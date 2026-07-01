НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ

НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ - став­ро­пи­ги­аль­ный мужской в честь святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца, в г. Дзер­жин­ский Мо­с­ков­ской область.

Рас­по­ло­жен на вы­со­ком ле­вом бе­ре­гу р. Мо­ск­ва. Воз­ник в первой половине XV века близ городской при­ста­ни Мо­ск­вы (её пе­ре­нос на это ме­сто был свя­зан с об­ме­ле­ни­ем р. Мо­ск­ва), мо­на­стыр­ское пре­да­ние свя­зы­ва­ет ос­но­ва­ние мо­на­сты­ря с по­хо­дом кн. Дмит­рия Дон­ско­го на Ку­ли­ко­во по­ле в 1380 году.

Наи­бо­лее ран­нее кос­вен­ное до­ку­мен­таль­ное сви­де­тель­ст­во о мо­на­сты­ре от­но­сит­ся к концу 1430-х годов: упо­ми­на­ет­ся «игу­мен уг­реш­ский» Ио­на; в 1491 году ме­ст­ный игу­мен Ав­раа­мий по­став­лен во епи­ско­па Ко­ло­мен­ско­го; в 1493 году игу­мен ста­рец Си­лу­ан - во епи­ско­па Кру­тиц­ко­го (Сар­ско­го и По­дон­ско­го).

В ле­то­пи­си Николо-Угрешский монастырь впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1497 году в рас­ска­зе о про­во­дах из Мо­ск­вы вел. кн. ря­зан­ской Ан­ны Ва­силь­ев­ны. Со­жжён и раз­граб­лен во вре­мя на­бе­га крым­ско­го ха­на Му­хам­мед-Ги­рея I на Мо­ск­ву в 1521 году, но вско­ре вос­ста­нов­лен. Мо­на­стырь поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ством ца­рей Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го (дал мо­на­сты­рю жа­ло­ван­ные гра­мо­ты на зе­мель­ные вла­де­ния в 1545 году и рыб­ные ло­вы в Ниж­нем Нов­го­ро­де в 1567 году), Фёдо­ра Ива­но­ви­ча и Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва. В 1571 году серь­ёз­но по­стра­дал во вре­мя на­бе­га крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I на Мо­ск­ву; в 1606 году - во вре­мя Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов. Ле­том - осе­нью 1610 года в Николо-Угрешкском монастыре не­ко­то­рое вре­мя на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция Лже­дмит­рия II. В феврале - мар­те 1611 года ме­сто об­ще­го сбо­ра сил Пер­во­го опол­че­ния 1611 года. Вос­ста­нов­лен по­сле во­ца­ре­ния Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (Ро­ма­но­ва), поль­зо­вал­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом, по­лу­чил под­твер­жде­ние на свои зе­мель­ные вла­де­ния, а так­же щед­рые по­жа­ло­ва­ния как от Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (по­се­тил оби­тель 9 раз), так и от Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (при­ез­жал в мо­на­стырь 13 раз). В Николо-Угрешском монастыре доп­ра­ши­ва­ли уча­ст­ни­ков Мед­но­го бун­та 1662 года, в 1665-1666 годы здесь в за­клю­че­нии на­хо­дил­ся ико­но­пи­сец С.Ф. Уша­ков, в 1666 году - ста­ро­об­ряд­цы про­то­поп Ав­ва­кум Пет­ров, свящ. Ни­ки­та До­б­ры­нин (Пус­то­свят) и диа­кон Фё­дор Ива­нов.

В первой половине XVIII века мо­на­стырь силь­но об­вет­шал. В 1764 году при­пи­сан к 3-му клас­су. В 1771 году во вре­мя эпи­де­мии чу­мы в Мо­ск­ве в мо­на­сты­ре дей­ст­во­вал ла­за­рет. Во вре­мя Отечесвтенной вой­ны 1812 года око­ло ме­ся­ца был за­нят французскими вой­ска­ми. В первой половине XIX века был бли­зок к за­кры­тию (в 1834 году - 6 мо­на­хов). На­чал воз­ро­ж­дать­ся при игу­ме­нах Ила­рии (1834-1852 годы) и Пи­ме­не (Мяс­ни­ко­ве; в 1852-1853 годы временный управ­ляю­щий, в 1853-1858 годы игу­мен, в 1858-1880 годы ар­хи­ман­д­рит; ка­но­ни­зи­ро­ван в 2000 году). Тер­ри­то­рия Николо-Угрешского монастыря уве­ли­чи­лась в несколько раз, чис­ло бра­тии к 1880 году дос­тиг­ло 170 человек, воз­ве­дён ряд куль­то­вых и хо­зяйственных по­стро­ек. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годы в мо­на­сты­ре дей­ст­во­вал гос­пи­таль. К началу XX века в мо­на­сты­ре бы­ло 11 хра­мов, училище с церковью Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха (зда­ние не сохр.), стран­но­при­им­ный дом.

