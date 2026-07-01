НИКОЛЬСКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
НИКОЛЬСКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - российский политический и общественный деятель, публицист, правовед, филолог, статский советник (1913 год).
Дворянин. Зять С.Н. Шубинского. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1893 год), в 1899-1903 годы приват-доцент этого факультета, преподавал римское и гражданское право; одновременно преподавал в Военно-юридической академии (1899-1903 годы), на статистических курсах МВД. С января 1904 года присяжный стряпчий при Санкт-Петербургском коммерческом суде, с мая помощник присяжного поверенного П.Ф. Булацеля, с января 1905 года частный поверенный при Сакнт-Петербургском окружном суде. Преподавал римское право в Училище правоведения (1912-1917 годы), и. д. ординарного профессора римского права Юрьевского университета (1913-1917 годы). Член Санкт-Петербургской городской комиссии по народному образованию (1912-1913 годы), активно участвовал в организации школьного дела в Казанской части города.
Автор многочисленных статей по вопросам политики и литературы в газетах «Новое время» (с начала 1890-х годов), «Московские ведомости», журналах «Исторический вестник» (в 1896-1906 годы вёл рубрику «Смесь»), «Русское обозрение», «Русский вестник». Труды по римскому праву. В 1897 году дебютировал как пушкинист; одним из первых обратился к текстологическим проблемам издания сочинений А.С. Пушкина. Поэт-любитель («Сборник стихотворений», 1899 год). Издал первое полное собрание стихотворений А.А. Фета (т. 1-3, 1901 год; 2-е изд., 1910 год; т. 1–2, 1912 год). Инициатор и редактор издания «Художественно-литературный сборник: Стихотворения студентов Санкт-Петербургского университета» (1903 год), в котором были опубликованы первые произведения А.А. Блока.
Считал самодержавие единственной возможной формой российской государственности, доказывал, что и после реформ 1905 года оно осталось неограниченным. Требовал обеспечить господствующее положение русского народа и Русской православной церкви, призывал к укреплению сословного строя, который считал лучшей опорой в борьбе против революции; осуждал интеллигенцию за «инородческий дух и инородческий состав». Проповедовал крайний антисемитизм и враждебность к полякам, финнам и др. народам окраинных территорий Российской империи. Член «Русского собрания» с 1903 года, избран его пожизненным членом, заведующий отделом переписки и член Совета (1905-1910 годы), товарищ его председателя (1907-1908 годы); в 1912 году исключён из «Русского собрания» за развязанный им в ноябре 1911 года скандал с Н.Е. Марковым, которого Б.В. Никольский обвинил в получении денег от правительства. На приёме делегации «Рус. собрания» 31 декабря 1905 год (13 января 1906 год) императором Николаем II резко осудил «убийственное бездействие» председатель СМ С.Ю. Витте и призвал подавить революцию военной силой. Один из организаторов 1-го Всероссиского съезда русских людей [8(21)-12(25) февраля 1906 год, Санкт-Петербург]. Член Главного совета Союза русского народа (1906-1910 годы), при расколе Союза (1909-1910 годы) перешёл на сторону А.И. Дубровина, с конца 1911 года член Главного совета «дубровинского» Союза русского народа. В дальнейшем отошёл от политич. деятельности, но публично поддержал сторону обвинения в Бейлиса деле (1913 год).
После Февральской революции 1917 года по требованию новой власти подал в отставку с преподавательских должностей, с октября 1917 года до оккупации Эстляндской губернии германскими войсками в феврале 1918 года вновь приват-доцент Юрьевского ун-та. Затем консультант по гражданским делам 2-го Военного строительства Инжинерной обороны Петрограда. 17 мая 1919 года арестован Петроградской губернской ЧК, 12 июня 1919 года приговорён к высшей мере наказания как «убеждённый организатор Союза русского народа, проникший в военную организацию с целью шпионажа». Расстрелян. Реабилитирован в 2002 году военной прокуратурой Северного флота.
Собрал одну из крупнейших в России частных библиотек по юриспруденции, гуманитарным наукам и библиографии (около 35 тыс. томов, 10 тыс. брошюр и отдельных оттисков, св. 20 тыс. каталогов антиквариата русских и иностранных фирм; ныне основная часть в РНБ). Опубликованы отрывки из дневников Б.В. Никольского - «Дневник Бориса Никольского (1905-1907 годы)» («Красный архив», 1934 год, № 2), «Борис Никольский и Григорий Распутин» (там же, 1935 год, № 1), «Из дневника [1897-1918 годы]» (сборник работ Б.В. Никольского «Сокрушить крамолу», сост., предисл. и прим. - Д.И. Стогов, 2009 год).
Сочинения:
Система и текст XII таблиц: Исследование по истории римского права. СПб., 1897;
Академический Пушкин: Критический очерк. СПб., 1899;
Поэт и читатель в лирике Пушкина: Критический очерк. СПб., 1899;
Опыт эдикта чести: Доклад в С.-Петербургском юридическом обществе. СПб., 1901;
Последняя дуэль А. С. Пушкина: Биографический очерк. СПб., 1901;
К истории дарений между супругами: Исследование по римскому праву. Юрьев, 1915.
Исторические источники:
Всеподданнейшая речь 31 декабря 1905 г. 3-е изд. СПб., 1914;
Самойлович А.В. Пушкинист Б.В. Никольский (по личным воспоминаниям) // Парфенон. П., 1922. Вып. 1;
Переписка Антония с Б.В. Никольским // Былое. 1923. Кн. 21;
Воспоминания Б.А. Садовского о Б.В. Никольском // Встречи с прошлым. М., 1988. Вып. 6;
Монархист и Советы: Письма Б.В. Никольского к Б.А. Садовскому. 1913–1918 // Звенья. М.; СПб., 1992. Вып. 2.