НИКОЛЬСКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

НИКОЛЬСКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - российский по­ли­тический и об­щественный дея­тель, пуб­ли­цист, пра­во­вед, фи­ло­лог, статский советник (1913 год).

Дво­ря­нин. Зять С.Н. Шу­бин­ско­го. Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1893 год), в 1899-1903 годы при­ват-до­цент это­го факультета, пре­по­да­вал рим­ское и гражданское пра­во; одно­вре­мен­но пре­по­да­вал в Во­енно-юри­дической ака­де­мии (1899-1903 годы), на ста­ти­стических кур­сах МВД. С января 1904 года при­сяж­ный стряп­чий при Санкт-Пе­тербургском ком­мерческом су­де, с мая по­мощ­ник при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го П.Ф. Бу­ла­це­ля, с января 1905 года ча­ст­ный по­ве­рен­ный при Сакнт-Пе­тербургском ок­руж­ном су­де. Пре­по­да­вал рим­ское пра­во в Училище пра­во­ве­де­ния (1912-1917 годы), и. д. ор­ди­нар­но­го профессора рим­ско­го пра­ва Юрь­ев­ско­го университета (1913-1917 годы). Член Санкт-Пе­тербургской городской ко­мис­сии по народному об­ра­зо­ва­нию (1912-1913 годы), ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции школь­но­го де­ла в Ка­зан­ской час­ти го­ро­да.

Ав­тор мно­го­численных ста­тей по во­про­сам по­ли­ти­ки и литературы в га­зе­тах «Но­вое вре­мя» (с начала 1890-х годов), «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти», жур­на­лах «Ис­то­ри­че­ский вест­ник» (в 1896-1906 годы вёл руб­ри­ку «Смесь»), «Рус­ское обо­зре­ние», «Рус­ский вест­ник». Тру­ды по рим­ско­му пра­ву. В 1897 году де­бю­ти­ро­вал как пуш­ки­нист; од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к тек­сто­логическим про­бле­мам из­да­ния со­чи­не­ний А.С. Пуш­ки­на . По­эт-лю­би­тель («Сбор­ник сти­хо­тво­ре­ний», 1899 год). Из­дал пер­вое пол­ное со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний А.А. Фе­та (т. 1-3, 1901 год; 2-е изд., 1910 год; т. 1–2, 1912 год). Ини­циа­тор и ре­дак­тор из­да­ния «Ху­до­же­ствен­но-ли­те­ра­тур­ный сбор­ник: Сти­хо­тво­ре­ния сту­ден­тов Санкт-Пе­тер­бург­ско­го уни­вер­си­те­та» (1903 год), в ко­то­ром бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны пер­вые про­из­ве­де­ния А.А. Бло­ка.

Счи­тал са­мо­дер­жа­вие един­ст­вен­ной воз­мож­ной фор­мой российской го­су­дар­ст­вен­но­сти, до­ка­зы­вал, что и по­сле ре­форм 1905 года оно ос­та­лось не­ог­ра­ни­чен­ным. Тре­бо­вал обес­пе­чить гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние русского на­ро­да и Русской пра­во­слав­ной церк­ви, при­зы­вал к ук­ре­п­ле­нию со­слов­но­го строя, ко­то­рый счи­тал луч­шей опо­рой в борь­бе про­тив ре­во­лю­ции; осу­ж­дал ин­тел­ли­ген­цию за «ино­род­че­ский дух и ино­род­че­ский со­став». Про­по­ве­до­вал край­ний ан­ти­се­ми­тизм и вра­ж­деб­ность к по­ля­кам, фин­нам и др. на­ро­дам ок­раин­ных тер­ри­то­рий Российской им­пе­рии. Член «Рус­ско­го со­б­ра­ния» с 1903 года, из­бран его по­жиз­нен­ным чле­ном, заведующий от­де­лом пе­ре­пис­ки и член Со­ве­та (1905-1910 годы), то­ва­рищ его пред­се­да­те­ля (1907-1908 годы); в 1912 году ис­клю­чён из «Русского со­б­ра­ния» за раз­вя­зан­ный им в но­ябре 1911 года скан­дал с Н.Е. Мар­ко­вым , ко­то­ро­го Б.В. Никольский об­ви­нил в по­лу­че­нии де­нег от пра­ви­тель­ст­ва. На приё­ме де­ле­га­ции «Рус. со­б­ра­ния» 31 декабря 1905 год (13 января 1906 год) императором Ни­ко­ла­ем II рез­ко осу­дил «убий­ст­вен­ное без­дей­ст­вие» председатель СМ С.Ю. Вит­те и при­звал по­да­вить ре­во­лю­цию во­енной си­лой. Один из ор­га­ни­за­то­ров 1-го Все­россиского съез­да русских лю­дей [8(21)-12(25) февраля 1906 год, Санкт-Пе­тер­бург]. Член Главного со­ве­та Сою­за рус­ско­го на­ро­да (1906-1910 годы), при рас­ко­ле Сою­за (1909-1910 годы) пе­ре­шёл на сто­ро­ну А.И. Дуб­ро­ви­на, с конца 1911 года член Главного со­ве­та «дуб­ро­вин­ско­го» Сою­за русского на­ро­да. В даль­ней­шем ото­шёл от по­ли­тич. дея­тель­но­сти, но пуб­лич­но под­дер­жал сто­ро­ну об­ви­не­ния в Бей­ли­са де­ле (1913 год).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года по тре­бо­ва­нию но­вой вла­сти по­дал в от­став­ку с пре­по­да­ва­тель­ских долж­но­стей, с октября 1917 года до ок­ку­па­ции Эс­т­лянд­ской губернии германскими вой­ска­ми в феврале 1918 года вновь при­ват-до­цент Юрь­ев­ско­го ун-та. За­тем кон­суль­тант по гражданским де­лам 2-го Во­енного строи­тель­ст­ва Инжинерной обо­ро­ны Пет­ро­гра­да. 17 мая 1919 года аре­сто­ван Пет­роградской гу­берн­ской ЧК, 12 июня 1919 года при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния как «убе­ж­дён­ный ор­га­ни­за­тор Сою­за рус­ско­го на­ро­да, про­ник­ший в во­ен­ную ор­га­ни­за­цию с це­лью шпио­на­жа». Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 2002 году во­енной про­ку­ра­ту­рой Северного фло­та.

