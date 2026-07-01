НИКОЛЬСКОЕ-ГАГАРИНО

НИКОЛЬСКОЕ-ГАГАРИНО - уса­деб­ный ан­самбль в Мо­с­ков­ской области, в Руз­ском районе.

Рас­по­ло­жен на ок­раи­не с. Ни­коль­ское, на вы­со­ком хол­ме на ле­вом бе­ре­гу р. Озер­на (при­ток р. Ру­зы), близ Тро­стен­ско­го оз. Се­ло из­вест­но с 1660 года как вот­чи­на кн. Б.И. Трое­ку­ро­ва. При­над­ле­жа­ло его на­след­ни­кам вплоть до середины XVIII века, за­тем князь­ям Сал­ты­ко­вым. В 1765 году ку­п­ле­но кн. С.В. Га­га­ри­ным (из ро­да Га­га­ри­ных) и при­над­ле­жа­ло его по­том­кам до 1917 года.

По­сле ра­зо­ре­ния во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года усадь­ба вос­ста­нав­ли­ва­лась арх. О.И. Бо­ве. В 1910-е годы бла­го­ус­т­рой­ст­вом тер­ри­то­рии за­ни­мал­ся инж. Х.Ф. Эне­вольд­сен. По­сле 1917 года порт­ре­ты, ми­ниа­тю­ра и по­су­да, а так­же ме­бель 18 в. по­па­ли в Му­зей­ный фонд, быв. Стро­га­нов­ское училище (оба - в Мо­ск­ве) и му­зей Но­вый Ие­ру­са­лим. Уса­деб­ная библиотека (15 тыс. то­мов) час­тич­но (кни­ги на рус. яз.) бы­ла вы­ве­зе­на Вос­кре­сен­ским от­де­лом народного об­ра­зо­ва­ния (судь­ба книг на иностр. язы­ках не­из­вест­на). По­сле Великой Отечественной вой­ны в усадь­бе рас­по­ла­гал­ся са­на­то­рий для боль­ных ту­бер­ку­лё­зом; ны­не раз­ме­ща­ет­ся Дет­ское от­де­ле­ние Московской об­ла­ст­ной пси­хо­нев­ро­ло­гической боль­ни­цы № 4. Рас­коп­ка­ми у под­но­жия хол­ма ар­хео­ло­га­ми от­кры­та сто­ян­ка эпо­хи ме­зо­ли­та (IV-V тысячилетия до н. э.).

Уса­деб­ный ком­плекс по­стро­ен по за­ка­зу кн. С.С. Га­га­ри­на, про­ект в 1773 году раз­ра­бо­тан И.Е. Ста­ро­вым. В цен­тре ан­самб­ля клас­си­ци­стической усадь­бы - 2-этаж­ный увен­чан­ный круг­лым бель­ве­де­ром главный дом (1774-1776 годы) с вы­хо­дя­щей к кру­то­му скло­ну хол­ма круг­лой тер­ра­сой, об­ра­зуе­мой вы­сту­пом 1-го эта­жа и во­гну­той сте­ной. Жи­во­пис­ное со­по­став­ле­ние объ­ё­мов до­пол­ня­ют руст 1-го эта­жа и рас­по­ло­жен­ные по уг­лам 2-ко­лон­ные лод­жии. Кры­лья-кор­пу­са до­ма со­еди­не­ны ду­га­ми кир­пич­ных ог­рад с пар­ны­ми фли­ге­ля­ми. Так­же со­хра­ни­лись: слу­жеб­ный фли­гель, руи­ны кон­но­го дво­ра, уса­деб­ные во­ро­та. Не­по­да­лё­ку за пар­ны­ми обе­ли­ска­ми на при­гор­ке сто­ит церковь Свт. Ни­ко­лая (1777-1784 годы, арх. Ста­ров), к ко­то­рой в 1874 году при­строе­на усы­паль­ни­ца Га­га­ри­ных (раз­граб­ле­на в 1941 году; вос­ста­нов­ле­на к 2007 году). От­дель­но сто­яв­шая круг­лая в пла­не ко­ло­коль­ня, пред­вос­хи­щав­шая фор­мы ам­пи­ра, с ко­лон­на­дой, увен­чан­ной бель­ве­де­ром, взо­рва­на в 1941году (вос­соз­да­на в 2007-2010 годы). Час­тич­но со­хра­нил­ся раз­би­тый по ре­ко­мен­да­ци­ям А.Т. Бо­ло­то­ва уса­деб­ный парк со звез­до­об­раз­но рас­по­ло­жен­ны­ми ал­лея­ми и центр. со­с­но­вой ал­ле­ей ре­гу­ляр­ной час­ти.

Трёх­ряд­ной ал­ле­ей (дли­на 2 км) Никольское-Гагарино свя­за­но с хо­зяйственным ком­плек­сом на ху­то­ре Бо­ро­дён­ки, в ко­то­ром со­хра­ни­лись руи­ны скот­но­го (1770-е годы, пе­ре­стро­ен в XIX веке) и кон­но­го дво­ров, куз­ни­ца (конец XIX века), жи­лые до­ма, клуб для ра­бо­чих и дом управ­ляю­ще­го в сти­ле мо­дерн (начало XX века).

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