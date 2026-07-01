НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский архитектор, действительный член АА СССР (1939 год).
Окончил Институт гражданских инженеров (ИГИ) в 1912 году.
Творческое становление А.С. Никольского совпало с началом его педагогической деятельности в ИГИ (1927 год) и развивалось в русле рационализма («рацио-архитектуры»). А.С. Никольский (совместно с А.А. Олем) разработал программу новой дисциплины «Введение в архитектуру», суть которой сводилась к упражнениям на абстрактных, отвлечённых от материала и конструкции примерах («архсхемах»), что формировало пространственное мышление студентов. Методы преподавания архит. проектирования, которые внедрял А.С. Никольский в ИГИ, во многом повторяли психоаналитический метод обучения студентов-архитекторов, созданный Н.А. Ладовским и практиковавшийся во Вхутемасе. С др. стороны, творческие поиски А.С. Никольского были созвучны исканиям К.С. Малевича в период его работы в Государственном институте художественной культуры (Гинхук) в области создания супрематической архитектуры: построения «планит» и «архитектонит» - своеобразных моделей эксперим. архит. композиций, не имеющих определённого утилитарного назначения.
Создавая архитектурные проекты, А.С. Никольский использовал как формальные решения супрематизма, так и функциональный метод проектирования, присущий конструктивизму. Воплощением новаторских исканий архитектора стали конкурсные проекты памятника В.И. Ленину у Финляндского вокзала (1924? год), клуба для рабочих (1927 год), зала общественных собраний на 1 тыс. чел. (1927 год) и др. В 1926 году А.С. никольский заочно принят в члены творческой организации конструктивистов - Общества современных архитекторов (ОСА), вошёл в редколлегию журнала «Современная архитектура».
По его проектам в 1920-е годы построены жилой массив на Тракторной ул. и просп. Стачек (совм. с А.И. Гегелло и Г.А. Симоновым; 1925-1929 годы), школа им. 10-летия Октября (1925-1927 годы), общественные бани «Гигант» (1928-1930 годы), круглые бани (совм. с В.М. Гальпериным, Н.Ф. Демковым, А.В. Крестиным; 1927-1930 годы), стадион и клуб «Красный путиловец» (совм. с К.И. Кашиным, 1927-1929 годы, не сохр.; все - в Ленинграде) и др. С 1932 года коллектив мастерской ЛОСПС (Ленинградского областного совета профессиональных союзов) под руководством А.С. Никольского занимался проектированием комплекса сооружений на Крестовском озере, включавшего физкультурный парк и стадион им. С.М. Кирова на 100 тыс. зрителей (1933-1950 годы, не сохр.).
А.С. Никольский использовал опыт своих экспериментальных проектов 1920-х годов: стадион представлял собой искусственный холм-кольцо из грунта, поднятого со дна Финского зал., с овальной чашей посередине и расположенными вокруг неё трибунами; возвышаясь на 16 м над уровнем моря, он был обращён к парку и заливу внешними озеленёнными склонами. Первоначальный проект стадиона реализован не полностью, а впоследствии усложнён декоративными элементами и скульптурой. В 1945 году после коренной реконструкции территории, пострадавшей во время Великой Отечесвтенной войны, физкультурный парк был воссоздан по новому проекту А.С. Никольского и переименован в Приморский парк Победы.
Как блестящий рисовальщик А.С. Никольский проявил себя ещё в 1912-1913 годы, когда посетил с пенсионерской поездкой Италию, где выполнил серию архитектурных зарисовок византийских памятников. В 1930-х годы рисунки А.С. Никольского были использованы сотрудниками Научно-исследовательского кабинета Всероссийской АХ при разработке теоретич. вопросов монументальной живописи (мозаики) в связи со строительством Дворца Советов в Москве. Во время блокады Ленинграда А.С. Никольский вёл иллюстрированный дневник (частично опубликован в сборнике «Советская архитектура», 1969 го, вып. 18), создал серии рисунков «В осаждённом Ленинграде» и «Парк имени С. М. Кирова». Сохранилась коллекция архитектурных моделей А.С. Никольского и его мастерской (ныне в Научно-исследовательском музее РАХ).
Преподавал в ИГИ (1927-1933 годы; с 1931 года Ленинградский институт коммунального строительства), в ИЖСА (1933-1953 годы). Государственная премия СССР (1951 год).