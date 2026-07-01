НИКОМЕДИЯ

НИКОМЕДИЯ (Νιϰομήδεια) - древ­ний го­род в Ви­фи­нии (ны­не в Тур­ции ).

Ос­но­ван в 264 году до н. э. пра­ви­те­лем Ни­ко­ме­дом I (см. Ни­ко­мед) как сто­ли­ца Ви­фи­нии к се­ве­ру от раз­ру­шен­но­го фра­кий­ским и ма­ке­дон­ским ца­рём Ли­си­ма­хом г. Ас­так (ос­но­ван в 712/711 году).

С 74 года до н. э. Никомедия пе­ре­шла под власть рим­лян и ста­ла главным го­ро­дом но­во­об­ра­зо­ван­ной римской провинции Ви­фи­ния.

В IV веке н. э. ре­зи­ден­ция римских им­пе­ра­то­ров Ди­ок­ле­тиа­на и Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го.

Раз­ви­ва­лась как куль­тур­ный центр ре­гио­на (её на­зы­ва­ли «Афи­на­ми в Ви­фи­нии»), а так­же, бла­года­ря сво­ему рас­по­ло­же­нию на пу­тях из Ма­лой Азии на Бал­ка­ны, как тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр.

В 1337 году за­воё­ва­на тур­ка­ми и за­тем пе­ре­име­но­ва­на в Из­мит.

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