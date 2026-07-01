НИКОЛЬСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
НИКОЛЬСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский востоковед, семитолог, основатель ассириологии, шумерологии и урартоведения в России.
Отец Н.М. Никольского. Окончил Московскую духовную академию (МДА), где изучал древнееврейский и классические европейские языки, затем самостоятельно - несколько восточных языков и ассирийскую клинопись. Преподавал греческий язык, служил корректором, а позднее цензором Московского цензурного комитета. Непродолжительное время читал курс ассириологии и гебраистики в МДА и МГУ.
Многие работы М.В. Никольского, особенно в начале его научного пути, были написаны в популярном стиле, рассчитанном на широкий круг читателей, чтобы вызвать в России интерес к изучению Древнего Востока. В 1887 году по его инициативе при Императорском московском археологическом обществе создана Восточная комиссия, в задачи которой входили изучение культур стран Древнего Востока, разъяснение общественности важности и необходимости для России создания музеев, собирание древних памятников, организация экспедиций, археологич. раскопок, а также изучение клинописи. В 1889-1896 годы редактор издания «Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археологического общества».
Вместе с А.А. Ивановским М.В. Никольский организовал несколько экспедиций в Армению и провёл большую работу по собиранию и изучению памятников урартской культуры, главным образом надписей. М.В. Никольский подготавливал многочисленные издания отдельных урартских надписей, найденных в пределах России, публиковал статьи по истории, географии, топонимике Урарту и истории дешифровки урартской клинописи. В 1896 году был опубликован один из самых обширных его трудов «Клинообразные надписи Закавказья». Этот труд М.В. Никольский положил начало комплексному изучению древней цивилизации Урарту в археологическом, лингвистическом, историческом и культурном отношениях и сыграл важную роль в становлении не только российского, но и мирового урартоведения.
По поручению Восточной комиссии М.В. Никольский провёл огромную работу по определению подлинности и ценности коллекций в русских собраниях, включавших ассир. материалы, а также много работал над изучением и описанием вавилоно-ассирийских древностей. Находясь в Санкт-Петербурге в 1900-1908 годы, занимался изучением богатейшей клинописной коллекции из собрания Н.П. Лихачёва. Изучение и анализ клинописных документов, входивших в состав этой коллекции, снабдили М.В. Никольского материалом для монументального двухтомника «Документы хозяйственной отчетности древнейшей эпохи Халдеи из собрания Н.П. Лихачева» (1908-1915 годы). Издание, помимо автографий и фотографий, содержит транскрипции, перевод или пересказ более 900 шумерских текстов XXIV-XXI веков до н. э. Это первый труд подобного рода в мировой науке, он стал образцом при последующих публикациях шумерских хозяйственных документов. В издании «Древностей восточных» М.В. Никольский поместил образцовое описание сирийских рукописей Евангелия, хранившихся в Москве, и пальмирских надписей и рельефов, находившихся в тифлисском музее.
Сочинения:
Ассирийские клинообразные тексты с транскрипцией и подстрочным русским переводом. Автографическое изд. М., 1883–1884. Вып. 1: [Таблица знаков и силлабарии]. Вып. 2: Сумерийский гимн богу огня IV тыс. до Р. Х. с транскрипцией, переводом и подробным объяснением.