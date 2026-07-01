НИКОЛЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

НИКОЛЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - русский по­эт, дра­ма­тург, член Российской ака­де­мии (1792 год). Дво­ря­нин , сын генерала-майора Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка.

По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние под руководством кн. Е.Р. Даш­ко­вой, даль­ней род­ст­вен­ни­цы по от­цов­ской ли­нии. В воз­рас­те 15 лет за­чис­лен в гвар­дию, в 1778 году из-за ухуд­ше­ния зре­ния вы­шел в от­став­ку в чи­не май­о­ра, вско­ре ос­леп. Жил в Мо­ск­ве и в под­мос­ков­ном име­нии в Зве­ни­го­род­ском уезде, где со­дер­жал свой те­атр.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1774 году («Ода Ека­те­ри­не Алек­се­ев­не на за­клю­че­ние сла­вою увен­чан­но­го ми­ра»). В том же году опуб­ли­ко­вал пер­вую ко­ме­дию «По­пыт­ка не шут­ка, или Удач­ный опыт». Пер­вое круп­ное про­из­ве­де­ние Н.П. Николева - сти­хотворная ко­ме­дия «Са­мо­лю­би­вый сти­хо­тво­рец» (1775 год, пост. в 1781 году, опубл. в 1787 году); в её главной ге­рое Над­ме­не со­вре­мен­ни­ки уз­на­ва­ли А.П. Су­ма­ро­ко­ва, что едва ли со­от­вет­ст­во­ва­ло за­мыс­лу Н.П. Николева, ко­то­рый пре­тен­до­вал на роль его пре­ем­ни­ка в ка­че­ст­ве ве­ду­ще­го русского дра­ма­тур­га и со­пер­ни­чал на этом по­при­ще с Я.Б. Княж­ниным .

Ав­тор не­сколь­ких ко­ми­че­ских опер: «При­каз­чик» (пост. в 1778 году, опубл. в 1781 году), «Фи­никс» (пост. в 1779 году), «То­чиль­щик» (пост. в 1783 году), «Опе­кун-про­фес­сор, или Лю­бовь хит­рее крас­но­ре­чия» (пост. в 1784 году; все три опубл. в 1788 году). Наи­боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лась ко­мическая опе­ра «Ро­за­на и Лю­бим» (пост. в 1778 году, опубл. в 1781 году), осу­ж­дав­шая про­из­вол и по­ро­ки по­ме­щи­ков. Тра­ге­дии Н.П. Николева в це­лом про­дол­жа­ют су­ма­ро­ков­скую тра­ди­цию: «Паль­ми­ра» (пост. в 1783 год), а так­же «Со­ре­на и За­мир» (пост. в 1785 году; обе опубл. в 1787 году; на сю­жет, вос­хо­дя­щий к тра­ге­дии «Аль­зи­ра, или Аме­ри­кан­цы» Воль­те­ра), ко­то­рая поль­зо­ва­лась осо­бой из­вест­но­стью бла­го­да­ря сво­ему ти­ра­но­бор­че­ско­му па­фо­су, не ста­вив­ше­му, од­на­ко, под со­мне­ние прин­цип са­мо­дер­жа­вия.

Тео­ре­тические взгля­ды на ис­кус­ст­во Н.П. Николева из­ло­жил в сти­хотворении «Ли­ро­ди­дак­ти­че­ском по­сла­нии кня­ги­не Е.Р. Даш­ко­вой » (1791 год) и про­за­ическом «Рас­су­ж­де­нии о сти­хо­твор­ст­ве рос­сий­ском» (1787 год), про­де­мон­ст­ри­ро­вав при­вер­жен­ность клас­си­циз­му, хо­тя в по­этич. прак­ти­ке не был чужд но­вых вея­ний. Сре­ди сти­хо­тво­ре­ний Н.П. Николев, кро­ме са­тир, ба­сен, тор­же­ст­вен­ных и ду­хов­ных од, есть оды фи­ло­соф­ские («Со­весть», «Лесть», обе 1796 год), па­ро­дий­ные («Ода к пре­муд­рой Фе­ли­це от ста­ро­го рус­ско­го пии­ты из цар­ст­ва мерт­вых», ме­ж­ду 1783 и 1787 годы) и оды, сти­ли­зо­ван­ные под сол­дат­ский фольк­лор («Рус­ские сол­да­ты, гу­дош­ная песнь на слу­чай взя­тия Оча­ко­ва», 1789 год), а так­же дру­же­ские по­сла­ния (к Д.П. Гор­ча­ко­ву, Н.М. Го­ли­цы­ну, Н.М. Коз­лов­ско­му и др.), ри­сую­щие ча­ст­ную жизнь и быт ав­то­ра, а так­же сен­ти­мен­таль­ные пес­ни, поль­зо­вав­шие­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью у со­вре­мен­ни­ков («Ве­чер­ком ру­мя­ну зо­рю…», 1792 год; «Пол­но, си­зень­кий, кру­жить­ся…», 1793 год; «Ду­шень­ки ча­сок не ви­дя…», «Смолк­ни, пе­ноч­ка лю­без­на…», обе 1798 год).

Сочинения:

Тво­ре­нии. М., 1795–1798. Ч. 1–5;

Ро­за­на и Лю­бим // Рус­ская ко­ме­дия и ко­ми­че­ская опе­ра XVIII в. М.; Л., 1950;

Са­мо­лю­би­вый сти­хо­тво­рец // Сти­хо­твор­ная ко­ме­дия кон­ца XVIII – на­ча­ла XIX в. М.; Л., 1964;

[Сти­хо­тво­ре­ния] // По­эты XVIII в. Л., 1972. Т. 2;

Со­ре­на и За­мир // Рус­ская ли­те­ра­ту­ра – век XVIII. М., 1991. Т. 2: Тра­ге­дия.