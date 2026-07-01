НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской в честь святителя Николая Чудотворца, бывший монастырь в Москве.
Расположен на левом берегу р. Москва, в юго-восточной части города. Основан, вероятно, как форпост на южных рубежах Москвы вскоре после Куликовской битвы 1380 года; именовался Никола Старый монастырь.
В 1591 году вблизи монастыря стояли войска крымского хана Гази-Гирея II во время его набега на Москву. Впервые упоминается как Николо-Перервинский в писцовой книге 1623 года: в это время в нём жили игумен и два старца, имелась деревянная церковь Свт. Николая Чудотворца. Благодаря покровительству царя Алексея Михайловича Николо-Перервинский монастырь значительно расширился: построены каменные храмы (разобраны в 1690-х годах по благословению патриарха Адриана) - Успения Пресвятой Богородицы (1649-1650 годы), Св. Николая Чудотворца (1649-1654 годы), Прп. Сергия Радонежского (1674 год).
В середине 1660-х годов к Николо-Перервинскому монатсырю приписана часовня Иверской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве (список иконы установлен в 1669 году), при которой существовало монастырское подворье. Монастырские часовни стояли также у Сухаревой башни (1693 год; перестроена в камне в 1775 году), у Калужской и Серпуховской застав (с 1775 года, во второй половины XIX века переданы Можайскому Лужецкому мон.), при церкви Св. Георгия на Варварке (с 1775 года подворье), в деревне Выхино (все - не сохр.).
В конце XVII века любимое место пребывания патриарха Адриана (скончался в построенных им кельях в 1700 году), который содействовал развитию обители. В 1764 году монастырь оставлен за штатом. О его процветании и развитии активно заботились митрополиты Московские Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов). В 1775 году в Николо-Перервинском монастыре учреждена Платоновская семинария (в 1814-1823 годы моск. Перервинская семинария, в 1823-1867 годы Николо-Перервинские приходское и уездное училища, в 1867-1917 годы Перервинское духовное училище).
Во время Отечесвтенной войны 1812 года монастырь в сентябре - октябре занят французскими войсками. В 1835 году перестроены западный училищный и южный монастырский корпуса, архиерейский дом и настоятельские покои. В 1870 году по воле жившего здесь на покое еп. Енисейского Никодима (Казанцева) построена церковь Св. Никодима (не сохр.). В 1877 году устроен госпиталь для раненых солдат.
К началу XX века в Николо-Перервинском монастыре действовали 5 храмов, семинария, училище для глухонемых мальчиков (открыто в 1906 году). Монастырь закрыт в начале 1920-х годов, к 1923 году храмы действовали как приходские (закрыты в 1940 году), в 1928 году ещё проживали монахи. В Никольском соборе в 1948-1969 годы размещался цех завода металлической и пластмассовой игрушки № 2; в соборе Иверской иконы Божией Матери с 1960-х годов - цех завода «Станкоконструкция». Остальные здания монастыря были переданы вплоть до 1960-1970-х годов под жильё и Эксперим. НИИ металлорежущих станков. Богослужения в соборе Свт. Николая возобновлены в 1991 году, вся территория бывшей обители передана РПЦ в 1993 году. С 1995 года имеет статус патриаршего подворья. В 1996 году возрождено Перервинское духовное училище (с 2001 года Перервинская семинария).
В центре монастырского ансамбля - 2-этажный собор Свт. Николая типа «восьмерик на четверике» (1696-1700 годы, перестройки - 1720-х годов; росписи - 1773 год; нижняя церковь Прп. Сергия Радонежского; восстановлен в 1972-1994 годы, архитекторы Г.А. Макаров, Е.Г. Одинец), с северо-востока к которому примыкает украшенная 4 рядами изразцов колокольня (предположительно начало XVIII века; верхний ярус восстановлен в 1990-е годы) с Успенской церковью во 2-м ярусе (1750-1760-е годы или 1736 год) и т. н. Золотой комнатой под ярусом звона (фрагменты барочной отделки середины XVIII века) с часами на восточной стене (1864 год).
К востоку от старого собора возвышается огромный 5-главый собор Иверской иконы Божией Матери в русском стиле, вмещающий до 3 тыс. человек (1904-1908 годы, арх. П.А. Виноградов; северный придел Рождества Иоанна Предтечи, южный придел Св. кн. Владимира; росписи В.П. Гурьянова). Над Водяными воротами - барочная церковь Толгской иконы Божией Матери (1733-1735 годы; восстановлена в 1995-2006 годы).
Сохранились другие монастырские постройки, в т. ч. старые патриаршие палаты (конец XVII века), Настоятельский корпус (конец XVII века, перестроен в 1750-х годов), Архиерейский дом (1778 год; перестроен в 1835 году, арх. М.И. Бове), 2-этажный Семинарский флигель (вторая половина 1770-х годов), флигель для учителей (1784 год), Новый Архиерейский дом (1804-1806 годы), Новый Семинарский (Училищный) корпус (1806-1807 годы, перестроен в 1834 году, арх. Бове), Училищный (Классический) корпус (1830-1832 годы, арх. Бове), фрагменты ограды с башнями (XVIII-XIX века), 3-этажный дом бывшего Училища для глухонемых (1904 год).