В 1917-1926 годы здесь на по­кое жил сме­щён­ный митр. Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский Ма­ка­рий (Нев­ский). В 1918 году в Николо-Угрешском монастыре про­ве­де­ны пер­вые ре­к­ви­зи­ции цер­ков­ных цен­но­стей. В 1924 году мо­на­стырь за­крыт, в 1928 году за­крыт по­след­ний храм - Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в ски­ту. В 1927 году на тер­ри­то­рии мо­на­сты­ря раз­ме­ще­на тру­до­вая ком­му­на № 2 (до 1938 года). Главная свя­ты­ня Николо-Угрешского монастыря - жи­тий­ная ико­на Свт. Ни­ко­лая (конец XIV века) с 1934 года хра­нит­ся в Треть­я­ков­ской га­ле­рее.

По­сле Великой Отечественной вой­ны зда­ния мо­на­сты­ря бы­ли за­ня­ты различными уч­ре­ж­де­ния­ми (боль­ни­ца, спор­тив­ный зал, фаб­ри­ка-кух­ня, за­во­дские по­ме­ще­ния). С 1970 года ве­лись рес­тав­рационные ра­бо­ты (по про­ек­там арх. О.Б. Мо­ро­зо­ва). Николо-угрешский монастырь воз­ро­ж­дён в 1991 году, с то­го же вре­ме­ни на­ча­та пол­но­мас­штаб­ная рес­тав­ра­ция ар­хит. ком­плек­са, за­вер­шён­ная к концу 2000-х годов. С 1996 года вы­хо­дит газета «Ни­ко­ло-Уг­реш­ский вест­ник». В 1998 году от­кры­ты Ду­хов­ное училище (в 1999 году пре­об­ра­зо­ва­но в се­ми­на­рию), мо­на­стыр­ский му­зей-риз­ни­ца в вос­ста­нов­лен­ных На­стоя­тель­ских по­ко­ях (быв. Пат­ри­ар­ших па­ла­тах; в экс­по­зи­ции со­б­ра­ние икон, крест-мо­ще­вик VII века и др.). С 1992 года Николо-Угрешский монастырь име­ет под­во­рье в Ас­т­ра­ха­ни при Спа­со-Пре­об­ра­жен­ской церкви (1882-1885 годы).

Мо­на­стырь ого­ро­жен сте­ной с 8 во­ро­та­ми и 16 баш­ня­ми в рус­ском сти­ле (1855-1866 годы, при уча­стии Ф.Г. Солн­це­ва; вклю­ча­ет 8-гран­ную северо-восточную уг­ло­вую баш­ню и квад­рат­ную 2-ярус­ную баш­ню над Свя­ты­ми во­ро­та­ми, со­хра­нив­шие­ся от ра­зо­бран­ных стен XVI-XVII веков); западный уча­сток северного фа­са­да (1866 год) с де­ко­ра­тив­ны­ми баш­ня­ми с ма­ши­ку­ля­ми и ки­ле­вид­ны­ми фор­ма­ми на­зван Па­ле­стин­ской сте­ной, т. к. по за­мыс­лу строи­те­ля изо­бра­жа­ет «гор­ний Ие­ру­са­лим». В южной час­ти мо­на­сты­ря рас­по­ло­же­на его ху­дожественая до­ми­нан­та - 5-гла­вый 4-столп­ный Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в ду­хе позд­не­го рус­ско-ви­зан­тий­ско­го сти­ля (1880-1889 годы, арх. А.С. Ка­мин­ский; рос­пи­си бри­га­ды Н.М. Са­фо­но­ва за­вер­ше­ны в 1894 году; вос­ста­нов­лен в 1991-2000 годы); с северной сто­ро­ны от со­бо­ра - Ни­коль­ский со­бор (воз­ве­де­ние в кам­не да­ти­ру­ет­ся от первой половины XV до первой половины XVI веков, сне­сён в 1940 году, вос­соз­дан на ста­ром фун­да­мен­те и ча­сти под­кле­та в 2004-2007 годы) и 8-гран­ная ча­сов­ня Свт. Ни­ко­лая в не­ови­зан­тий­ском сти­ле на мес­те яв­ле­ния ико­ны в 1380 году (1893 год, арх. Ка­мин­ский; вос­ста­нов­ле­на к 1998 году).

