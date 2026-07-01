НИКОМАХ
НИКОМАХ (Νιϰόμαχος, Nicomachus из Герасы) - древнегреческий философ, математик и теоретик музыки, представитель неопифагореизма и среднего платонизма.
Автор чрезвычайно популярного в эпоху поздней античности «Введения в арифметику» - о пифагорейской теории чисел; оно было переведено на латинском языке уже Апулеем во II веке и оказало значительное влияние на школьную традицию средне-векового Запада. Его использовал в своих «Основах арифметики» Боэций и комментировали Ямвлих, Асклепий из Тралла и Иоанн Филопон; сохранился также араб. перевод. Второй сохранившийся трактат Никомаха - «Руководство по гармонике».
К утраченным сочинениям относятся «Богословские вопросы (теологу́ме- ны) арифметики», посвящённые пифагорейской символической нумерологии, и «Введение в геометрию».
В метафизике Никомах, как и др. неопифагорейцы его времени, выдвигал на первый план пифагорейско-платоновское учение о двух высших началах бытия: Едином (принцип единства и тождества) и Неопределённой Двоице (принцип неравенства и изменчивости); платоновские идеи он понимал как мысли, предсуществующие в уме демиурга до творения, и отождествлял их с идеальными числами. В этике Никомах предложил пифагорейскую интерпретацию аристотелевского учения о добродетели как о золотой середине между избытком и недостатком, понимая середину как совершенное число.
В «Руководстве по гармонике», написанном в эпистолярном жанре, Никомах своеобразно излагает концепцию гармонии сфер (гл. 3; привязка светил к струнам кифары не имеет прототипов в сохранившихся более древних текстах), передаёт (впервые в сохранившихся историч. свидетельствах) легенду об изобретении осн. консонансов Пифагором (гл. 6), в ряде случаев отступает от платоновско- пифагорейского метода. Так, Никомах в расчёте характерных интервалов хроматических и энармонических родов интервальных систем - несоставного триполутона (в позднейшей терминологии «малой терции») в хроматике и (микроинтервала) диесы в энармонике - предлагает неприемлемые для пифагорейцев «музыкальные» расчёты (напр., «четвертитон - это половина полутона; два четвертитона в сумме дают полутон») и т. д.
Изд.: Introductionis arithmeticae Libri II / Ed. R. Hoche. Lipsiae, 1866; Musici scriptores graeci / Ed. C. Janus. Lipsiae, 1895; Lamblichi Theologoumena Arithmeticae / Ed. V. de Falco. Lpz., 1922; Руководство по гармонике // ΣΧΟΛΗ. 2008. Т. 2. Вып. 1; Введение в арифметику / Предисл. и пер. А. И. Щетникова // Там же. 2009. Т. 3. Вып. 1.