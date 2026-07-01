НИКОЛЬСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

НИКОЛЬСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский вос­то­ко­вед, се­ми­то­лог, ос­но­ва­тель ас­си­рио­ло­гии, шу­ме­ро­ло­гии и урар­то­ве­де­ния в Рос­сии.

Отец Н.М. Ни­коль­ско­го . Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (МДА), где изу­чал древ­не­ев­рей­ский и клас­сические ев­ропейские язы­ки, за­тем са­мо­стоя­тель­но - несколько восточных язы­ков и ас­сирийскую кли­но­пись. Пре­по­да­вал греческий язык, слу­жил кор­рек­то­ром, а позд­нее цен­зо­ром Московского цен­зур­но­го комитета. Не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя чи­тал курс ас­си­рио­ло­гии и геб­раи­сти­ки в МДА и МГУ.

Многие ра­бо­ты М.В. Никольского, осо­бен­но в на­ча­ле его на­учного пу­ти, бы­ли на­пи­са­ны в по­пу­ляр­ном сти­ле, рас­счи­тан­ном на ши­ро­кий круг чи­та­те­лей, что­бы вы­звать в Рос­сии ин­те­рес к изу­че­нию Древ­не­го Вос­то­ка. В 1887 году по его ини­циа­ти­ве при Императорском московском ар­хео­ло­гическом обществе соз­да­на Восточная ко­мис­сия, в за­да­чи ко­то­рой вхо­ди­ли изу­че­ние куль­тур стран Древ­не­го Вос­то­ка, разъ­яс­не­ние об­ще­ст­вен­но­сти важ­но­сти и не­об­хо­ди­мо­сти для Рос­сии соз­да­ния му­зе­ев, со­би­ра­ние древ­них па­мят­ни­ков, ор­га­ни­за­ция экс­пе­ди­ций, ар­хео­ло­гич. рас­ко­пок, а так­же изу­че­ние кли­но­пи­си. В 1889-1896 годы ре­дак­тор из­да­ния «Древ­но­сти вос­точ­ные. Тру­ды Вос­точ­ной ко­мис­сии Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва».

Вме­сте с А.А. Ива­нов­ским М.В. Никольский ор­га­ни­зо­вал несколько экс­пе­ди­ций в Ар­ме­нию и про­вёл боль­шую ра­бо­ту по со­би­ра­нию и изу­че­нию па­мят­ни­ков урарт­ской куль­ту­ры, главным образом над­пи­сей. М.В. Никольский под­го­тав­ли­вал мно­го­численные из­да­ния отдельных урарт­ских над­пи­сей, най­ден­ных в пре­де­лах Рос­сии, пуб­ли­ко­вал ста­тьи по ис­то­рии, гео­гра­фии, то­по­ни­ми­ке Урар­ту и ис­то­рии де­шиф­ров­ки урарт­ской кли­но­пи­си. В 1896 году был опуб­ли­ко­ван один из са­мых об­шир­ных его тру­дов «Кли­но­об­раз­ные над­пи­си За­кав­ка­зья». Этот труд М.В. Никольский по­ло­жил на­ча­ло ком­плекс­но­му изу­че­нию древ­ней ци­ви­ли­за­ции Урар­ту в ар­хео­ло­гическом, лин­гвис­тическом, ис­то­рическом и куль­тур­ном от­но­ше­ни­ях и сыг­рал важ­ную роль в ста­нов­ле­нии не толь­ко рос­сий­ско­го, но и ми­ро­во­го урар­то­ве­де­ния.

По по­ру­че­нию Восточной ко­мис­сии М.В. Никольский про­вёл ог­ром­ную ра­бо­ту по оп­ре­де­ле­нию под­лин­но­сти и цен­но­сти кол­лек­ций в русских со­б­ра­ни­ях, вклю­чав­ших ас­сир. ма­те­риа­лы, а так­же мно­го ра­бо­тал над изу­че­ни­ем и опи­са­ни­ем ва­ви­ло­но-ас­сирийских древ­но­стей. На­хо­дясь в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1900-1908 годы, за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем бо­га­тей­шей кли­но­пис­ной кол­лек­ции из со­б­ра­ния Н.П. Ли­ха­чё­ва . Изу­че­ние и ана­лиз кли­но­пис­ных до­ку­мен­тов, вхо­див­ших в со­став этой кол­лек­ции, снаб­ди­ли М.В. Никольского ма­те­ри­алом для мо­ну­мен­таль­но­го двух­том­ни­ка «До­ку­мен­ты хо­зяй­ст­вен­ной от­чет­но­сти древ­ней­шей эпо­хи Хал­деи из со­б­ра­ния Н.П. Ли­ха­че­ва» (1908-1915 годы). Из­да­ние, по­ми­мо ав­то­гра­фий и фо­то­гра­фий, со­дер­жит транс­крип­ции, пе­ре­вод или пе­ре­сказ бо­лее 900 шу­мер­ских тек­стов XXIV-XXI веков до н. э. Это пер­вый труд по­доб­но­го ро­да в ми­ро­вой нау­ке, он стал об­раз­цом при по­сле­дую­щих пуб­ли­ка­ци­ях шу­мер­ских хо­зяйственных до­ку­мен­тов. В из­да­нии «Древ­но­стей вос­точ­ных» М.В. Никольский по­мес­тил об­раз­цо­вое опи­са­ние сирийских ру­ко­пи­сей Еван­ге­лия, хра­нив­ших­ся в Мо­ск­ве, и паль­мир­ских над­пи­сей и рель­е­фов, на­хо­див­ших­ся в тиф­лис­ском му­зее.

Сочинения:

Ас­си­рий­ские кли­но­об­раз­ные тек­сты с транс­крип­ци­ей и под­строч­ным рус­ским пе­ре­во­дом. Ав­то­гра­фи­че­ское изд. М., 1883–1884. Вып. 1: [Таб­ли­ца зна­ков и сил­ла­ба­рии]. Вып. 2: Су­ме­рий­ский гимн бо­гу ог­ня IV тыс. до Р. Х. с транс­крип­ци­ей, пе­ре­во­дом и под­роб­ным объ­яс­не­ни­ем.