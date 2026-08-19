НИКОМЕД
НИКОМЕД (Νιϰομήδης) - имя царей Вифинии из династии, правившей в 297-74 годы до н. э. Династия основана в 297 году местным правителем Зипоитом (328-280 или 278 годы), воспользовавшимся борьбой диадохов за раздел наследства Александра Македонского и отразившим притязания Антигона и Лисимаха на эту территорию.
После смерти Зипоита власть перешла к его сыну Никомеду I (280 или 278 год - около 255 года), который в союзе с Гераклеей Понтийской (см. Гераклея) отстоял независимость Вифинии в борьбе с Антиохом I (см. Антиох).
В 264 году неподалёку от разрушенного Лисимахом г. Астак Никомед I основал столицу Вифинии - г. Никомедия. Политика Никомеда I была направлена на сближение и сотрудничество с Римом. Царь Никомед II (149-128 годы) помогал римлянам в подавлении восстания Аристоника (133-129 годы).
Никомед III Евергет (около 127-94 годы) присоединил к своим владениям часть Пафлагонии (106 год) и Каппадокию (101 год), однако уже в 95 году по приказу Рима освободил эти территории.
При последнем царе Никомеде IV Филопаторе понтийский правитель Митридат VI Евпатор захватил почти всю Вифинию, но после вмешательства Рима в 95 году был вынужден вернуть её Никомеду IV. Со смертью бездетного Никомеда IV в 74 году по его завещанию Вифиния перешла Риму.