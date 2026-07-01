НИКОМЕДИЯ
НИКОМЕДИЯ (Νιϰομήδεια) - древний город в Вифинии (ныне в Турции).
Основан в 264 году до н. э. правителем Никомедом I (см. Никомед) как столица Вифинии к северу от разрушенного фракийским и македонским царём Лисимахом г. Астак (основан в 712/711 году).
С 74 года до н. э. Никомедия перешла под власть римлян и стала главным городом новообразованной римской провинции Вифиния.
В IV веке н. э. резиденция римских императоров Диоклетиана и Константина Великого.
Развивалась как культурный центр региона (её называли «Афинами в Вифинии»), а также, благодаря своему расположению на путях из Малой Азии на Балканы, как торговый и ремесленный центр.
В 1337 году завоёвана турками и затем переименована в Измит.