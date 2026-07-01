НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский хо­ро­вой ди­ри­жёр, ком­по­зи­тор, ис­сле­до­ва­тель русского цер­ков­но­го пе­ния, пе­да­гог.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Ти­хо­нов­ском ду­хов­ном училище (1884-1888 годы), Пен­зен­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1888-1894 годы). В 1897 году экс­тер­ном окон­чил Си­но­даль­ное училище цер­ков­но­го пе­ния в Мо­ск­ве (пе­да­го­ги С.В. Смо­лен­ский, А.Д. Кас­таль­ский ), был пев­чим Си­но­даль­но­го хо­ра под руководством В.С. Ор­ло­ва. В 1897-1899 годы учил­ся в Московской консерватории (класс тео­рии му­зы­ки С.И. Та­нее­ва), в 1900 году пе­ре­шёл в Музыкально-дра­ма­тическое училище Московского фи­лар­мо­нического общества (клас­сы тео­рии ком­по­зи­ции А.А. Иль­ин­ско­го, сим­фо­нического ди­ри­жи­ро­ва­ния В. Ке­са), ко­то­рое окон­чил в 1902 году.

В 1908-1917 годы соз­дал бо́льшую часть ду­хов­ных со­чи­не­ний. В Мо­ск­ве воз­гла­вил ре­гент­ские кур­сы (1909 год) и кур­сы Общества лю­би­те­лей цер­ков­но­го пе­ния, ор­га­ни­зо­вал ре­гент­ские кур­сы в Пен­зе, Са­ра­то­ве, Ка­мы­ши­не, На­ров­ча­те, Вят­ке, Рже­ве. Ор­га­ни­за­тор и уча­ст­ник всех шес­ти ре­гент­ских съез­дов в Мо­ск­ве (1908-1917 годы). В 1912 году чи­тал лек­ции по ис­то­рии цер­ков­но­го пе­ния в Ниж­нем Нов­го­ро­де, в 1913 году ди­ри­жи­ро­вал со­еди­нён­ны­ми хо­ра­ми Пен­зы. С 1902 года со­труд­ни­чал с Му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­си­ей. С 1914 года по­сто­ян­ный член кон­троль­ной ко­мис­сии над цер­ков­ны­ми хо­ра­ми, со­труд­ник журнала «Хо­ро­вое и ре­гент­ское де­ло». В 1915-1918 годы пре­по­да­вал в Си­но­даль­ном училище (кон­тра­пункт и тео­рия фу­ги), Об­ще­до­ступ­ном музыкальном училище В.Ю. Зо­граф-Плак­си­ной (гар­мо­ния, кон­тра­пункт, фу­га, фор­ма), Ели­за­ве­тин­ском и Алек­сан­д­ро-Ма­ри­ин­ском жен­ских институтах и др.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года не­дол­го ра­бо­тал в Про­лет­куль­те, со­чи­нял «про­ле­тар­ские» пес­ни, музыкальный стиль ко­то­рых на­по­ми­нал цер­ков­ные хо­ры. В 1927 году дал под­пис­ку о не­рас­про­стра­не­нии сво­ей ду­хов­ной му­зы­ки, ко­то­рую, од­на­ко, про­дол­жал со­чи­нять. С 1928 года пре­по­да­вал в Московской консерватори: в 1928-1931 годы заведующий эт­но­гра­фическим от­де­лом, с 1935 года профессор, с 1942 года вёл фа­куль­та­тив­ный курс цер­ков­но­го пе­ния.

Основная часть творческого на­сле­дия - цер­ков­ная му­зы­ка: Ли­тур­гия Пре­ж­де­ос­вя­щен­ных Да­ров op. 23 (1907 год), Все­нощ­ное бде­ние op. 26 (1908 год), Ли­тур­гия Ио­ан­на Зла­то­ус­та op. 31 (1909 год), Вен­ча­ние op. 41 (1914 год) и др. Со­чи­не­ния А.В. Никольского вхо­ди­ли в про­грам­му кон­цер­тов Си­но­даль­но­го и др. хо­ров Мо­ск­вы, но в про­вин­ции ис­пол­ня­лись ред­ко из-за их мо­ну­мен­таль­но­сти и слож­но­сти музыкального язы­ка (в ча­ст­но­сти, А.В. Никольский при­ме­нял раз­ра­бо­тан­ную П.Г. Чес­но­ко­вым си­сте­му ор­га­ни­за­ции хо­ра - раз­де­ле­ние его на груп­пы по тем­бро­во­му сход­ст­ву). Ча­ще дру­гих ис­пол­ня­лись сти­хи­ра Бла­го­ве­ще­нию «Со­вет пре­веч­ный» (op. 20), «Ми­лость ми­ра» и «Те­бе по­ем» (op. 45), «Ре­че Гос­подь» (op. 21) и «Ны­не от­пу­щае­ши» (op. 17). А.В. Никольский - ав­тор дет­ских опер «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не», «Реп­ка» и «В ле­су» (1910-1912 годы), 3 кан­тат, 10 круп­ных пьес для сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра, Кон­цер­та для флей­ты с ор­ке­ст­ром, ка­мер­ных ан­самб­лей, ро­ман­сов и мно­го­числ. хо­ро­вых об­ра­бо­ток русских народных пе­сен.

Ав­тор музыкально-кри­тических ста­тей о А.Д. Кас­таль­ском, А.Т. Гре­ча­ни­но­ве, С.В. Пан­чен­ко и др. му­зы­кан­тах. Его труд «Тео­рия рус­ской на­род­ной пес­ни» (1919 год) не из­дан. Цен­ность пред­став­ля­ют ру­ко­вод­ства по ме­то­ди­ке хо­ро­во­го (осо­бен­но цер­ков­но­го) пе­ния, тру­ды по ис­то­рии и тео­рии русского цер­ков­но­го пе­ния.

Сочинения:

Об­ра­зо­ва­тель­но-вос­пи­та­тель­ное зна­че­ние му­зы­ки // Вест­ник вос­пи­та­ния. 1908. № 6;

На­чаль­ный учеб­ник хо­ро­во­го пе­ния в свя­зи с эле­мен­тар­ной тео­ри­ей му­зы­ки… М., 1909 (совм. с Н. Д. Каш­ки­ным);

Фор­мы рус­ско­го цер­ков­но­го пе­ния. П., 1915. М., 2010;

Крат­кий очерк ис­то­рии цер­ков­но­го пе­ния в пе­ри­од I–X вв. П., 1916;

Го­лос и слух хо­ро­во­го пев­ца. Ме­то­ди­че­ское ру­ко­во­дство по школь­но-хо­ро­во­му пе­нию. П., 1916.