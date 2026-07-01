НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, действительный член АА СССР (1939 год).

Окон­чил Институт гражданских ин­же­не­ров (ИГИ) в 1912 году.

Твор­че­ское ста­нов­ле­ние А.С. Никольского сов­па­ло с на­ча­лом его пе­даго­гической дея­тель­но­сти в ИГИ (1927 год) и раз­ви­ва­лось в рус­ле ра­цио­на­лиз­ма («ра­цио-ар­хи­тек­ту­ры»). А.С. Никольский (совместно с А.А. Олем) раз­ра­бо­тал про­грам­му но­вой дис­ци­п­ли­ны «Вве­де­ние в ар­хи­тек­ту­ру», суть ко­то­рой сво­ди­лась к уп­раж­не­ни­ям на аб­ст­ракт­ных, от­вле­чён­ных от ма­те­риа­ла и кон­ст­рук­ции при­ме­рах («ар­хс­хе­мах»), что фор­ми­ро­ва­ло про­стран­ст­вен­ное мыш­ле­ние сту­ден­тов. Ме­то­ды пре­по­да­ва­ния ар­хит. про­ек­ти­ро­вания, ко­то­рые вне­дрял А.С. Никольский в ИГИ, во мно­гом по­вто­ря­ли пси­хо­ана­ли­тический ме­тод обу­че­ния сту­ден­тов-ар­хи­тек­то­ров, соз­дан­ный Н.А. Ла­дов­ским и прак­ти­ко­вав­ший­ся во Вху­те­ма­се. С др. сто­ро­ны, твор­че­ские по­ис­ки А.С. Никольского бы­ли со­звуч­ны ис­ка­ни­ям К.С. Ма­ле­ви­ча в пе­ри­од его ра­бо­ты в Государственном институте ху­дожественной куль­ту­ры (Гин­хук) в об­лас­ти соз­да­ния су­пре­ма­тической ар­хи­тек­ту­ры: по­строе­ния «пла­нит» и «ар­хи­тек­то­нит» - свое­об­раз­ных мо­де­лей экс­пе­рим. ар­хит. ком­по­зи­ций, не имею­щих оп­ре­де­лён­но­го ути­ли­тар­но­го на­зна­че­ния.

Соз­да­вая ар­хитектурные про­ек­ты, А.С. Никольский ис­поль­зо­вал как фор­маль­ные ре­ше­ния су­пре­ма­тиз­ма, так и функ­цио­наль­ный ме­тод про­ек­ти­ро­ва­ния, при­су­щий кон­ст­рук­ти­виз­му. Во­пло­ще­ни­ем но­ва­тор­ских ис­ка­ний ар­хи­тек­то­ра ста­ли кон­курс­ные про­ек­ты па­мят­ни­ка В.И. Ле­ни­ну у Фин­лянд­ско­го во­кза­ла (1924? год), клу­ба для ра­бо­чих (1927 год), за­ла об­щественных со­б­ра­ний на 1 тыс. чел. (1927 год) и др. В 1926 году А.С. никольский за­оч­но при­нят в чле­ны твор­че­ской ор­га­ни­за­ции кон­ст­рук­ти­ви­стов - Об­ще­ст­ва со­вре­мен­ных ар­хи­тек­то­ров (ОСА), во­шёл в ред­кол­ле­гию журнала «Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра».

По его про­ек­там в 1920-е годы по­строе­ны жи­лой мас­сив на Трак­тор­ной ул. и просп. Ста­чек (совм. с А.И. Ге­гел­ло и Г.А. Си­мо­но­вым; 1925-1929 годы), шко­ла им. 10-ле­тия Ок­тяб­ря (1925-1927 годы), об­щественные ба­ни «Ги­гант» (1928-1930 годы), круг­лые ба­ни (совм. с В.М. Галь­пе­ри­ным, Н.Ф. Дем­ко­вым, А.В. Кре­сти­ным; 1927-1930 годы), ста­ди­он и клуб «Крас­ный пу­ти­ло­вец» (совм. с К.И. Ка­ши­ным, 1927-1929 годы, не сохр.; все - в Ле­нин­гра­де) и др. С 1932 года кол­лек­тив мас­тер­ской ЛОСПС (Ле­нинградского об­ла­ст­но­го со­ве­та про­фес­сио­наль­ных сою­зов) под руководством А.С. Никольского за­ни­мал­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем ком­плек­са со­ору­же­ний на Кре­стов­ском озере, вклю­чав­ше­го физ­куль­тур­ный парк и ста­ди­он им. С.М. Ки­ро­ва на 100 тыс. зри­те­лей (1933-1950 годы, не сохр.).

А.С. Никольский ис­поль­зо­вал опыт сво­их экс­пе­риментальных про­ек­тов 1920-х годов: ста­ди­он пред­став­лял со­бой ис­кусственный холм-коль­цо из грун­та, под­ня­то­го со дна Фин­ско­го зал., с оваль­ной ча­шей по­се­ре­ди­не и рас­по­ло­жен­ны­ми во­круг неё три­бу­на­ми; воз­вы­ша­ясь на 16 м над уров­нем мо­ря, он был об­ра­щён к пар­ку и за­ли­ву внеш­ни­ми озе­ле­нён­ны­ми скло­на­ми. Пер­во­на­чаль­ный про­ект ста­дио­на реа­ли­зо­ван не пол­но­стью, а впо­след­ст­вии ус­лож­нён де­ко­ратив­ны­ми эле­мен­та­ми и скульп­ту­рой. В 1945 году по­сле ко­рен­ной ре­кон­ст­рук­ции тер­ри­то­рии, по­стра­дав­шей во вре­мя Великой Отечесвтенной вой­ны, физ­куль­тур­ный парк был вос­соз­дан по но­во­му про­ек­ту А.С. Никольского и пе­ре­име­но­ван в При­мор­ский парк По­бе­ды.

Как бле­стя­щий ри­со­валь­щик А.С. Никольский про­явил се­бя ещё в 1912-1913 годы, ко­гда по­се­тил с пен­сио­нер­ской по­езд­кой Ита­лию, где вы­пол­нил се­рию ар­хитектурных за­ри­со­вок ви­зантийских па­мят­ни­ков. В 1930-х годы ри­сун­ки А.С. Никольского бы­ли ис­поль­зо­ва­ны со­труд­ни­ка­ми Научно-исследовательского ка­би­не­та Все­российской АХ при раз­ра­бот­ке тео­ре­тич. во­про­сов мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (мо­заи­ки) в свя­зи со строи­тель­ст­вом Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве. Во вре­мя бло­ка­ды Ле­нин­гра­да А.С. Никольский вёл ил­лю­ст­ри­рованный днев­ник (час­тич­но опубликован в сборнике «Со­вет­ская ар­хи­тек­ту­ра», 1969 го, вып. 18), соз­дал се­рии ри­сун­ков «В оса­ж­дён­ном Ле­нин­гра­де» и «Парк име­ни С. М. Ки­ро­ва». Со­хра­ни­лась кол­лек­ция ар­хитектурных мо­де­лей А.С. Никольского и его ма­стер­ской (ны­не в На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ском му­зее РАХ).

Пре­по­да­вал в ИГИ (1927-1933 годы; с 1931 года Ле­нинградский институт ком­му­наль­но­го строи­тель­ст­ва), в ИЖСА (1933-1953 годы). Государственная премия СССР (1951 год).