ) - многоплановая романтико-драматическая интерпретация исторических событий; она лишена повествовательности и представляет собой своего рода худож. метафору, что стало новшеством в решении историко-революционной темы.
В 1970-е годы П.Ф. Никонов увлёкся искусством примитива; его картины стали более простыми, лишёнными масштабности, но сохраняли свою философичность.
Автор портретов, пейзажей, сюжетных композиций, натюрмортов: портреты матери (1964 год) и отца (1965 год); «Пир» (1967 год); «Натюрморт с чесноком» (1975 год); автопортреты (1976, 1977, 1986 годы); серия «Спорт» (1982 год); «Гроза» (1998 год); «Салют Победы» (2000 год). В 1985-2001 годы создал «Деревенский цикл», связанный с дер. Алексино (в Тверской обл.): сегодняшняя деревня, по его представлению, стоит в центре мира и вмещает в себя землю, небо, человека и его труд; вместе с тем в его картинах звучит печальная тема разрушения многовекового жизненного уклада, умирания традиций деревенской жизни.
Преподавал в МХИ (профессор, 1998-2006 годы).
Государственная премия РФ (2002 год).