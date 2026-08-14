Никоме́д

Никоме́д ( др.-греч. Νικομήδης) — имя представителей правящего дома Вифинского царства .

1. Н. I (279 — ок. 255 до н. э.) — старший сын и наследник первого вифинского царя Зипойта. В начале правления вел вой­ну против своего брата Зипойта и Антиоха I , заключив союз с Гераклеей Понтийской , Византием и Калхедоном, а также Антигоном Гонатом . В 278 до н. э. призвал на помощь из Европы племена галатов. В 264 до н. э. основал столицу царства Никомедию (ныне Измид); достиг политического и экономического процветания Вифинии , установил дружественные отношения с Македонией и Египтом. После смерти Н. I в Вифинии началась гражданская вой­на между его старшим сыном Зиэлом и сыновьями от второго брака.

2. Н. IV Филопатор (ок. 95–74 до н. э.) — сын Никомеда III Эвергета (129 — ок. 95 до н. э.). В его правление Вифиния испытывает тяжелый политический и экономический кризис. После воцарения вел борьбу со своим единокровным братом Сократом, которого поддерживал Митридат VI ; был вынужден бежать в Рим. Под давлением римлян в 89 до н. э. начал вой­ну против Митридата (1‑я Митридатова), был разбит и изгнан им из Вифинии и вернул престол только благодаря помощи римлян. Не имея законных наследников, перед смертью завещал царство Риму, что стало началом 3‑й Митридатовой вой­ны.

Лит. : Габелко О. Л. История Вифинского царства. СПб., 2005; Paganoni E. Forging the Crown. A History of the Kingdom of Bithynia from its Origin to Prusias I. Roma, Bristol, 2019. О. Л. Габелко.