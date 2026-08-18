НИКОЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Родился 04.06.1973. Окончил исторический факультет МГУ в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Развитие права в эпоху становления государственности: Древняя Русь и Скандинавия (2000).

Работал научным сотрудником в Центре "Восточная Европа в античном и средневековом мире" Института всеобщей истории РАН; ведущим научным редактором "Московской энциклопедии".

Кандидат исторических наук, преподаватель истории в школе №57 г. Москва.

Область интересов : Средневековая история права на Руси и в странах Северной Европы.

Сочинения: Дружинник и партнер в древнескандинавской литературе // XIV конф. по изучению Скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. М.; Архангельск, 2001;

О характере участия женщин в кровной мести (Скандинавия и Древняя Русь) // Древнейшие государства Вост. Европы, 1999 г.: Вост. и Сев. Европа в средневековье. М., 2001;

О дружинном праве в эпоху становления государственности на Руси // Средневековая Русь. М., 2004. Вып. 4.;

В ответе за чужой обычай (Византийское право и «закон русский» в русско-византийских договорах X в.) // Historia animate: Памяти О.И. Варьяш: Сб. ст. М., 2004. Ч. 1.