НИКОНИЙ

НИКОНИЙ (Νιϰώνιον) - древ­ний го­род в Северо-Западном При­чер­но­мо­рье, на восточном бе­ре­гу Дне­ст­ров­ско­го ли­ма­на.

Упо­ми­на­ет­ся ан­тич­ны­ми и ран­не­сред­не­ве­ко­вы­ми ав­то­ра­ми Псев­до-Ски­ла­ком, Стра­бо­ном, Сте­фа­ном Ви­зан­тий­ским. П.В. Бек­ке­ром (1853 год) и английским учё­ным Э. Мин­нзом (1913 год) иден­ти­фи­ци­ро­ван с го­ро­ди­щем близ с. Рок­со­ла­ны (ны­не Ови­дио­поль­ский р-н Одес­ской обл., Ук­раи­на). Пер­вые опи­са­ния и пла­ны сде­ла­ны А.С. Ува­ро­вым (1851 год) и В.И. Гош­ке­ви­чем (1909, 1914 годы). Сис­те­ма­тические рас­коп­ки про­во­ди­лись с 1957 года М.С. Си­ни­цы­ным, Н.М. Ан­д­ру­ни­ной, А.Г. За­ги­най­ло, Н.М. Се­кер­ской и др.

За­ни­мал пла­то, ны­не час­тич­но раз­ру­шен­ное во­да­ми ли­ма­на, об­щая пло­щадь не ме­нее 6-7 га, куль­тур­ный слой до 5 м.

Ос­но­ван в середине VI века до н. э. ио­ний­ски­ми гре­ка­ми как по­лис с сельско-хозяйственной ок­ру­гой, вклю­чаю­щей не­сколь­ко по­се­ле­ний. Фор­мы леп­ной ке­ра­ми­ки по­ка­за­тель­ны для но­си­те­лей скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры и фра­кий­цев. Для ран­не­го пе­рио­да (до середины V века до н. э.) ха­рак­тер­ны жи­лые по­лу­зем­лян­ки и ямы-зер­но­хра­ни­ли­ща. Бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки. Най­де­ны сви­де­тель­ст­ва су­ще­ст­во­ва­ния зем­ле­де­лия, жи­вот­но­вод­ст­ва, ры­бо­лов­ст­ва, тор­гов­ли с ио­ний­ски­ми цен­тра­ми (Хи­ос , Лес­бос, Са­мос, Ми­лет), Ат­ти­кой и др.

Ис­сле­до­ва­ны ос­тат­ки куль­то­во­го со­ору­же­ния V века до н. э., со­сто­яв­ше­го из 2 по­лу­зем­ля­нок и фа­вис­сы (ямы для при­шед­ше­го в не­год­ность хра­мо­во­го ин­вен­та­ря), где най­де­ны про­ца­ра­пан­ные на че­реп­ках по­свя­тит. над­пи­си, фраг­мен­ты крас­но­фи­гур­ных со­су­дов со сце­на­ми из куль­та Дио­ни­са, тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки жен­ских бо­жеств пло­до­ро­дия. В середине V века до н. э. сель­ские по­се­ле­ния пре­кра­ща­ют су­ще­ст­во­ва­ние; в Никоние со­ору­жа­ют­ся ров и обо­ро­нительная сте­на, на­чи­на­ет­ся мас­со­вое строи­тель­ст­во, чис­ло городских уса­деб ста­ло не ме­нее 160-180. Ха­рак­тер­но со­че­та­ние ка­мен­ных жи­лых и хо­зяйств. под­ва­лов с на­зем­ны­ми по­ме­ще­ния­ми из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. Ок­ру­жаю­щая рав­ни­на бы­ла по­де­ле­на се­тью до­рог на зе­мель­ные на­де­лы от 1,1 до 4,5 га. Вбли­зи го­ро­да, вдоль до­рог, на­хо­ди­лись кур­ган­ный и грун­то­вый мо­гиль­ни­ки.

Рас­цвет Никония при­хо­дит­ся на IV века до н. э. По мне­нию За­ги­най­ло, не­ко­то­рое вре­мя Никоний вы­пус­кал мо­не­ты, по­доб­ные мо­не­там г. Ис­т­рия . В тор­гов­ле на пер­вый план вы­шли юж­но­пон­тий­ские го­ро­да (Ге­рак­лея, Си­но­па, Амис). По мне­нию Си­ни­цы­на, обо­ро­нительная сте­на Никония бы­ла раз­ру­ше­на около середины IV века до н. э. в хо­де борь­бы ски­фов во гла­ве с Ате­ем про­тив ма­кедонского ца­ря Филиппа II. Од­на­ко, ве­ро­ят­нее, это про­изош­ло в 331 году до н. э., во вре­мя по­хо­да Зо­пи­рио­на, вое­на­чаль­ни­ка Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го, оса­див­ше­го Оль­вию.

В эл­ли­ни­стический пе­ри­од (конец IV - начало I веков до н. э.) Никоний по­сте­пен­но при­ходит в упа­док. Но­вый рас­цвет го­ро­да, как и все­го Ниж­не­го Под­не­ст­ро­вья, про­ис­хо­дит во второй первой половине III века н. э., что мож­но свя­зы­вать со ста­би­ли­за­ци­ей в пе­ри­од римского гос­под­ства в Чер­но­мор­ском ре­гио­не. Никоний по­гиб в середине III века, что со­от­но­сят с по­хо­да­ми го­тов или др. со­бы­тия­ми Скиф­ских войн.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)