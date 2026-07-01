НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский хоровой дирижёр, композитор, исследователь русского церковного пения, педагог.
Из семьи священника. Учился в Тихоновском духовном училище (1884-1888 годы), Пензенской духовной семинарии (1888-1894 годы). В 1897 году экстерном окончил Синодальное училище церковного пения в Москве (педагоги С.В. Смоленский, А.Д. Кастальский), был певчим Синодального хора под руководством В.С. Орлова. В 1897-1899 годы учился в Московской консерватории (класс теории музыки С.И. Танеева), в 1900 году перешёл в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества (классы теории композиции А.А. Ильинского, симфонического дирижирования В. Кеса), которое окончил в 1902 году.
В 1908-1917 годы создал бо́льшую часть духовных сочинений. В Москве возглавил регентские курсы (1909 год) и курсы Общества любителей церковного пения, организовал регентские курсы в Пензе, Саратове, Камышине, Наровчате, Вятке, Ржеве. Организатор и участник всех шести регентских съездов в Москве (1908-1917 годы). В 1912 году читал лекции по истории церковного пения в Нижнем Новгороде, в 1913 году дирижировал соединёнными хорами Пензы. С 1902 года сотрудничал с Музыкально-этнографической комиссией. С 1914 года постоянный член контрольной комиссии над церковными хорами, сотрудник журнала «Хоровое и регентское дело». В 1915-1918 годы преподавал в Синодальном училище (контрапункт и теория фуги), Общедоступном музыкальном училище В.Ю. Зограф-Плаксиной (гармония, контрапункт, фуга, форма), Елизаветинском и Александро-Мариинском женских институтах и др.
После Октябрьской революции 1917 года недолго работал в Пролеткульте, сочинял «пролетарские» песни, музыкальный стиль которых напоминал церковные хоры. В 1927 году дал подписку о нераспространении своей духовной музыки, которую, однако, продолжал сочинять. С 1928 года преподавал в Московской консерватори: в 1928-1931 годы заведующий этнографическим отделом, с 1935 года профессор, с 1942 года вёл факультативный курс церковного пения.
Основная часть творческого наследия - церковная музыка: Литургия Преждеосвященных Даров op. 23 (1907 год), Всенощное бдение op. 26 (1908 год), Литургия Иоанна Златоуста op. 31 (1909 год), Венчание op. 41 (1914 год) и др. Сочинения А.В. Никольского входили в программу концертов Синодального и др. хоров Москвы, но в провинции исполнялись редко из-за их монументальности и сложности музыкального языка (в частности, А.В. Никольский применял разработанную П.Г. Чесноковым систему организации хора - разделение его на группы по тембровому сходству). Чаще других исполнялись стихира Благовещению «Совет превечный» (op. 20), «Милость мира» и «Тебе поем» (op. 45), «Рече Господь» (op. 21) и «Ныне отпущаеши» (op. 17). А.В. Никольский - автор детских опер «Сказка о царе Салтане», «Репка» и «В лесу» (1910-1912 годы), 3 кантат, 10 крупных пьес для симфонич. оркестра, Концерта для флейты с оркестром, камерных ансамблей, романсов и многочисл. хоровых обработок русских народных песен.
Автор музыкально-критических статей о А.Д. Кастальском, А.Т. Гречанинове, С.В. Панченко и др. музыкантах. Его труд «Теория русской народной песни» (1919 год) не издан. Ценность представляют руководства по методике хорового (особенно церковного) пения, труды по истории и теории русского церковного пения.
Сочинения:
Образовательно-воспитательное значение музыки // Вестник воспитания. 1908. № 6;
Начальный учебник хорового пения в связи с элементарной теорией музыки… М., 1909 (совм. с Н. Д. Кашкиным);
Формы русского церковного пения. П., 1915. М., 2010;
Краткий очерк истории церковного пения в период I–X вв. П., 1916;
Голос и слух хорового певца. Методическое руководство по школьно-хоровому пению. П., 1916.