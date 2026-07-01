НИКОЛСОН БЕН

НИКОЛСОН БЕН - английский жи­во­пи­сец, скульп­тор и гра­фик.

Сын жи­во­пис­ца Уиль­я­ма Ни­кол­со­на (1872-1949 годы). Обу­чал­ся в Ху­дожественной шко­ле Слей­да в Лон­до­не (1910-1911 годы). В 1911-1914 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии и США .

Серь­ёз­но за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью на­чал с 1920 года; ран­ние ра­бо­ты - реа­ли­стические пей­за­жи и на­тюр­мор­ты. Зна­ком­ст­во с ку­биз­мом и твор­че­ст­вом П. Се­зан­на на­шло от­ра­же­ние в жи­во­пи­си Николсона (с 1924 года) в уп­ло­ще­нии форм, пе­ресе­че­нии встреч­ных пла­нов (на­тюр­морт «У "Ко­та в са­по­гах"», 1932 год, Ху­дожественная га­ле­рея, Ман­че­стер); в это же вре­мя об­ра­тил­ся к аб­ст­рак­цио­низ­му.

Во вре­мя по­се­ще­ния Па­ри­жа (1932-1933 годы) по­зна­ко­мил­ся с Х. Ар­пом, Х. Ми­ро , А. Кол­де­ром и П. Мон­д­риа­ном; искусство по­след­не­го осо­бен­но силь­но по­влия­ло на Николсона - он об­ра­тил­ся к гео­мет­рической аб­ст­рак­ции, стре­мясь к гар­мо­нич­ной сба­лан­си­ро­ван­но­сти ров­но ок­ра­шен­ных плос­ко­стей [«Июнь 1937 года (жи­во­пись)», 1937 год, га­ле­рея Тейт, Лон­дон]. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в дея­тель­но­сти па­риж­ско­го объ­е­ди­не­ния «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во», в 1933 году стал од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния груп­пы английских аван­гард­ных ху­дож­ни­ков «Unit One» («Пер­вое под­раз­де­ле­ние», или, в трак­тов­ке идео­ло­га груп­пы Г. Ри­да, «Един­ст­во ин­ди­ви­ду­аль­но­стей»).

Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность сти­ля Николсона - пе­ре­ход жи­во­пис­ных форм в рель­еф­ные (с 1933 года). Пря­мо­уголь­ные плос­ко­сти, вы­пук­лые и уг­луб­лён­ные кру­ги, квад­ра­ты соз­да­ют на бе­лой по­верх­но­сти тон­кую пе­ле­ну све­то­те­ни, смяг­чаю­щую рез­кость гео­мет­рических ли­ний [«Бе­лый рель­еф» (1935 год), «1937 год(рель­еф)» (1937 год), обе - га­ле­рея Тейт]. В ря­де ра­бот рель­еф со­че­та­ет­ся с жи­во­пи­сью («Рас­кра­шен­ный рель­еф», 1939 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк). В 1939-1958 годы жил в Кор­ну­ол­ле, где, не ос­тав­ляя аб­ст­ракт­ную жи­во­пись, ис­пол­нял так­же пей­за­жи и на­тюр­мор­ты (пре­им. ри­сун­ки и гра­вю­ры). В 1958-1971 годы жил в Ти­чи­но (Швей­ца­рия). Пер­вая же­на Николсона - жи­во­пи­сец Уи­ниф­ред Ни­кол­сон (уро­ж­дён­ная Ро­бертс; 1893-1981 годы), вто­рая - скульп­тор Б. Хе­пу­орт.

Сочинения:

Circle: international survey of construc­tive art. L., 1937. L., 1971 (ed. with N. Gabo, J. L. Martin).