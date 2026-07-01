НИКОНОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ

НИКОНОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, народный художник РФ (1994 год), действительный член РАХ (2001 год).

Учил­ся в МХИ (1949-1956 годы) у П.П. Со­ко­ло­ва-Ска­ля и П.Д. По­кар­жев­ско­го.

Ис­то­ки твор­че­ст­ва П.Ф. Никонова вос­хо­дят к тра­ди­ци­ям Об­ще­ст­ва ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов (ОСТ), «Буб­но­во­го ва­ле­та», ки­не­ма­то­гра­фу нео­реа­лиз­ма . Один из ро­до­на­чаль­ни­ков су­ро­во­го сти­ля, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны борь­ба с офи­цио­зом, ак­ту­аль­ная те­ма­ти­ка и по­иск но­вых форм иск-ва, ос­но­ван­ных на ла­ко­нич­но­сти, ти­пи­за­ции, мо­ну­мен­та­ли­за­ции пла­стических форм, об­ра­ще­нии к ус­лов­ной сис­те­ме изо­бра­же­ния, со­зда­нии «круп­но­пла­но­вых ха­рак­те­ров».

Про­грамм­ны­ми про­из­ве­де­ния­ми но­во­го на­прав­ле­ния ста­ли кар­ти­ны П.Ф. Никнова «На­ши буд­ни» (1960 год, Му­зей ис­кусств, Ал­ма-Ата) - му­же­ст­вен­ные, ас­ке­тич­ные об­разы строи­те­лей Брат­ской ГЭС, ис­пол­нен­ные жиз­нен­но­го дра­ма­тиз­ма и гра­ж­дан­ской си­лы, и «Гео­ло­ги» (1962 год, ГТГ), соз­дан­ная под впе­чат­ле­ни­ем уча­стия П.Ф. Никонова в гео­ло­гической экс­пе­ди­ции в Восточные Сая­ны и от­ли­чаю­щая­ся мо­ну­мен­таль­но­стью, сдер­жан­но­стью ко­ло­ри­та, плот­но­стью кра­сок, ску­по­стью по­ве­ст­во­ва­ния. Кар­ти­на «Штаб Ок­тяб­ря» (1966 год, ГРМ) - мно­го­пла­но­вая ро­ман­ти­ко-дра­ма­тическая ин­тер­пре­та­ция ис­то­рических со­бы­тий; она ли­ше­на по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти и пред­став­ля­ет со­бой сво­его ро­да ху­дож. ме­та­фо­ру , что ста­ло нов­ше­ст­вом в ре­ше­нии ис­то­ри­ко-ре­во­люционной те­мы.

В 1970-е годы П.Ф. Никонов ув­лёк­ся искусством при­ми­ти­ва; его кар­ти­ны ста­ли бо­лее про­сты­ми, ли­шён­ны­ми мас­штаб­но­сти, но со­хра­ня­ли свою фи­ло­со­фич­ность.

Ав­тор порт­ре­тов, пей­за­жей, сю­жет­ных ком­по­зи­ций, на­тюр­мор­тов: порт­ре­ты ма­те­ри (1964 год) и от­ца (1965 год); «Пир» (1967 год); «На­тюр­морт с чес­но­ком» (1975 год); ав­то­порт­ре­ты (1976, 1977, 1986 годы); се­рия «Спорт» (1982 год); «Гро­за» (1998 год); «Са­лют По­бе­ды» (2000 год). В 1985-2001 годы соз­дал «Де­ре­вен­ский цикл», свя­зан­ный с дер. Алек­си­но (в Твер­ской обл.): се­го­дняш­няя де­рев­ня, по его пред­став­ле­нию, сто­ит в цен­тре ми­ра и вме­ща­ет в се­бя зем­лю, не­бо, че­ло­ве­ка и его труд; вме­сте с тем в его кар­ти­нах зву­чит пе­чаль­ная те­ма раз­ру­ше­ния мно­го­ве­ко­во­го жиз­нен­но­го ук­ла­да, уми­ра­ния тра­диций де­ре­вен­ской жиз­ни.

Пре­по­да­вал в МХИ (профессор, 1998-2006 годы).

Государственная премия РФ (2002 год).