Со­брал од­ну из круп­ней­ших в Рос­сии ча­ст­ных биб­лио­тек по юрис­пру­ден­ции, гу­ма­ни­тар­ным нау­кам и биб­лио­гра­фии (около 35 тыс. то­мов, 10 тыс. бро­шюр и отдельных от­тис­ков, св. 20 тыс. ка­та­ло­гов ан­ти­ква­ри­а­та русских и иностранных фирм; ны­не основная часть в РНБ). Опуб­ли­ко­ва­ны от­рыв­ки из днев­ни­ков Б.В. Никольского - «Днев­ник Бо­ри­са Ни­коль­ско­го (1905-1907 годы)» («Крас­ный ар­хив», 1934 год, № 2), «Бо­рис Ни­коль­ский и Гри­го­рий Рас­пу­тин» (там же, 1935 год, № 1), «Из днев­ни­ка [1897-1918 годы]» (сбор­ник ра­бот Б.В. Никольского «Со­кру­шить кра­мо­лу», сост., пре­дисл. и прим. - Д.И. Сто­гов, 2009 год).

Сочинения:

Сис­те­ма и текст XII таб­лиц: Ис­сле­до­ва­ние по ис­то­рии рим­ско­го пра­ва. СПб., 1897;

Ака­де­ми­че­ский Пуш­кин: Кри­ти­че­ский очерк. СПб., 1899;

По­эт и чи­та­тель в ли­ри­ке Пуш­ки­на: Кри­ти­че­ский очерк. СПб., 1899;

Опыт эдик­та чес­ти: Док­лад в С.-Пе­тер­бург­ском юри­ди­че­ском об­ще­ст­ве. СПб., 1901;

По­след­няя ду­эль А. С. Пуш­ки­на: Био­гра­фи­че­ский очерк. СПб., 1901;

К ис­то­рии да­ре­ний ме­ж­ду суп­руга­ми: Ис­сле­до­ва­ние по рим­ско­му пра­ву. Юрь­ев, 1915.

Исторические источники:

Все­под­дан­ней­шая речь 31 де­каб­ря 1905 г. 3-е изд. СПб., 1914;

Са­мой­ло­вич А.В. Пуш­ки­нист Б.В. Ни­коль­ский (по лич­ным вос­по­ми­на­ни­ям) // Пар­фе­нон. П., 1922. Вып. 1;

Пе­ре­пис­ка Ан­то­ния с Б.В. Ни­коль­ским // Бы­лое. 1923. Кн. 21;

Вос­по­ми­на­ния Б.А. Са­дов­ско­го о Б.В. Ни­коль­ском // Встре­чи с про­шлым. М., 1988. Вып. 6;

Мо­нар­хист и Со­ве­ты: Пись­ма Б.В. Ни­коль­ско­го к Б.А. Са­дов­ско­му. 1913–1918 // Зве­нья. М.; СПб., 1992. Вып. 2.