НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ
НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ - ставропигиальный мужской в честь святого Николая Чудотворца, в г. Дзержинский Московской область.
Расположен на высоком левом берегу р. Москва. Возник в первой половине XV века близ городской пристани Москвы (её перенос на это место был связан с обмелением р. Москва), монастырское предание связывает основание монастыря с походом кн. Дмитрия Донского на Куликово поле в 1380 году.
Наиболее раннее косвенное документальное свидетельство о монастыре относится к концу 1430-х годов: упоминается «игумен угрешский» Иона; в 1491 году местный игумен Авраамий поставлен во епископа Коломенского; в 1493 году игумен старец Силуан - во епископа Крутицкого (Сарского и Подонского).
В летописи Николо-Угрешский монастырь впервые упоминается в 1497 году в рассказе о проводах из Москвы вел. кн. рязанской Анны Васильевны. Сожжён и разграблен во время набега крымского хана Мухаммед-Гирея I на Москву в 1521 году, но вскоре восстановлен. Монастырь пользовался покровительством царей Ивана IV Васильевича Грозного (дал монастырю жалованные грамоты на земельные владения в 1545 году и рыбные ловы в Нижнем Новгороде в 1567 году), Фёдора Ивановича и Бориса Фёдоровича Годунова. В 1571 году серьёзно пострадал во время набега крымского хана Девлет-Гирея I на Москву; в 1606 году - во время Болотникова восстания 1606-1607 годов. Летом - осенью 1610 года в Николо-Угрешкском монастыре некоторое время находилась резиденция Лжедмитрия II. В феврале - марте 1611 года место общего сбора сил Первого ополчения 1611 года. Восстановлен после воцарения Михаила Фёдоровича (Романова), пользовался его покровительством, получил подтверждение на свои земельные владения, а также щедрые пожалования как от Михаила Фёдоровича (посетил обитель 9 раз), так и от Алексея Михайловича (приезжал в монастырь 13 раз). В Николо-Угрешском монастыре допрашивали участников Медного бунта 1662 года, в 1665-1666 годы здесь в заключении находился иконописец С.Ф. Ушаков, в 1666 году - старообрядцы протопоп Аввакум Петров, свящ. Никита Добрынин (Пустосвят) и диакон Фёдор Иванов.
В первой половине XVIII века монастырь сильно обветшал. В 1764 году приписан к 3-му классу. В 1771 году во время эпидемии чумы в Москве в монастыре действовал лазарет. Во время Отечесвтенной войны 1812 года около месяца был занят французскими войсками. В первой половине XIX века был близок к закрытию (в 1834 году - 6 монахов). Начал возрождаться при игуменах Иларии (1834-1852 годы) и Пимене (Мясникове; в 1852-1853 годы временный управляющий, в 1853-1858 годы игумен, в 1858-1880 годы архимандрит; канонизирован в 2000 году). Территория Николо-Угрешского монастыря увеличилась в несколько раз, число братии к 1880 году достигло 170 человек, возведён ряд культовых и хозяйственных построек. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годы в монастыре действовал госпиталь. К началу XX века в монастыре было 11 храмов, училище с церковью Сошествия Св. Духа (здание не сохр.), странноприимный дом.
В 1917-1926 годы здесь на покое жил смещённый митр. Московский и Коломенский Макарий (Невский). В 1918 году в Николо-Угрешском монастыре проведены первые реквизиции церковных ценностей. В 1924 году монастырь закрыт, в 1928 году закрыт последний храм - Святых апостолов Петра и Павла в скиту. В 1927 году на территории монастыря размещена трудовая коммуна № 2 (до 1938 года). Главная святыня Николо-Угрешского монастыря - житийная икона Свт. Николая (конец XIV века) с 1934 года хранится в Третьяковской галерее.
