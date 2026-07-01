НИКОМАХ

НИКОМАХ (Νιϰόμαχος, Nicomachus из Ге­ра­сы) - д ревнегреческий фи­ло­соф, ма­тема­тик и тео­ре­тик му­зы­ки, пред­ста­ви­тель не­опи­фа­го­ре­из­ма и сред­не­го пла­то­низ­ма.

Ав­тор чрез­вы­чай­но по­пу­ляр­но­го в эпо­ху позд­ней ан­тич­но­сти «Вве­де­ния в ариф­ме­ти­ку» - о пи­фа­го­рей­ской тео­рии чи­сел; оно бы­ло пе­ре­ве­де­но на латинском языке уже Апу­ле­ем во II веке и ока­за­ло зна­чительное влия­ние на школь­ную тра­ди­цию средне-векового За­па­да. Его ис­поль­зо­вал в сво­их «Ос­но­вах ариф­ме­ти­ки» Бо­эций и ком­мен­ти­ро­ва­ли Ямв­лих, Аск­ле­пий из Трал­ла и Иоанн Фи­ло­пон; со­хра­нил­ся так­же араб. пе­ре­вод. Вто­рой со­хра­нив­ший­ся трак­тат Никомаха - «Ру­ко­вод­ст­во по гар­мо­ни­ке».

К ут­ра­чен­ным со­чи­не­ни­ям от­но­сят­ся «Бо­го­слов­ские во­про­сы (тео­логу́ме- ны) ариф­ме­ти­ки», по­свя­щён­ные пи­фа­го­рей­ской сим­во­ли­че­ской ну­ме­ро­ло­гии, и «Вве­де­ние в гео­мет­рию».

В ме­та­фи­зи­ке Никомах, как и др. не­опи­фа­го­рей­цы его вре­ме­ни, вы­дви­гал на пер­вый план пи­фа­го­рей­ско-пла­то­нов­ское уче­ние о двух выс­ших на­ча­лах бы­тия: Еди­ном (прин­цип един­ст­ва и то­ж­де­ст­ва) и Не­оп­ре­де­лён­ной Двои­це (прин­цип не­ра­вен­ст­ва и из­мен­чи­во­сти); пла­то­нов­ские идеи он по­ни­мал как мыс­ли, пред­су­ще­ст­вую­щие в уме де­ми­ур­га до тво­ре­ния, и ото­жде­ст­в­лял их с иде­аль­ны­ми чис­ла­ми. В эти­ке Никомах пред­ло­жил пи­фа­го­рей­скую ин­тер­пре­та­цию ари­сто­те­лев­ско­го уче­ния о доб­ро­де­те­ли как о зо­ло­той се­ре­ди­не ме­ж­ду из­быт­ком и не­дос­тат­ком, по­ни­мая се­ре­ди­ну как со­вер­шен­ное чис­ло.

В «Ру­ко­во­дстве по гар­мо­ни­ке», на­пи­сан­ном в эпи­сто­ляр­ном жан­ре, Никомах свое­об­раз­но из­ла­га­ет кон­цеп­цию гар­мо­нии сфер (гл. 3; при­вяз­ка све­тил к стру­нам ки­фа­ры не име­ет про­то­ти­пов в со­хра­нив­ших­ся бо­лее древ­них тек­стах), пе­ре­да­ёт (впер­вые в со­хра­нив­ших­ся ис­то­рич. сви­де­тель­ст­вах) ле­ген­ду об изо­бре­те­нии осн. кон­со­нан­сов Пи­фа­го­ром (гл. 6), в ря­де слу­ча­ев от­сту­па­ет от пла­то­нов­ско- пи­фа­го­рей­ско­го ме­то­да. Так, Никомах в рас­чё­те ха­рак­тер­ных ин­тер­ва­лов хро­ма­тических и энар­мо­нических ро­дов интервальных сис­тем - не­со­став­но­го три­по­лу­то­на (в позд­ней­шей тер­ми­но­ло­гии «ма­лой тер­ции») в хро­ма­ти­ке и (мик­ро­ин­тер­ва­ла) дие­сы в энар­мо­ни­ке - пред­ла­га­ет не­при­ем­ле­мые для пи­фа­го­рей­цев «му­зы­каль­ные» рас­чё­ты (напр., «чет­вер­ти­тон - это по­ло­ви­на по­лу­то­на; два чет­вер­ти­то­на в сум­ме да­ют по­лу­тон») и т. д.

Изд.: Introductionis arithmeticae Libri II / Ed. R. Hoche. Lipsiae, 1866; Musici scriptores graeci / Ed. C. Janus. Lipsiae, 1895; Lamblichi Theologoumena Arithmeticae / Ed. V. de Fal­co. Lpz., 1922; Ру­ко­во­дство по гар­мо­ни­ке // ΣΧΟΛΗ. 2008. Т. 2. Вып. 1; Введе­ние в ариф­ме­ти­ку / Пре­дисл. и пер. А. И. Щет­ни­ко­ва // Там же. 2009. Т. 3. Вып. 1.