НИКОЛСОН БЕН
НИКОЛСОН БЕН - английский живописец, скульптор и график.
Сын живописца Уильяма Николсона (1872-1949 годы). Обучался в Художественной школе Слейда в Лондоне (1910-1911 годы). В 1911-1914 годы путешествовал по Италии и США.
Серьёзно заниматься живописью начал с 1920 года; ранние работы - реалистические пейзажи и натюрморты. Знакомство с кубизмом и творчеством П. Сезанна нашло отражение в живописи Николсона (с 1924 года) в уплощении форм, пересечении встречных планов (натюрморт «У "Кота в сапогах"», 1932 год, Художественная галерея, Манчестер); в это же время обратился к абстракционизму.
Во время посещения Парижа (1932-1933 годы) познакомился с Х. Арпом, Х. Миро, А. Колдером и П. Мондрианом; искусство последнего особенно сильно повлияло на Николсона - он обратился к геометрической абстракции, стремясь к гармоничной сбалансированности ровно окрашенных плоскостей [«Июнь 1937 года (живопись)», 1937 год, галерея Тейт, Лондон]. Принимал активное участие в деятельности парижского объединения «Абстракция-Творчество», в 1933 году стал одним из инициаторов создания группы английских авангардных художников «Unit One» («Первое подразделение», или, в трактовке идеолога группы Г. Рида, «Единство индивидуальностей»).
Характерная особенность стиля Николсона - переход живописных форм в рельефные (с 1933 года). Прямоугольные плоскости, выпуклые и углублённые круги, квадраты создают на белой поверхности тонкую пелену светотени, смягчающую резкость геометрических линий [«Белый рельеф» (1935 год), «1937 год(рельеф)» (1937 год), обе - галерея Тейт]. В ряде работ рельеф сочетается с живописью («Раскрашенный рельеф», 1939 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). В 1939-1958 годы жил в Корнуолле, где, не оставляя абстрактную живопись, исполнял также пейзажи и натюрморты (преим. рисунки и гравюры). В 1958-1971 годы жил в Тичино (Швейцария). Первая жена Николсона - живописец Уинифред Николсон (урождённая Робертс; 1893-1981 годы), вторая - скульптор Б. Хепуорт.
Сочинения:
Circle: international survey of constructive art. L., 1937. L., 1971 (ed. with N. Gabo, J. L. Martin).