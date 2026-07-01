НИКОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
НИКОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский историк-востоковед, библеист, академик Академии Наук БССР (1931 год), член-корреспондент Академии Наук СССР (1946 год), заслуженный деятель наук БССР (1938 год).
Сын М.В. Никольского. В 1900 году окончил МГУ, до 1918 года преподавал историю в средних учебных заведениях Москвы. Некоторое время сотрудничал в большевистской газеты «Борьба», в годы Революции 1905-1907 годы работал в лекторской группе при Московском комитете РСДРП(б). С ноября 1918 года профессор кафедры истории религии Смоленского университета (в 1919-1921 годы ректор). С 1922 года профессор Белорусского государственного университета в Минске, в 1937-1953 годы директор Института истории АН БССР.
Во время Великой Отечественной войны, в августе 1943 - марте 1944 годов, будучи уже в преклонном возрасте и находясь в партизанском отряде, не прекращал своей научно-исследовательской деятельности, итогом которой стали две монографии: «Частное землевладение и землепользование в Древнем Двуречье» и «Этюды по истории финикийских общинных и земледельческих культов» (обе опубликованы в 1948 году).
В трудах по истории Древнего Востока Н.М. Никольский придерживался своей сформировавшейся ещё до революции точки зрения на развитие мировых общественно-экономич. процессов. В противоположность мнению большинства сов. историков того времени Н.М. Никольский рассматривал все государства Древнего Востока как формы восточной деспотии, которая опиралась на чрезвычайную устойчивость сельской общины, подчёркивал резкое отличие социальных форм древне-восточного общества от общества античного. Эти социальные формы он считал не рабовладельческими, а феодальными (позднее - полупатриархальными и полуфеодальными). Несмотря на серьёзное идейное противоречие между общепринятой к тому времени в сов. науке концепцией смены общественных формаций («пятичленки») и взглядами Н.М. Никольского, его труды публиковались и переиздавались без изъятий, хотя и с редакторскими комментариями относительно «ошибочности» тех или иных авторских формулировок.
В советской историографии Н.М. Никольский был первым историком религии, познакомившим широкий круг отечественных читателей с достижениями библейской критики. Итогом его многолетней исследовательской работы в этой области был ряд публикаций по проблемам происхождения христианства и формирования книг Нового Завета, истории православия, русской Церкви, старообрядчества и сектантства в России. Исследования Н.М. Никольского в области этнографии и фольклористики Белоруссии нашли отражение в публикациях 1931-1959 годов. Много внимания уделял изданию документов и материалов по истории Белоруссии, созданию исторических и краеведческих музеев. Награждён орденами Ленина (1944, 1957 годы).
Сочинения:
Происхождение и история белорусской свадебной обрядности. Минск, 1956;
Культура древней Вавилонии. Минск, 1959; Избранные произведения по истории религии. М., 1974;
История русской церкви. 4-е изд. М., 1988. М., 2004.