НИКОНИЙ
НИКОНИЙ (Νιϰώνιον) - древний город в Северо-Западном Причерноморье, на восточном берегу Днестровского лимана.
Упоминается античными и раннесредневековыми авторами Псевдо-Скилаком, Страбоном, Стефаном Византийским. П.В. Беккером (1853 год) и английским учёным Э. Миннзом (1913 год) идентифицирован с городищем близ с. Роксоланы (ныне Овидиопольский р-н Одесской обл., Украина). Первые описания и планы сделаны А.С. Уваровым (1851 год) и В.И. Гошкевичем (1909, 1914 годы). Систематические раскопки проводились с 1957 года М.С. Синицыным, Н.М. Андруниной, А.Г. Загинайло, Н.М. Секерской и др.
Занимал плато, ныне частично разрушенное водами лимана, общая площадь не менее 6-7 га, культурный слой до 5 м.
Основан в середине VI века до н. э. ионийскими греками как полис с сельско-хозяйственной округой, включающей несколько поселений. Формы лепной керамики показательны для носителей скифской археологической культуры и фракийцев. Для раннего периода (до середины V века до н. э.) характерны жилые полуземлянки и ямы-зернохранилища. Были заложены основы регулярной планировки. Найдены свидетельства существования земледелия, животноводства, рыболовства, торговли с ионийскими центрами (Хиос, Лесбос, Самос, Милет), Аттикой и др.
Исследованы остатки культового сооружения V века до н. э., состоявшего из 2 полуземлянок и фависсы (ямы для пришедшего в негодность храмового инвентаря), где найдены процарапанные на черепках посвятит. надписи, фрагменты краснофигурных сосудов со сценами из культа Диониса, терракотовые статуэтки женских божеств плодородия. В середине V века до н. э. сельские поселения прекращают существование; в Никоние сооружаются ров и оборонительная стена, начинается массовое строительство, число городских усадеб стало не менее 160-180. Характерно сочетание каменных жилых и хозяйств. подвалов с наземными помещениями из сырцового кирпича. Окружающая равнина была поделена сетью дорог на земельные наделы от 1,1 до 4,5 га. Вблизи города, вдоль дорог, находились курганный и грунтовый могильники.
Расцвет Никония приходится на IV века до н. э. По мнению Загинайло, некоторое время Никоний выпускал монеты, подобные монетам г. Истрия. В торговле на первый план вышли южнопонтийские города (Гераклея, Синопа, Амис). По мнению Синицына, оборонительная стена Никония была разрушена около середины IV века до н. э. в ходе борьбы скифов во главе с Атеем против македонского царя Филиппа II. Однако, вероятнее, это произошло в 331 году до н. э., во время похода Зопириона, военачальника Александра Македонского, осадившего Ольвию.
В эллинистический период (конец IV - начало I веков до н. э.) Никоний постепенно приходит в упадок. Новый расцвет города, как и всего Нижнего Поднестровья, происходит во второй первой половине III века н. э., что можно связывать со стабилизацией в период римского господства в Черноморском регионе. Никоний погиб в середине III века, что соотносят с походами готов или др. событиями Скифских войн.