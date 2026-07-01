НИКОЛЬСКОЕ-ГАГАРИНО
НИКОЛЬСКОЕ-ГАГАРИНО - усадебный ансамбль в Московской области, в Рузском районе.
Расположен на окраине с. Никольское, на высоком холме на левом берегу р. Озерна (приток р. Рузы), близ Тростенского оз. Село известно с 1660 года как вотчина кн. Б.И. Троекурова. Принадлежало его наследникам вплоть до середины XVIII века, затем князьям Салтыковым. В 1765 году куплено кн. С.В. Гагариным (из рода Гагариных) и принадлежало его потомкам до 1917 года.
После разорения во время Отечественной войны 1812 года усадьба восстанавливалась арх. О.И. Бове. В 1910-е годы благоустройством территории занимался инж. Х.Ф. Эневольдсен. После 1917 года портреты, миниатюра и посуда, а также мебель 18 в. попали в Музейный фонд, быв. Строгановское училище (оба - в Москве) и музей Новый Иерусалим. Усадебная библиотека (15 тыс. томов) частично (книги на рус. яз.) была вывезена Воскресенским отделом народного образования (судьба книг на иностр. языках неизвестна). После Великой Отечественной войны в усадьбе располагался санаторий для больных туберкулёзом; ныне размещается Детское отделение Московской областной психоневрологической больницы № 4. Раскопками у подножия холма археологами открыта стоянка эпохи мезолита (IV-V тысячилетия до н. э.).
Усадебный комплекс построен по заказу кн. С.С. Гагарина, проект в 1773 году разработан И.Е. Старовым. В центре ансамбля классицистической усадьбы - 2-этажный увенчанный круглым бельведером главный дом (1774-1776 годы) с выходящей к крутому склону холма круглой террасой, образуемой выступом 1-го этажа и вогнутой стеной. Живописное сопоставление объёмов дополняют руст 1-го этажа и расположенные по углам 2-колонные лоджии. Крылья-корпуса дома соединены дугами кирпичных оград с парными флигелями. Также сохранились: служебный флигель, руины конного двора, усадебные ворота. Неподалёку за парными обелисками на пригорке стоит церковь Свт. Николая (1777-1784 годы, арх. Старов), к которой в 1874 году пристроена усыпальница Гагариных (разграблена в 1941 году; восстановлена к 2007 году). Отдельно стоявшая круглая в плане колокольня, предвосхищавшая формы ампира, с колоннадой, увенчанной бельведером, взорвана в 1941году (воссоздана в 2007-2010 годы). Частично сохранился разбитый по рекомендациям А.Т. Болотова усадебный парк со звездообразно расположенными аллеями и центр. сосновой аллеей регулярной части.
Трёхрядной аллеей (длина 2 км) Никольское-Гагарино связано с хозяйственным комплексом на хуторе Бородёнки, в котором сохранились руины скотного (1770-е годы, перестроен в XIX веке) и конного дворов, кузница (конец XIX века), жилые дома, клуб для рабочих и дом управляющего в стиле модерн (начало XX века).