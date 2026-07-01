НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - муж­ской в честь свя­ти­те­ля Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца, бывший монастырь в Мо­ск­ве .

Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Мо­ск­ва, в юго-восточной час­ти го­ро­да. Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, как фор­пост на южных ру­бе­жах Мо­ск­вы вско­ре по­сле Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380 года; име­но­вал­ся Ни­ко­ла Ста­рый монастырь.

В 1591 году вбли­зи мо­на­сты­ря стоя­ли вой­ска крым­ско­го ха­на Га­зи-Ги­рея II во вре­мя его на­бе­га на Мо­ск­ву. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Ни­ко­ло-Пе­ре­рвин­ский в пис­цо­вой кни­ге 1623 года: в это вре­мя в нём жи­ли игу­мен и два стар­ца, име­лась де­ревянная церковь Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца. Бла­го­да­ря по­кро­ви­тель­ст­ву ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча Николо-Перервинский монастырь зна­чительно рас­ши­рил­ся: по­строе­ны ка­мен­ные хра­мы (ра­зо­бра­ны в 1690-х годах по бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Ад­риа­на ) - Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1649-1650 годы), Св. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1649-1654 годы), Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1674 год).

В середине 1660-х годов к Николо-Перервинскому монатсырю при­пи­са­на ча­сов­ня Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри на Крас­ной площади в Мо­ск­ве (спи­сок ико­ны ус­та­нов­лен в 1669 году), при ко­то­рой су­ще­ст­во­ва­ло мо­на­стыр­ское по­дво­рье. Мо­на­стыр­ские ча­сов­ни стоя­ли так­же у Су­ха­ре­вой баш­ни (1693 год; пе­ре­строе­на в кам­не в 1775 году), у Ка­луж­ской и Сер­пу­хов­ской за­став (с 1775 года, во второй половины XIX века пе­ре­да­ны Мо­жай­ско­му Лу­жец­ко­му мон.), при церкви Св. Ге­ор­гия на Вар­варке (с 1775 года под­во­рье), в деревне Вы­хи­но (все - не сохр.).

В конце XVII века лю­би­мое ме­сто пре­бы­ва­ния пат­ри­ар­ха Ад­риа­на (скон­чал­ся в по­стро­ен­ных им кель­ях в 1700 году), ко­то­рый со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию оби­те­ли. В 1764 году мо­на­стырь ос­тав­лен за шта­том. О его про­цве­та­нии и раз­ви­тии ак­тив­но за­бо­ти­лись ми­тро­по­ли­ты Мо­с­ков­ские Пла­тон (Лев­шин) и Фи­ла­рет (Дроз­дов). В 1775 году в Николо-Перервинском монастыре уч­ре­ж­де­на Пла­то­нов­ская се­ми­на­рия (в 1814-1823 годы моск. Пе­ре­рвин­ская се­ми­на­рия, в 1823-1867 годы Ни­ко­ло-Пе­ре­рвин­ские при­ход­ское и уезд­ное училища, в 1867-1917 годы Пе­ре­рвин­ское ду­хов­ное училище).

Во вре­мя Отечесвтенной вой­ны 1812 года мо­на­стырь в сен­тяб­ре - ок­тяб­ре за­нят французскими вой­ска­ми. В 1835 году пе­ре­строе­ны западный учи­лищ­ный и южный мо­на­стыр­ский кор­пу­са, ар­хие­рей­ский дом и на­стоя­тель­ские по­кои. В 1870 году по во­ле жив­ше­го здесь на по­кое еп. Ени­сей­ско­го Ни­ко­ди­ма (Ка­зан­це­ва) по­строе­на церковь Св. Ни­ко­ди­ма (не сохр.). В 1877 году уст­ро­ен гос­пи­таль для ра­не­ных сол­дат.

