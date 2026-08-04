НИКОМЕД I (др.-греч. Νικομήδης)

Царь Вифинии (279-250 гг. до н.э.).

Старший из четырех сыновей вифинского царя Зипойта. Придя к власти после смерти отца, Никомед столкнулся с угрозой внешней войны с государством Селевкидов и мятежом, во главе которого стоял его брат Зипойт. Он заключил военный союз с Гераклеей Понтийской , вернув ей ранее захваченные его отцом земли, позже к этому союзу присоединился Антигон Гонат , который, однако, вскоре помирился с Антиохом I и отправился в Европу. Не в силах противостоять превосходящим силам сирийцев, Никомед решился на крайне рискованный шаг: в 278/7 г. до н.э. он организовал переправу галатов в Малую Азию в обмен на обещание военной поддержки против Зипойта и Антиоха. Разбив войско Зипойта, Никомед объединил страну под своей властью.

Он основал новую столицу – Никомедию (264 г. до н.э.), ставшую важным портом и крупным культурным центром. Никомед проводил обычную для эллинистических правителей политику покровительства культуре и искусствам, в частности, по словам Плиния Старшего , он пытался приобрести знаменитую статую Афродиты Книдской в обмен на погашение всех долгов книдян. Был женат первым браком на Дитизеле, от которой имел сына Зиела, вторым – на Этазете, от которой у него тоже были дети; борьба за престол между ними привела к войне после смерти Никомеда I.

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Монета Никомеда I.