После Великой Отечественной войны здания монастыря были заняты различными учреждениями (больница, спортивный зал, фабрика-кухня, заводские помещения). С 1970 года велись реставрационные работы (по проектам арх. О.Б. Морозова). Николо-угрешский монастырь возрождён в 1991 году, с того же времени начата полномасштабная реставрация архит. комплекса, завершённая к концу 2000-х годов. С 1996 года выходит газета «Николо-Угрешский вестник». В 1998 году открыты Духовное училище (в 1999 году преобразовано в семинарию), монастырский музей-ризница в восстановленных Настоятельских покоях (быв. Патриарших палатах; в экспозиции собрание икон, крест-мощевик VII века и др.). С 1992 года Николо-Угрешский монастырь имеет подворье в Астрахани при Спасо-Преображенской церкви (1882-1885 годы).
Монастырь огорожен стеной с 8 воротами и 16 башнями в русском стиле (1855-1866 годы, при участии Ф.Г. Солнцева; включает 8-гранную северо-восточную угловую башню и квадратную 2-ярусную башню над Святыми воротами, сохранившиеся от разобранных стен XVI-XVII веков); западный участок северного фасада (1866 год) с декоративными башнями с машикулями и килевидными формами назван Палестинской стеной, т. к. по замыслу строителя изображает «горний Иерусалим». В южной части монастыря расположена его художественая доминанта - 5-главый 4-столпный Спасо-Преображенский собор в духе позднего русско-византийского стиля (1880-1889 годы, арх. А.С. Каминский; росписи бригады Н.М. Сафонова завершены в 1894 году; восстановлен в 1991-2000 годы); с северной стороны от собора - Никольский собор (возведение в камне датируется от первой половины XV до первой половины XVI веков, снесён в 1940 году, воссоздан на старом фундаменте и части подклета в 2004-2007 годы) и 8-гранная часовня Свт. Николая в неовизантийском стиле на месте явления иконы в 1380 году (1893 год, арх. Каминский; восстановлена к 1998 году).
На гл. дороге от Святых ворот к собору построена 93-метровая 6-ярусная проездная колокольня (2 барочных яруса 1758-1763 годы, проект арх. И.П. Жеребцова; достроена до 6 ярусов в 1858-1859 годы; колокол «Благовестник» весил 19,7 т; 2 верхних яруса разрушены в 1941 году, восстановлены в 2002-2003 годы) с церковью Усекновения главы св. Иоанна Предтечи во 2-м ярусе (1840 год). С запада к колокольне примыкает корпус Государевых, Патриарших и Игуменских палат (вторая половина XVII века, расширен в XIX веке) с «церковью Успения что у Государя на сенях» на 2-м этаже (XVII век, перестроена в 1763 году, необарочные наличники и сев. придел Прп. Марии Египетской 1852 год), к которому, в свою очередь, примыкает 8-гранная башня XVII века (переделана в беседку в 1838 году).
Также сохранились 2-этажные Больничный, Восточный (отделяет соборную площадь от хозяйсвтенного двора) и Южные братские корпуса (все 1855-1858 годы) с 5-главыми домовыми церквами (больничная церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 1857-1860 годы, и церковь в честь Казанской иконы Божией Матери при располагавшейся в Южном корпусе богадельне, 1869-1870 годы); Новый братский корпус (1892 год). Между Святыми воротами и колокольней расположены служебные постройки 1850-х годов (конюшенный корпус, книжная лавка, сторожка; все перестроены), а также просфорная (около 1890 года). В северо-западной части монастыря за прудом обособлен скит (организован в 1859-1860 годы) с деревянной церковью Святых апостолов Петра и Павла (1859-1860 годы, шатровая крыша и колокольня восстановлены к 1995 году), домом настоятеля, несколькими небольшими деревянными домами келий и надкладезной часовней в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2001 год). В юго-западном углу, на бывшем монастырском кладбище, - церковь Св. Пимена Угрешского (2001-2002 годы). Шатровый храм-часовня Страстей Господних (2004 год).
За пределами монастырских стен частично сохранился комплекс бывших гостиниц с гостиным двором и скотный двор (вторая половина XIX века); на площади установлен памятник свт. Николаю (1998 год, скульптор В.М. Клыков).