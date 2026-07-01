НИКОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

НИКОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский ис­то­рик-вос­то­ко­вед, биб­ле­ист, академик Академии Наук БССР (1931 год), член-корреспондент Академии Наук СССР (1946 год), заслуженный де­ятель на­ук БССР (1938 год).

Сын М.В. Ни­коль­ско­го . В 1900 году окон­чил МГУ, до 1918 года пре­по­да­вал ис­то­рию в сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях Мо­ск­вы. Не­ко­то­рое вре­мя со­труд­ни­чал в боль­ше­ви­ст­ской газеты «Борь­ба», в го­ды Ре­во­лю­ции 1905-1907 годы ра­бо­тал в лек­тор­ской груп­пе при Московском комитете РСДРП(б). С но­ября 1918 года профессор ка­фед­ры ис­то­рии ре­ли­гии Смо­лен­ско­го университета (в 1919-1921 годы рек­тор). С 1922 года профессор Бе­ло­русского государственного университета в Мин­ске, в 1937-1953 годы ди­рек­тор Института ис­тории АН БССР.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, в августе 1943 - мар­те 1944 годов, бу­ду­чи уже в пре­клон­ном воз­ра­сте и на­хо­дясь в пар­ти­зан­ском от­ря­де, не пре­кра­щал сво­ей на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ской дея­тель­но­сти, ито­гом ко­то­рой ста­ли две мо­но­гра­фии: «Ча­ст­ное зем­ле­вла­де­ние и зем­ле­поль­зо­ва­ние в Древ­нем Дву­ре­чье» и «Этю­ды по ис­то­рии фи­ни­кий­ских об­щин­ных и зем­ле­дель­че­ских куль­тов» (обе опубликованы в 1948 году).

В тру­дах по ис­то­рии Древ­не­го Вос­то­ка Н.М. Никольский при­дер­жи­вал­ся сво­ей сфор­ми­ро­вав­шей­ся ещё до ре­во­лю­ции точ­ки зре­ния на раз­ви­тие ми­ро­вых об­ще­ст­вен­но-эко­но­мич. про­цес­сов. В про­ти­во­по­лож­ность мне­нию боль­шин­ст­ва сов. ис­то­ри­ков то­го вре­ме­ни Н.М. Никольский рас­смат­ри­вал все го­су­дар­ст­ва Древ­не­го Вос­то­ка как фор­мы восточной дес­по­тии , ко­то­рая опи­ра­лась на чрез­вы­чай­ную ус­той­чи­вость сель­ской об­щи­ны, под­чёр­ки­вал рез­кое от­ли­чие со­ци­аль­ных форм древне-восточного об­ще­ст­ва от об­ще­ст­ва ан­тич­но­го. Эти со­ци­аль­ные фор­мы он счи­тал не ра­бо­вла­дель­че­ски­ми, а фео­даль­ны­ми (позд­нее - по­лу­пат­ри­ар­халь­ны­ми и по­лу­фео­даль­ны­ми). Не­смот­ря на серь­ёз­ное идей­ное про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду об­ще­при­ня­той к то­му вре­ме­ни в сов. нау­ке кон­цеп­ци­ей сме­ны об­щественных фор­ма­ций («пя­ти­член­ки») и взгля­да­ми Н.М. Никольского, его тру­ды пуб­ли­ко­ва­лись и пе­ре­из­да­ва­лись без изъ­я­тий, хо­тя и с ре­дак­тор­ски­ми ком­мен­та­рия­ми от­но­си­тель­но «оши­боч­но­сти» тех или иных ав­тор­ских фор­му­ли­ро­вок.

В советской ис­то­рио­гра­фии Н.М. Никольский был пер­вым ис­то­ри­ком ре­ли­гии, по­зна­ко­мив­шим ши­ро­кий круг отечественных чи­та­те­лей с дос­ти­же­ния­ми биб­лей­ской кри­ти­ки. Ито­гом его мно­го­лет­ней ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­ты в этой об­лас­ти был ряд пуб­ли­ка­ций по про­бле­мам про­ис­хо­ж­де­ния хри­сти­ан­ст­ва и фор­ми­ро­ва­ния книг Но­во­го За­ве­та, ис­то­рии пра­во­сла­вия, русской Церк­ви, ста­ро­об­ряд­че­ст­ва и сек­тант­ст­ва в Рос­сии. Ис­сле­до­ва­ния Н.М. Никольского в об­лас­ти эт­но­гра­фии и фольк­ло­ри­сти­ки Бе­ло­рус­сии на­шли от­ра­же­ние в пуб­ли­ка­ци­ях 1931-1959 годов. Мно­го вни­ма­ния уде­лял из­да­нию до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов по ис­то­рии Бе­ло­рус­сии, со­зда­нию ис­то­рических и крае­ведческих му­зе­ев. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1944, 1957 годы).

Сочинения:

Про­ис­хо­ж­де­ние и ис­то­рия бе­ло­рус­ской сва­деб­ной об­ряд­но­сти. Минск, 1956;

Куль­ту­ра древ­ней Ва­ви­ло­нии. Минск, 1959; Из­бран­ные про­из­ве­де­ния по ис­то­рии ре­ли­гии. М., 1974;

Ис­то­рия рус­ской церк­ви. 4-е изд. М., 1988. М., 2004.