На гл. до­ро­ге от Свя­тых во­рот к со­бо­ру по­строе­на 93-мет­ровая 6-ярус­ная про­езд­ная ко­ло­коль­ня (2 ба­роч­ных яру­са 1758-1763 годы, про­ект арх. И.П. Же­реб­цо­ва; до­строе­на до 6 яру­сов в 1858-1859 годы; ко­ло­кол «Бла­го­ве­ст­ник» ве­сил 19,7 т; 2 верх­них яру­са раз­ру­шены в 1941 году, вос­ста­нов­ле­ны в 2002-2003 годы) с церковью Усек­но­ве­ния гла­вы св. Ио­ан­на Пред­те­чи во 2-м яру­се (1840 год). С за­па­да к ко­ло­коль­не при­мы­ка­ет кор­пус Го­су­да­ре­вых, Пат­ри­ар­ших и Игу­мен­ских па­лат (вторая половина XVII века, рас­ши­рен в XIX веке) с «цер­ко­вью Ус­пе­ния что у Го­су­да­ря на се­нях» на 2-м эта­же (XVII век, пе­ре­строе­на в 1763 году, не­оба­роч­ные на­лич­ни­ки и сев. при­дел Прп. Ма­рии Еги­пет­ской 1852 год), к ко­то­ро­му, в свою оче­редь, при­мы­ка­ет 8-гран­ная баш­ня XVII века (пе­ре­де­ла­на в бе­сед­ку в 1838 году).

Так­же со­хра­ни­лись 2-этаж­ные Боль­нич­ный, Восточный (от­де­ля­ет со­бор­ную пло­щадь от хозяйсвтенного дво­ра) и Южные брат­ские кор­пу­са (все 1855-1858 годы) с 5-гла­вы­ми до­мо­вы­ми церк­ва­ми (боль­нич­ная цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость», 1857-1860 годы, и цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри при рас­по­ла­гав­шей­ся в Южном кор­пу­се бо­га­дель­не, 1869-1870 годы); Но­вый брат­ский кор­пус (1892 год). Ме­ж­ду Свя­ты­ми во­ро­та­ми и ко­ло­коль­ней рас­по­ло­же­ны слу­жеб­ные по­строй­ки 1850-х годов (ко­ню­шен­ный кор­пус, книж­ная лав­ка, сто­рож­ка; все пе­ре­строе­ны), а так­же про­сфор­ная (около 1890 года). В северо-западной час­ти мо­на­сты­ря за пру­дом обо­соб­лен скит (ор­га­ни­зо­ван в 1859-1860 годы) с де­ревянной церковью Свя­тых апос­то­лов Пет­ра и Пав­ла (1859-1860 годы, шат­ро­вая кры­ша и ко­ло­коль­ня вос­ста­нов­ле­ны к 1995 году), до­мом на­стоя­те­ля, не­сколь­ки­ми не­боль­ши­ми де­ревянными до­ма­ми ке­лий и над­кла­дез­ной ча­сов­ней в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Взы­ска­ние по­гиб­ших» (2001 год). В юго-западном уг­лу, на бывшем мо­на­стыр­ском клад­би­ще, - церковь Св. Пи­ме­на Уг­реш­ско­го (2001-2002 годы). Шат­ро­вый храм-ча­сов­ня Стра­стей Гос­под­них (2004 год).

За пре­де­ла­ми мо­на­стыр­ских стен час­тич­но со­хра­нил­ся ком­плекс бывших гос­ти­ниц с гос­ти­ным дво­ром и скот­ный двор (вторая половина XIX века); на пло­ща­ди ус­та­нов­лен па­мят­ник свт. Ни­ко­лаю (1998 год, скульп­тор В.М. Клы­ков).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)