К началу XX века в Николо-Перервинском монастыре дей­ст­во­ва­ли 5 хра­мов, се­ми­на­рия, учи­ли­ще для глу­хо­не­мых маль­чи­ков (от­кры­то в 1906 году). Мо­на­стырь за­крыт в начале 1920-х годов, к 1923 году хра­мы дей­ст­во­ва­ли как при­ход­ские (за­кры­ты в 1940 году), в 1928 году ещё про­жи­ва­ли мо­на­хи. В Ни­коль­ском со­бо­ре в 1948-1969 годы раз­ме­щал­ся цех за­во­да ме­тал­лической и пла­ст­мас­со­вой иг­руш­ки № 2; в со­бо­ре Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри с 1960-х годов - цех за­во­да «Стан­ко­кон­струк­ция». Ос­таль­ные зда­ния мо­на­сты­ря бы­ли пе­ре­да­ны вплоть до 1960-1970-х годов под жи­льё и Экс­пе­рим. НИИ ме­тал­ло­ре­жу­щих стан­ков. Богослужения в соборе Свт. Николая возобновлены в 1991 году, вся тер­ри­то­рия бывшей обители пе­ре­да­на РПЦ в 1993 году. С 1995 года име­ет ста­тус пат­ри­ар­ше­го под­во­рья. В 1996 году воз­ро­ж­де­но Пе­ре­рвин­ское ду­хов­ное училище (с 2001 года Пе­ре­рвин­ская се­ми­на­рия).

В цен­тре мо­на­стыр­ско­го ан­самб­ля - 2-этаж­ный со­бор Свт. Ни­ко­лая ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1696-1700 годы, пе­ре­строй­ки - 1720-х годов; рос­пи­си - 1773 год; ниж­няя церковь Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го; вос­ста­нов­лен в 1972-1994 годы, ар­хи­тек­то­ры Г.А. Ма­ка­ров, Е.Г. Оди­нец), с се­ве­ро-вос­то­ка к ко­то­ро­му при­мы­ка­ет ук­ра­шен­ная 4 ря­да­ми из­раз­цов ко­ло­коль­ня (пред­по­ло­жи­тель­но начало XVIII века; верх­ний ярус вос­ста­нов­лен в 1990-е годы) с Ус­пен­ской церковью во 2-м яру­се (1750-1760-е годы или 1736 год) и т. н. Зо­ло­той ком­на­той под яру­сом зво­на (фраг­мен­ты ба­роч­ной от­дел­ки середины XVIII века) с ча­са­ми на восточной сте­не (1864 год).

К вос­то­ку от ста­ро­го со­бо­ра воз­вы­ша­ет­ся ог­ром­ный 5-гла­вый со­бор Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в рус­ском сти­ле, вме­щаю­щий до 3 тыс. человек (1904-1908 годы, арх. П.А. Ви­но­гра­дов; северный при­дел Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи, южный при­дел Св. кн. Вла­ди­ми­ра; рос­пи­си В.П. Гурь­я­но­ва ). Над Во­дя­ны­ми во­ро­та­ми - ба­роч­ная церковь Толг­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1733-1735 годы; вос­ста­нов­ле­на в 1995-2006 годы).

Со­хра­ни­лись другие мо­на­стыр­ские по­строй­ки, в т. ч. ста­рые пат­ри­ар­шие па­ла­ты (конец XVII века), На­стоя­тель­ский кор­пус (конец XVII века, пе­ре­стро­ен в 1750-х годов), Ар­хие­рей­ский дом (1778 год; пе­ре­стро­ен в 1835 году, арх. М.И. Бо­ве), 2-этаж­ный Се­ми­нар­ский фли­гель (вторая половина 1770-х годов), фли­гель для учи­те­лей (1784 год), Но­вый Ар­хие­рей­ский дом (1804-1806 годы), Но­вый Се­ми­нар­ский (Учи­лищ­ный) кор­пус (1806-1807 годы, пе­ре­стро­ен в 1834 году, арх. Бо­ве), Учи­лищ­ный (Клас­си­че­ский) кор­пус (1830-1832 годы, арх. Бо­ве), фраг­мен­ты ог­ра­ды с баш­нями (XVIII-XIX века), 3-этаж­ный дом бывшего Училища для глу­хо­не­мых (1904 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)