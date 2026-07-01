НИКОЛЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
НИКОЛЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - русский поэт, драматург, член Российской академии (1792 год). Дворянин, сын генерала-майора Преображенского полка.
Получил домашнее образование под руководством кн. Е.Р. Дашковой, дальней родственницы по отцовской линии. В возрасте 15 лет зачислен в гвардию, в 1778 году из-за ухудшения зрения вышел в отставку в чине майора, вскоре ослеп. Жил в Москве и в подмосковном имении в Звенигородском уезде, где содержал свой театр.
Дебютировал в печати в 1774 году («Ода Екатерине Алексеевне на заключение славою увенчанного мира»). В том же году опубликовал первую комедию «Попытка не шутка, или Удачный опыт». Первое крупное произведение Н.П. Николева - стихотворная комедия «Самолюбивый стихотворец» (1775 год, пост. в 1781 году, опубл. в 1787 году); в её главной герое Надмене современники узнавали А.П. Сумарокова, что едва ли соответствовало замыслу Н.П. Николева, который претендовал на роль его преемника в качестве ведущего русского драматурга и соперничал на этом поприще с Я.Б. Княжниным.
Автор нескольких комических опер: «Приказчик» (пост. в 1778 году, опубл. в 1781 году), «Финикс» (пост. в 1779 году), «Точильщик» (пост. в 1783 году), «Опекун-профессор, или Любовь хитрее красноречия» (пост. в 1784 году; все три опубл. в 1788 году). Наибольшим успехом пользовалась комическая опера «Розана и Любим» (пост. в 1778 году, опубл. в 1781 году), осуждавшая произвол и пороки помещиков. Трагедии Н.П. Николева в целом продолжают сумароковскую традицию: «Пальмира» (пост. в 1783 год), а также «Сорена и Замир» (пост. в 1785 году; обе опубл. в 1787 году; на сюжет, восходящий к трагедии «Альзира, или Американцы» Вольтера), которая пользовалась особой известностью благодаря своему тираноборческому пафосу, не ставившему, однако, под сомнение принцип самодержавия.
Теоретические взгляды на искусство Н.П. Николева изложил в стихотворении «Лиродидактическом послании княгине Е.Р. Дашковой» (1791 год) и прозаическом «Рассуждении о стихотворстве российском» (1787 год), продемонстрировав приверженность классицизму, хотя в поэтич. практике не был чужд новых веяний. Среди стихотворений Н.П. Николев, кроме сатир, басен, торжественных и духовных од, есть оды философские («Совесть», «Лесть», обе 1796 год), пародийные («Ода к премудрой Фелице от старого русского пииты из царства мертвых», между 1783 и 1787 годы) и оды, стилизованные под солдатский фольклор («Русские солдаты, гудошная песнь на случай взятия Очакова», 1789 год), а также дружеские послания (к Д.П. Горчакову, Н.М. Голицыну, Н.М. Козловскому и др.), рисующие частную жизнь и быт автора, а также сентиментальные песни, пользовавшиеся большой популярностью у современников («Вечерком румяну зорю…», 1792 год; «Полно, сизенький, кружиться…», 1793 год; «Душеньки часок не видя…», «Смолкни, пеночка любезна…», обе 1798 год).
Сочинения:
Творении. М., 1795–1798. Ч. 1–5;
Розана и Любим // Русская комедия и комическая опера XVIII в. М.; Л., 1950;
Самолюбивый стихотворец // Стихотворная комедия конца XVIII – начала XIX в. М.; Л., 1964;
[Стихотворения] // Поэты XVIII в. Л., 1972. Т. 2;
Сорена и Замир // Русская литература – век XVIII. М., 1991. Т. 2: Трагедия.